F-16 en el cielo porteño: así fue la práctica previa al desfile aéreo de la Fuerza Aérea en Morón

Los aviones caza F-16 sobrevolaron Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

Los nuevos F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina realizaron este viernes 7 de agosto un vuelo de práctica sobre distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, como preparación para el desfile aéreo que se llevará a cabo el próximo 10 de agosto en la Base Aérea Militar Morón.

La actividad se desarrolló en el marco de las celebraciones por el Día de la Fuerza Aérea Argentina y permitió ajustar los detalles operativos de la exhibición, que tendrá a los nuevos cazas como una de sus principales atracciones.

Por dónde volaron los F-16 sobre Buenos Aires

Durante el vuelo de entrenamiento, los F-16 bordearon la Ciudad de Buenos Aires y sobrevolaron algunos de los lugares más reconocidos de la capital argentina.

El recorrido incluyó sectores cercanos al Estadio Monumental de River Plate, en el barrio de Núñez; la Costanera Norte; el Aeroparque Jorge Newbery, en Palermo; y el Obelisco.

El pasaje de los cazas generó expectativa entre vecinos y aficionados a la aviación, especialmente por tratarse de una de las primeras prácticas visibles de los nuevos aviones de combate adquiridos por la Argentina.

Qué aeronaves participarán del desfile del 10 de agosto

El desfile aéreo tendrá como protagonista a los F-16 Fighting Falcon, recientemente incorporados a la Fuerza Aérea Argentina como parte del proceso de modernización de sus capacidades de combate.

Además de los nuevos cazas, la programación contempla la participación de diferentes aeronaves utilizadas por la fuerza.

Entre ellas se encuentran los IA-63 Pampa, EMB-312 Tucano, T-6C Texan II, C-130 Hércules, Boeing 737, Fokker F-28 y Saab 340.

También está prevista la presencia de helicópteros y aeronaves de transporte y enlace, como los DHC-6 Twin Otter, Bell 212, Bell 412 y Tecnam P2002.

Una jornada especial para la Fuerza Aérea Argentina

El desfile del 10 de agosto se realizará en la Base Aérea Militar Morón, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Fuerza Aérea Argentina, fecha que recuerda la creación de la Escuela de Aviación Militar en 1912 y marca uno de los momentos más significativos del calendario institucional de la fuerza. La ceremonia reunirá a autoridades, personal militar, veteranos e invitados especiales, y tendrá como eje central el despliegue aéreo previsto sobre la histórica base bonaerense.

La jornada permitirá observar en vuelo a los nuevos F-16 Fighting Falcon junto con buena parte de los principales medios aéreos de la institución. De acuerdo con la planificación difundida, el desfile incluiría también aeronaves como IA-63 Pampa, EMB-312 Tucano, T-6C Texan II, C-130 Hércules, Boeing 737, Fokker F-28, Saab 340, DHC-6 Twin Otter y helicópteros Bell 212 y Bell 412, entre otros sistemas en servicio.

En la previa del acto, los F-16 realizaron vuelos de práctica sobre distintos puntos de Buenos Aires, entre ellos la zona del Monumental, la Costanera Norte, Aeroparque y el Obelisco, como parte de los ensayos destinados a coordinar los pasajes y ajustar la planificación operativa del desfile aéreo. Estos sobrevuelos generaron expectativa entre vecinos y aficionados a la aviación, que pudieron ver por primera vez a los nuevos cazas en una actividad preparatoria vinculada a una ceremonia oficial de la Fuerza Aérea.

La incorporación de los F-16 representa uno de los principales cambios en la aviación militar argentina de los últimos años y marca el regreso de una capacidad supersónica de combate a la Fuerza Aérea. Su presencia en Morón simboliza el avance del proceso de modernización iniciado con la adquisición de estas aeronaves, que comenzaron a operar desde el Área Material Río Cuarto, primera unidad vinculada al nuevo sistema de armas.

Más allá del atractivo visual del desfile, la participación de los F-16 tendrá un fuerte valor institucional: será una de sus primeras apariciones públicas en una celebración central de la Fuerza Aérea Argentina y permitirá mostrar ante la sociedad una capacidad que la institución busca recuperar y consolidar dentro de su estructura operativa.