Quién es Pedro Di Nezio, el científico que eligió Javier Milei para conducir el Servicio Meteorológico Nacional

Pedro Di Nezio, nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Foto: SMN

El Ministerio de Defensa anunció este miércoles la designación de Pedro Di Nezio como nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una decisión que el Gobierno nacional encuadra dentro del proceso de modernización científica, operativa y tecnológica que viene impulsando sobre el organismo.

Según informó la cartera que conduce Carlos Presti, Di Nezio posee una trayectoria de más de dos décadas en el ámbito académico y científico de los Estados Unidos, donde se desempeñó como meteorólogo y oceanógrafo físico. Su experiencia está vinculada al modelado numérico, la predicción climática estacional y el análisis de fenómenos de alcance global y regional, entre ellos El Niño, La Niña, las sequías prolongadas y los eventos meteorológicos extremos.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que su incorporación representa “un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo”, en un contexto en el que la demanda de información meteorológica precisa adquiere una relevancia creciente tanto para la gestión pública como para la actividad económica.

Pedro Di Nezio: perfil técnico y experiencia internacional para el SMN

La llegada de Di Nezio al organismo busca fortalecer las capacidades de investigación, monitoreo y pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional. Su formación y experiencia en instituciones científicas de Estados Unidos lo posicionan como una figura especializada en la comprensión de fenómenos atmosféricos y oceánicos de gran impacto sobre la región.

La llegada de Pedro Di Nezio busca fortalecer las capacidades de investigación, monitoreo y pronóstico climático. Foto: University of Colorado Boulder

Para el Gobierno, el nombramiento apunta a consolidar una conducción con fuerte respaldo científico y técnico, capaz de impulsar la incorporación de nuevas herramientas de análisis y modelos predictivos que permitan mejorar la calidad de los servicios meteorológicos brindados por el Estado.

Asimismo, el comunicado oficial destacó el carácter estratégico que tiene el SMN dentro del sistema de defensa nacional. “La provisión de información meteorológica precisa resulta un insumo clave para la planificación y ejecución de operaciones militares, así como para las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, que incluyen el auxilio a la comunidad ante catástrofes naturales y situaciones de emergencia”, señalaron desde la cartera.

Modernización del organismo y apoyo a sectores clave de la economía

La designación también se inscribe en la política de reorganización del Estado impulsada por el presidente Javier Milei, orientada a optimizar los recursos públicos y fortalecer los organismos científico-técnicos.

El Servicio Meteorológico Nacional buscará profundizar una agenda centrada en la actualización de infraestructura. Foto: SMN

Bajo la nueva gestión, el Servicio Meteorológico Nacional buscará profundizar una agenda centrada en la actualización de infraestructura, incorporación de tecnología de vanguardia y mejora de los procesos internos, con el objetivo de elevar aún más la precisión de los pronósticos y las alertas tempranas.

La apuesta oficial no se limita al ámbito de la defensa. El Gobierno considera que una mayor capacidad de predicción climática puede traducirse en beneficios concretos para sectores estratégicos de la economía argentina, como la actividad minera, generación energética, navegación aérea y marítima, y producción agropecuaria.

Con el nombramiento de Pedro Di Nezio, el Ministerio de Defensa ratificó su intención de avanzar en la consolidación de un organismo más eficiente, moderno y preparado para enfrentar los desafíos asociados a la variabilidad climática y los eventos meteorológicos extremos, al tiempo que busca potenciar la utilidad de la información climática para la toma de decisiones públicas y productivas.