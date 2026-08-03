Central Córdoba (SE) vs. San Lorenzo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Central Córdoba (SE) vs San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y San Lorenzo?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a San Lorenzo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Central Córdoba (SE) vs. San Lorenzo:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Central Córdoba (SE) y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.