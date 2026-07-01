PAMI: cómo pedir pañales, audífonos y sillas de ruedas gratis sin demoras

PAMI, jubilados. Foto: Instagram.

Los afiliados de PAMI cuentan con diferentes mecanismos para acceder a insumos médicos esenciales, entre ellos pañales para adultos, audífonos y sillas de ruedas. Cada prestación tiene un circuito específico, por lo que conocer los requisitos antes de iniciar el trámite puede evitar demoras, rechazos o visitas innecesarias a una agencia.

En el caso de los Higiénicos Absorbentes Descartables, más conocidos como pañales o apósitos, PAMI informa que la entrega se realiza directamente en el domicilio declarado por la persona afiliada. Según el organismo, esta modalidad busca simplificar la gestión y eliminar intermediarios.

La clave está en tener actualizados los datos personales, especialmente domicilio, teléfono celular y correo electrónico, ya que esa información se utiliza para coordinar la entrega y hacer el seguimiento del pedido.

Cómo pedir pañales por PAMI y cada cuánto se entregan

Para recibir pañales por PAMI, la persona afiliada debe contar con una Orden Médica Electrónica, emitida por su médico de cabecera cuando la patología lo indique. La entrega es sin costo y se realiza todos los meses, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior.

Oficinas de PAMI Foto: PAMI

La cantidad asignada puede ser de 30, 60 o 90 unidades, de acuerdo con el nivel de incontinencia indicado. Si el afiliado necesita más de 90 unidades, el pedido queda sujeto a evaluación de Nivel Central de PAMI.

Un dato importante para evitar cortes en la cobertura: las Órdenes Médicas Electrónicas emitidas o renovadas desde el 1° de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días, por lo que se recomienda solicitar una nueva orden antes del vencimiento.

Además, el envío puede ser recibido por cualquier persona mayor de 18 años. PAMI también advierte que ni el organismo ni la empresa distribuidora deben pedir datos personales sensibles durante la entrega.

Audífonos por PAMI: requisitos y estudios que hay que presentar

Otra de las prestaciones más consultadas es la entrega de audífonos para personas afiliadas con hipoacusia. PAMI establece que el trámite lo puede realizar la persona afiliada y que debe intervenir un especialista en otorrinolaringología del sistema.

La documentación requerida incluye DNI, una Orden Médica Electrónica de otorrinolaringólogo/a que indique la necesidad del audífono, una audiometría y una logoaudiometría. Estos estudios pueden ser realizados por especialistas del Sistema PAMI o particulares, pero deben presentarse en original y fotocopia, con firma y sello profesional, y con una antigüedad no mayor a seis meses.

El circuito comienza generalmente con la derivación del médico de cabecera al especialista. Luego, el otorrinolaringólogo confecciona el pedido correspondiente y la persona afiliada puede concurrir al centro audiológico de PAMI elegido para continuar el proceso.

Silla de ruedas por PAMI: quién puede iniciar el trámite

PAMI también cubre sillas de ruedas para afiliados que las necesitan por su condición de salud. De acuerdo con la guía oficial, el trámite puede iniciarlo la persona afiliada, su apoderado, un familiar o incluso el médico, siempre que esté habilitado para trabajar con Orden Médica Electrónica.

Jubilados PAMI Foto: Archivo NA

Cuando existe una OME, el procedimiento se agiliza. Si no se cuenta con esa orden electrónica, se debe presentar DNI, una orden manual emitida por médico de cabecera o especialista y un resumen de historia clínica que incluya datos relevantes como peso y talla de la persona afiliada.

A diferencia de otros insumos, la solicitud de silla de ruedas puede realizarse como trámite web desde celular, tablet o computadora. También existe la posibilidad de hacerlo en una agencia PAMI, aunque el organismo recomienda sacar turno online para mejorar la atención.

Cómo seguir el estado del trámite y evitar demoras

Para los pañales, PAMI permite consultar el estado de la entrega desde la app Mi PAMI, en la sección “Mis entregas”. Allí se puede ver en qué etapa se encuentra el envío y qué ocurre si no se concreta la entrega en el domicilio.

En el caso de sillas de ruedas y otros trámites, PAMI dispone de canales para iniciar gestiones, consultar estado de trámite, realizar reclamos y acceder a la guía de prestaciones desde su sitio oficial.

Recomendaciones antes de iniciar el pedido

Antes de comenzar cualquier gestión, conviene revisar tres puntos básicos: que los datos personales estén actualizados, que la documentación médica esté completa y que los estudios no estén vencidos. Este paso es clave especialmente para audífonos, donde la audiometría y la logoaudiometría deben tener una fecha reciente.

También es recomendable conservar copias de órdenes, estudios y constancias de trámite. En prestaciones vinculadas a movilidad o elementos de uso cotidiano, cualquier error en la documentación puede generar demoras en la aprobación o entrega.

Qué hacer si hay problemas con la entrega

Si el afiliado no recibe los pañales, detecta productos defectuosos o necesita actualizar el domicilio, PAMI recomienda utilizar sus canales oficiales, comunicarse al 138 - PAMI Escucha y Responde, acercarse a una agencia o modificar los datos desde la app Mi PAMI.

En todos los casos, la recomendación principal es no brindar datos personales fuera de los canales oficiales y verificar siempre que la información provenga de PAMI o de sus plataformas habilitadas.

PAMI mantiene diferentes vías para solicitar pañales, audífonos y sillas de ruedas. Mientras los pañales se entregan a domicilio con orden médica vigente, los audífonos requieren estudios auditivos y la silla de ruedas puede gestionarse online o en agencia. Tener la documentación completa es el primer paso para acceder a la prestación sin vueltas.