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Polémica en el Clausura 2026: el VAR le anuló un gol clave a Gimnasia y Boca se salvó en Mendoza

A los 25 minutos del segundo tiempo, Ignacio Sabatini había marcado el 2 a 2 para el Lobo. Sin embargo, tras una revisión confusa que favoreció al conjunto visitante, Darío Herrera invalidó la jugada por posición adelantada en medio de fuertes protestas.

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La polémica que no cobró el árbitro de partido.
La polémica que no cobró el árbitro de partido. Foto: Los Andes
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El partido pedía a gritos el empate de Gimnasia de Mendoza. Con más empuje y corazón que juego limpio, el Lobo arrinconaba a un Boca que se defendía como podía y sufría cada pelota parada en contra. El equipo mendocino merodeaba el área visitante y era cuestión de tiempo para que la resistencia xeneize se rompiera en el Víctor Legrotaglie.

La llave llegó a los 25 minutos del complemento, cuando Esteban Fernández mandó un centro venenoso desde un tiro libre frontal. Por el corazón del área apareció Ignacio Sabatini, que se anticipó a todos y la empalmó con un toque sutil para mandar la pelota al fondo de la red. En las tribunas se desató la locura: el 2 a 2 era un premio justo para el dueño de casa.

El árbitro Darío Herrera fue llamado por el VA y cobró un offside muy fino

Mientras el local festejaba, los jugadores de Boca se le fueron al humo a Darío Herrera para reclamarle una posición adelantada en el arranque de la jugada. El árbitro convalidó el tanto de entrada, pero enseguida le zumbaron los oídos desde la cabina del VAR y tuvo que ir a revisar la pantalla.

Las imágenes de la repetición nunca terminaron de aclarar el panorama. Lejos de mostrar una diferencia evidente, el delantero mensana parecía estar perfectamente habilitado o, a lo sumo, en la misma línea que el fondo xeneize. Sin embargo, el juez principal se inclinó por invalidar el grito y le devolvió el aire a un equipo visitante que la estaba pasando muy mal.

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La decisión arbitral dejó un clima espeso y privó a Sabatini de redondear una tarde soñada con un doblete frente a un grande. Para colmo, la jugada dejó la sensación de haber favorecido al Xeneize en el momento más caliente del partido.

Pero el fútbol suele dar revancha, y el esfuerzo del Lobo tuvo su premio agónico. A los 48 del segundo tiempo, cuando el reloj apretaba y parecía que la suerte estaba echada, llegó el tanto de la igualdad definitiva. El festejo final en el Parque sirvió para calmar los ánimos, pero la polémica por el gol anulado que salvó a Boca quedó picando en toda Mendoza.

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