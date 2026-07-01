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Javier Milei canceló su viaje Estados Unidos: iba a participar de los festejos por el Día de la Independencia

El Presidente cambió su itinerario a ultimo momento debido a compromisos locales. Este martes, el mandatario participó de la conmemoración por el 250° Aniversario del 4 de julio en la Embajada norteamericana.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei
Javier Milei Foto: EFE
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Tras la reciente cancelación de su viaje a la Cumbre del Mercosur en Paraguay, la agenda de Javier Milei volvió a sufrir una modificación, ya que se suspendió su visita a Estados Unidos, programada para este viernes.

Por el momento, lo único que queda en pie en su calendario es el viaje a Tucumán para celebrar el Día de la Independencia de nuestro país el próximo 9 de julio.

Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia
Javier Milei firmó el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia

Los planes iniciales preveían una estadía del mandatario en Nueva York desde este jueves hasta el 7 de julio. El objetivo principal pasaba por participar en las actividades conmemorativas del Día de la Independencia norteamericana y mantener rondas de negocios con importantes empresarios. Sin embargo, imprevistos organizativos y de agenda terminaron por desactivar la comitiva oficial.

El principal detonante de la suspensión, de acuerdo a lo que trascendió, fue el cambio de fecha del tradicional evento anual en Sun Valley Camp, un exclusivo encuentro que reúne a multimillonarios y líderes del sector tecnológico y financiero internacional, donde el economista buscaba traccionar inversiones.

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Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

A ese hecho, se añadió la falta de una confirmación oficial para Milei de un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump. Sin esa reunión clave ni la cumbre de negocios, la presencia del líder libertario en las celebraciones del 4 de julio quedaba reducida a una participación meramente protocolar.

Por ende, el jefe de Estado centrará su actividad en los preparativos para de julio en la provincia del norte. El 9 de julio, regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar del Tedeum oficial en la Catedral Metropolitana.

El presidente Javier Milei camina al tedeum que se realiza en la catedral metropolitana. FOTO NA DANIEL VIDES
El presidente Javier Milei camina al tedeum que se realiza en la catedral metropolitana. FOTO NA DANIEL VIDES

A su vez, el mandatario tiene en mente asistir a la asunción de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, el 28 de julo, y del líder del Poder Ejecutivo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

Su participación en la Embajada de EEUU

Javier Milei asistió a la residencia de Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Argentina, para participar de los festejos por el 250 aniversario del Día de la Independencia norteamericana.

Javier Milei y Peter Lamelas
Javier Milei y Peter Lamelas Foto: Prensa Gobierno

La visita del presidente se configuró como un gesto diplomático inédito, debido a que ningún mandatario argentino había concurrido anteriormente a una ceremonia de estas características en la sede diplomática.

Acompañado por una comitiva de autoridades nacionales, Milei arribó a la residencia a las 19:25 con el objetivo explícito de ratificar el compromiso estratégico y la estrecha alianza geopolítica que mantiene su administración con Estados Unidos. Durante el evento formal en el que estuvo presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa Belén Ludueña, se entonaron las estrofas de las canciones patrias de ambas naciones, seguido por un discurso de Lamelas y un posterior espectáculo musical.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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