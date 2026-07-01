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Femicidio de Margarita Gutiérrez: dictaron la prisión preventiva para el hijo de la ex concejala de Mendoza

El hecho tuvo lugar en el municipio mendocino de Junín. La mujer tenía 72 años y era una importante docente y ex concejala de la ciudad.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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David Delmadé (46), imputado y detenido por el femicidio de su madre Margarita Gutiérrez.
David Delmadé (46), imputado y detenido por el femicidio de su madre Margarita Gutiérrez. Foto: TN
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Este miércoles dictaron la prisión preventiva para David Enrique Delmadé (46) por el femicidio de Margarita Gutiérrez (72), por orden del Juzgado Penal Colegiado Nº1 de la Tercera Circunscripción Judicial. El hijo mayor de la ex concejala de Mendoza está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género”.

El hecho ocurrió en el mes de mayo y, en plena investigación, el fiscal Mariano Carbajal de la Unidad Fiscal Rivadavia y Junín, a cargo de la causa, solicitó dicha medida al juzgado. El funcionario consideró que de continuar en libertad, el acusado “podría fugarse y, en tanto, la investigación correría peligro de entorpecimiento”.

La investigación por el femicidio de Margarita Gutiérrez

El martes 19 de mayo por la mañana, una vecina del municipio de Junín, a 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza, advirtió que la puerta de la casa de Margarita, ubicada en la calle Isaac Estrella, se encontraba abierta. De inmediato, llamó a la policía y un patrullero se hizo presente en el lugar ante la sospecha de un posible robo.

El hecho ocurrió en mayo en el municipio de Junín en Mendoza. Foto: La Nación

Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, en una de las habitaciones, hallaron el cuerpo calcinado de la mujer. Se confirmó que las quemaduras se habían producido con algún tipo de químico corrosivo o ácido.

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La investigación inició con la declaración de testigos cercanos a la víctima, entre ellos, sus tres hijos David, Mariano y Ever, y el registro de las cámaras de seguridad de la zona para detectar posibles movimientos sospechosos.

Debido a las contradicciones en su testimonio y al hallazgo de una sospechosa lesión en la mano, el hijo mayor de la ex concejala, David, fue demorado.

Posteriormente, la Fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda del imputado, en el que los efectivos se llevaron prendas y diversos objetos. En un primer momento, se mantuvo como presunto móvil del crimen un conflicto económico.

No obstante, se pudo confirmar después que el hombre tenía una relación tensa con la madre y que desde hacía tiempo no la veía por supuestos problemas de adicción a estupefacientes.

En este momento, Delmadé se encuentra detenido en una penitenciaría de Mendoza. De ser encontrado culpable, podría recibir la pena de prisión perpetua.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la casa de la mujer de 72 años. Foto: TN

Quién era Margarita Gutiérrez, la ex concejala asesinada por su hijo en Mendoza

Gutiérrez era una persona muy querida en el Municipio de Junín. No solo se había destacado como concejala por el Partido Demócrata, además, dejó una importante huella como docente.

Durante su trayectoria, se desempeñó como maestra jardinera y, de hecho, un jardín de la zona tenía una placa con su nombre en agradecimiento a sus aportes a la educación inicial.

En tanto, Gutiérrez era viuda de Enrique Olivio Delmadé, un empresario vitivinícola con una reconocida bodega en Junín.

FemicidioMendozaDetenido
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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