Corte total en el tren Mitre: cuándo deja de circular el ramal Tigre y qué estaciones quedan afectadas

El servicio estará interrumpido. Foto: argentina.gob.ar

Trenes Argentinos informó que el ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá interrumpido entre el 9 y el 12 de julio por obras esenciales de renovación de vías. Durante esos días, también habrá cambios en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.

La medida forma parte de las tareas previstas en el marco de la Emergencia Ferroviaria y tiene como objetivo mejorar la seguridad operacional, la confiabilidad del servicio y reducir futuras demoras o cancelaciones en uno de los ramales más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante el mismo período, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre también tendrán modificaciones: circularán de manera limitada entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses.

Cuándo será el corte total del ramal Tigre del tren Mitre

De acuerdo con la información difundida por Trenes Argentinos, el corte del ramal Tigre de la línea Mitre se extenderá durante cuatro días corridos, desde el 9 hasta el 12 de julio.

La interrupción fue programada para el fin de semana largo porque los trabajos requieren una ventana operativa más amplia que la disponible durante los cortes nocturnos habituales.

El motivo principal es la instalación del primer aparato de vía previsto dentro del plan de renovación. Este tipo de intervención demanda mayor tiempo de ejecución y obliga a suspender la circulación ferroviaria en el sector afectado.

Renovación de vías en el ramal Tigre. Foto: argentina.gob.ar

Qué estaciones y ramales estarán afectados

Durante los trabajos, el ramal Tigre no prestará servicio. Además, los otros dos ramales eléctricos de la línea Mitre funcionarán con recorrido limitado:

Ramal Tigre: servicio interrumpido entre el 9 y el 12 de julio.

Ramal José León Suárez: circulará limitado entre Belgrano R y la terminal José León Suárez.

Ramal Bartolomé Mitre: circulará limitado entre Belgrano R y la terminal Bartolomé Mitre.

Las obras también alcanzarán sectores clave de la traza, entre ellos los cuadros de estaciones de Vicente López y Núñez, además de pasos a nivel ubicados en la zona norte del conurbano bonaerense.

Qué obras hará Trenes Argentinos en el ramal Tigre

Durante la ventana de trabajo, Trenes Argentinos llevará adelante distintas intervenciones sobre la infraestructura de vías.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Renovación de vías entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López.

Trabajos en el tramo que va desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde, en Núñez.

Intervención en el enlace San Isidro.

Restauración del paso a nivel Belgrano, también en San Isidro.

Renovación de vías en los cuadros de estación de Vicente López y Núñez.

Instalación del primer aparato de vía incluido en la obra integral.

Según explicaron desde la empresa ferroviaria, estas tareas buscan intervenir sectores de difícil acceso que requieren cortes prolongados para poder ejecutarse de forma segura y continua.

Por qué el ramal Tigre necesita obras urgentes

La renovación integral del ramal Tigre fue definida como una obra urgente debido al estado de la infraestructura. Trenes Argentinos indicó que muchos de los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un alto nivel de deterioro.

Esta situación obliga a que en varios sectores de la traza los trenes circulen a velocidad precautoria, lo que genera demoras, cancelaciones y afectaciones recurrentes en el servicio.

Con la intervención, el objetivo es mejorar las condiciones de circulación y elevar los niveles de seguridad para los pasajeros.

Cuántos kilómetros de vías ya fueron renovados

Hasta el momento, Trenes Argentinos informó que ya se renovaron integralmente 32 kilómetros de vías en el ramal Tigre.

Además, se realizaron intervenciones en:

13 cuadros de estaciones.

21 pasos a nivel.

6 puentes o alcantarillas.

El plan general contempla una renovación mucho más amplia sobre la infraestructura del ramal.

El plan completo de renovación del ramal Tigre

Las obras totales previstas para el ramal Tigre incluyen:

Renovación total de 40 kilómetros de vía.

Reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel.

Intervención de 24 pasos a nivel.

Mejora de 22 pasos peatonales.

Recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre.

Renovación de 23 aparatos de vía.

Intervención de 65 puentes o alcantarillas.

Según Trenes Argentinos, la realización de estos trabajos durante cuatro días consecutivos permitirá reducir futuras interrupciones del servicio y avanzar con tareas que no pueden realizarse en ventanas operativas cortas.

Cómo impactará el corte en los pasajeros

El corte total del ramal Tigre afectará a miles de usuarios que habitualmente utilizan el tren Mitre para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano.

Por eso, se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos antes de viajar y prever medios alternativos de transporte durante los días de interrupción.

La empresa remarcó que las obras son necesarias para mejorar la confiabilidad del servicio y evitar mayores afectaciones en el futuro.