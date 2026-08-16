Al costado de la ruta y como un refugio patagónico: “Lo del Beto”, la parrilla de Cañuelas donde la carne se corta con cuchara

Parrilla Beto Foto: Canal26.com

A simple vista parece una parada más de ruta, de esas que aparecen después de varios kilómetros de campo, camiones y banquinas interminables. Pero basta con bajar del auto, sentir el humo de la parrilla y ver el movimiento de las mesas para entender que “Lo del Beto” no es un lugar cualquiera: es una postal gastronómica de Cañuelas, un refugio rústico donde el tiempo parece cocinarse lento, igual que la carne.

En la Ruta Nacional 205, a la altura de Cañuelas, esta parrilla se ganó un lugar especial entre viajeros, familias, camioneros, vecinos y amantes del asado que buscan una experiencia sin lujos innecesarios, pero con algo mucho más difícil de encontrar: sabor verdadero, abundancia y una identidad bien argentina. El local figura sobre la RN 205, km 64, y aparece entre los restaurantes de carne más destacados de la zona, con miles de valoraciones de usuarios y una calificación de 4,3 en Google.

Una parrilla de ruta con alma de refugio

Hay lugares que no necesitan mármol, luces bajas ni cartas interminables para quedar en la memoria. “Lo del Beto” juega en otra liga: la de las parrillas sinceras, donde el piso de conchilla, las mesas simples y el humo permanente son parte de la experiencia.

Parrilla Beto Foto: Canal26.com

Quienes pasaron por ahí suelen destacar justamente eso: la simpleza, el ambiente campestre y la sensación de estar comiendo en un parador detenido en el tiempo. Es una parrilla sencilla, directa, sin vueltas, con un estilo ideal para quienes buscan comer carne de verdad, ya sea de paso por la ruta, en familia o como parte de una escapada gastronómica.

La imagen podría confundirse con un refugio patagónico: madera, brasas, mesas compartidas, porciones generosas y ese clima de pausa que invita a quedarse un rato más. Pero no hace falta viajar al sur para encontrar esa atmósfera. Está en Cañuelas, a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, en una zona históricamente ligada al campo, la producción agropecuaria y la cultura de ruta.

La carne que se corta con cuchara

El gran secreto de “Lo del Beto” está en la parrilla. Costillar, vacío, chivito, lechón, achuras y cortes clásicos aparecen entre los platos más buscados por los comensales. Pero más allá del corte elegido, hay algo que se repite en cada mesa: la carne llega tierna, abundante y con ese sabor ahumado que solo da el fuego bien trabajado.

Parrilla Beto Foto: Canal26.com

La frase “carne que se corta con cuchara” no es solo una exageración gastronómica. Es la manera perfecta de describir esa textura que solo se logra con paciencia, fuego controlado y oficio. En una buena parrilla de ruta, el asador no corre: espera. Entiende cuándo dar vuelta la pieza, cuándo subirla, cuándo dejar que la grasa haga su trabajo y cuándo servirla en el punto justo.

Actualmente, la porción está $45.000, un dato clave para quienes planean una escapada gastronómica o una parada rutera con hambre de asado. Y aunque el precio puede variar con el tiempo, lo que muchos destacan es la relación entre cantidad, sabor y experiencia: platos abundantes, carne bien servida y una impronta de parrilla tradicional bonaerense que cada vez cuesta más encontrar.

Y ese es uno de los motivos por los que muchos vuelven. Porque en “Lo del Beto” no se busca una experiencia gourmet, sino algo más poderoso: comer como antes, en abundancia, con sabor a campo y sin vueltas.

Cañuelas, una ciudad marcada por el campo, la leche y los caminos

Para entender por qué una parrilla como esta funciona tan bien en Cañuelas, hay que mirar la historia del lugar. La ciudad creció en una zona estratégica del sudoeste bonaerense, atravesada por rutas clave y vinculada históricamente con la actividad agropecuaria, la producción láctea y el movimiento constante de viajeros.

Parrilla Beto Foto: Canal26.com

Cañuelas no es solo un punto en el mapa. Es una ciudad con fuerte identidad rural, con historias de fábricas, tambos, rutas y comercios que crecieron al ritmo del tránsito entre el conurbano y el interior bonaerense. En ese paisaje, las parrillas de ruta cumplen un rol casi ceremonial: son paradas de descanso, lugares de encuentro y refugios donde la comida se vuelve parte del viaje.

La Ruta Nacional 205 también tiene un peso propio en esta historia. Es un camino clave para conectar el área metropolitana con distintas ciudades del centro bonaerense. Por allí circulan autos particulares, camiones, familias de escapada y trabajadores que encuentran en lugares como “Lo del Beto” mucho más que un almuerzo: una pausa necesaria en medio del camino.

Parrilla Beto Foto: Canal26.com

En ese contexto, “Lo del Beto” no es solo una parrilla: es parte de una cultura. La de los caminos bonaerenses donde el almuerzo puede ser una parada obligada, donde el humo anuncia comida antes de ver el cartel y donde la ruta funciona como una mesa larga que une pueblos, historias y viajeros.

Cómo llegar a “Lo de Beto”, un refugio bonaerense para comer sin apuro

“Lo del Beto” es una de esas direcciones que se pasan de boca en boca. Un lugar al que se llega por recomendación, por curiosidad o por hambre de ruta, pero del que muchos se van con la promesa de volver.

No es Patagonia, pero tiene algo de refugio del sur: madera, fuego, silencio de campo y comida que abriga. En Cañuelas, al costado de la Ruta 205, esta parrilla demuestra que la historia también puede escribirse sobre una tabla de madera, entre brasas, pan, ensalada mixta y carne tierna.

Porque algunas leyendas no nacen en palacios ni monumentos. Nacen al costado de la ruta, donde el humo avisa que todavía hay lugares capaces de cocinar recuerdos.