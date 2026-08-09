Roque Sáenz Peña: el presidente argentino que fue héroe en Perú, cargó con un amor prohibido y cambió para siempre la forma de votar

Roque Sáenz Peña Foto: Archivo

Los próceres suelen llegar a los manuales convertidos en bronce, quietos, solemnes y sin contradicciones. Pero detrás de cada estatua hubo una vida real, con pasiones, heridas, secretos familiares y decisiones desesperadas. Roque José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús Sáenz Peña Lahitte, nacido en Buenos Aires el 19 de marzo de 1851, fue uno de esos hombres cuya biografía parece escrita para una novela antes que para un expediente histórico.

Hijo de Luis Sáenz Peña, quien también llegaría a ser presidente de la Nación, Roque creció en una familia de peso político, con educación de elite y destino de poder. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y muy joven comenzó a moverse dentro del Partido Autonomista, donde llegó a ser diputado bonaerense y presidente de la Legislatura con apenas 26 años.

El rumor del amor prohibido que lo marcó para siempre

Pero en esa vida cuidadosamente ordenada apareció una historia que todavía hoy intriga. Según la versión más difundida por cronistas e historiadores, Roque se habría enamorado perdidamente de una joven llamada María, una muchacha cercana a la familia, presuntamente hija de una empleada de la casa. Cuando el joven le comunicó a su padre su intención de casarse, Luis Sáenz Peña le habría revelado una verdad devastadora: esa mujer sería también hija suya, es decir, media hermana de Roque.

Roque Sáenz Peña Foto: Archivo

La escena, transmitida como rumor histórico y no como certeza documental absoluta, tiene todos los ingredientes de una tragedia íntima: amor, vergüenza, culpa y ruptura familiar. Algunos relatos sostienen que ese golpe emocional fue tan fuerte que Roque abandonó Buenos Aires decidido a alejarse de todo. Otros señalan que su viaje a Perú también respondió a un ideal americanista y a la tensión que existía entre Argentina y Chile por la cuestión patagónica. Probablemente, como ocurre con los grandes enigmas del pasado, hayan convivido varios motivos al mismo tiempo.

Una guerra ajena que lo convirtió en leyenda

En 1879, cuando estalló la Guerra del Pacífico, Chile se enfrentó contra Perú y Bolivia por territorios estratégicos vinculados al guano y al salitre. Argentina no participó formalmente, pero Roque Sáenz Peña, con 28 años, tomó una decisión inesperada: viajó a Lima y se alistó como voluntario en el Ejército peruano. No pidió un lugar cómodo ni simbólico. Quiso ir al frente.

Luis y Roque Sáenz Peña Foto: Archivo

Su frase más recordada resume el espíritu con el que justificó aquella partida:“La causa del Perú y Bolivia es en estos momentos la causa de América”. En Perú fue recibido con sorpresa y respeto. Tenía poca experiencia militar, pero no era un improvisado sin formación: había participado en 1874 en las fuerzas del gobierno argentino durante la revolución mitrista y había alcanzado grado en la Guardia Nacional.

El Morro de Arica: sangre, sable y supervivencia

La batalla que selló su leyenda fue la del Morro de Arica, el 7 de junio de 1880. Allí, las fuerzas peruanas comandadas por el coronel Francisco Bolognesi resistieron el avance chileno en una lucha desigual. Sáenz Peña, con grado de teniente coronel, comandó el Batallón Iquique y combatió hasta quedar herido, rodeado y prácticamente sin escapatoria.

Roque Sáenz Peña (primero de derecha a izquierda)con parte del ejército peruano

La imagen parece cinematográfica: su caballo muerto, el sable doblado, el brazo herido y el campo de batalla convertido en una trampa. Fue tomado prisionero por las tropas chilenas y enviado a Valparaíso. Según distintas reconstrucciones, se negó a firmar un compromiso que le impidiera volver a combatir contra Chile, un gesto que alimentó todavía más su fama de hombre de honor.

Por qué Roque Sáenz Peña es considerado un héroe en Perú

Para Argentina, Sáenz Peña quedó asociado sobre todo a la reforma electoral. Para Perú, en cambio, también es recordado como un extranjero que arriesgó su vida por una bandera que no era la suya. Su participación en la Guerra del Pacífico le valió reconocimiento militar y simbólico, al punto de ser considerado héroe en tierras peruanas y recordado en calles, avenidas y homenajes.

Ese cariño no fue casual. En un conflicto traumático para Perú, la figura de un argentino que peleó junto a Bolognesi se transformó en emblema de solidaridad continental. Años después, Perú lo honró con distinciones militares, y su nombre quedó unido para siempre a la memoria del Morro de Arica.

Del campo de batalla a la diplomacia internacional

Cuando regresó a Buenos Aires, Roque Sáenz Peña ya no era solo un joven político prometedor: era un sobreviviente con aura de héroe. Ocupó cargos diplomáticos, fue ministro de Relaciones Exteriores y tuvo una actuación destacada en la Primera Conferencia Panamericana de Washington, donde defendió una mirada continental más amplia frente a la influencia de Estados Unidos. Su consigna,“América para la humanidad”, fue leída como una respuesta a la Doctrina Monroe.

También participó en ámbitos jurídicos internacionales y estuvo vinculado a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Su carrera mezcló elegancia aristocrática, prestigio intelectual y una experiencia de guerra que lo diferenciaba del resto de los dirigentes de su generación.

La ley que terminó con el fraude electoral

En 1910, Roque Sáenz Peña llegó finalmente a la Presidencia de la Nación. Lo paradójico es que llegó al poder dentro de un sistema atravesado por el fraude, pero se propuso desarmarlo desde adentro. Su gran legado fue la Ley 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, que estableció el voto secreto, obligatorio y universal masculino para ciudadanos argentinos nativos y naturalizados mayores de 18 años inscriptos en el padrón.

La norma no significó una democracia plena como la entendemos hoy, porque dejaba afuera a las mujeres, cuyo derecho al voto llegaría recién en 1947. Aun así, fue un cambio enorme: puso límites al voto cantado, al control de los caudillos, a la presión de los patrones y al fraude sistemático que dominaba la vida política argentina.

El hombre que abrió una puerta que no llegó a cruzar

La primera elección presidencial realizada bajo ese nuevo sistema fue la de 1916, cuando triunfó Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical llegó al poder. Pero Sáenz Peña no vivió para verlo. Su salud se deterioró durante el mandato, arrastrando dolencias que muchos vinculan con su pasado militar, y murió el 9 de agosto de 1914, a los 63 años, antes de completar su presidencia.

Su historia tiene una rareza irresistible: fue aristócrata y reformista, conservador y democratizador, soldado voluntario en una guerra extranjera y presidente que cambió para siempre el voto argentino. Quizás por eso Roque Sáenz Peña sigue fascinando: porque detrás del nombre de una ley hubo un hombre que amó, huyó, peleó, sobrevivió y terminó dejando una marca imposible de borrar.