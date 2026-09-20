Maradona compraba allí regalos para sus hijas: la histórica florería porteña que también cautivó a Mirtha Legrand y Lady Di

Allí funciona La Estrella Federal, una emblemática florería fundada en 1937 Foto: Google Maps

En la esquina de Paraguay y Callao, entre edificios señoriales y el movimiento incesante de Buenos Aires, sobrevive una vidriera que parece detenida en el tiempo. Allí funciona La Estrella Federal, una emblemática florería fundada en 1937 que guarda historias vinculadas con Diego Maradona, Mirtha Legrand, Eva Perón, Jorge Luis Borges y Lady Di.

Detrás de sus ramos y peluches artesanales se esconde una verdadera historia de inmigración, esfuerzo y tradición familiar. Aunque la Ciudad cambió por completo, el negocio consiguió conservar su identidad y transformarse en un escenario secreto de la memoria porteña.

El inmigrante español que dormía detrás del negocio

La historia comenzó con Ángel Barreira, un inmigrante nacido en Lugo, Galicia, que llegó a la Argentina con el sueño de construir un futuro. Su primer comercio fue un pequeño puesto de flores ubicado en Córdoba y Callao, cuando Buenos Aires todavía conservaba boulevares en algunas de sus grandes avenidas.

Fue testigo de romances famosos, despedidas multitudinarias y sorprendentes historias protagonizadas por grandes personalidades Foto: Google Maps

En 1937 se instaló definitivamente en Paraguay 1802, donde colocó una cama detrás del salón. Dormía apenas unas horas por día y comenzaba a trabajar muy temprano para conseguir las mejores flores disponibles.

El nombre del comercio tampoco fue elegido al azar. En aquella época, varias florerías de la avenida Callao llevaban nombres de plantas. La Estrella Federal era una de las pocas flores que todavía no había sido utilizada para bautizar un negocio, por lo que Barreira decidió apropiarse de ella.

Con el paso de los años, sus hijos y nietos continuaron atendiendo el local y conservaron buena parte de aquella identidad original.

Evita y la jornada en la que no alcanzaban las flores

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en julio de 1952, tras la muerte de Eva Duarte de Perón. La noticia provocó una de las movilizaciones populares más multitudinarias de la historia argentina y generó una demanda de flores nunca vista.

Fundada por un inmigrante español Foto: Google Maps

Según los recuerdos familiares, La Estrella Federal llegó a preparar más de 600 coronas funerarias. Durante aquellos días se agotaron rosas, claveles y otras variedades, mientras miles de personas esperaban durante horas, incluso bajo la lluvia, para despedir a Evita.

Las calles, los edificios públicos y las avenidas quedaron cubiertos de coronas y ofrendas. Para el pequeño comercio de Paraguay y Callao fueron jornadas de trabajo ininterrumpido que terminaron por vincularlo con uno de los funerales más recordados del país.

Las rosas de Mirtha Legrand que conquistaron la televisión

Décadas después, la florería encontró una vidriera inesperada en la televisión. Alejandro Romay, histórico propietario de Canal 9, les propuso a sus dueños preparar los arreglos florales para los almuerzos de Mirtha Legrand.

A cambio, la dirección del comercio aparecía al finalizar el programa. Las protagonistas de la mesa eran especialmente unas rosas rococó rosadas, que pronto se convirtieron en parte de la estética del ciclo televisivo.

Tiene casi 90 años y permanece en una tradicional esquina de Recoleta Foto: Google Maps

La exposición hizo que el negocio comenzara a recibir cada vez más visitantes. Personalidades como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Nélida Lobato se acercaban para elegir sus ramos. La florería se transformó así en un punto habitual para las grandes figuras del espectáculo argentino.

Maradona y una habitación repleta de peluches

Aunque las flores siempre fueron la especialidad de la casa, los peluches confeccionados artesanalmente también escribieron una parte fundamental de su historia.

Uno de sus clientes más recordados fue Diego Armando Maradona, quien llegaba acompañado por Guillermo Coppola y compraba enormes osos y pandas para sus hijas, Dalma y Gianinna. Según relató la familia, adquiría tantos que llegó a llenarles una habitación.

Los peluches despertaban una verdadera fascinación. En una oportunidad, alguien rompió la vidriera del local para llevarse un enorme panda acompañado por diez crías. El insólito episodio quedó incorporado al extenso anecdotario que todavía circula detrás del mostrador.

Borges, Monzón y un pedido de amor para Susana Giménez

Entre los clientes habituales también estuvieron Jorge Luis Borges y María Kodama, quienes se acercaban para elegir diferentes ramos.

Otra historia tuvo como protagonista a Carlos Monzón. El boxeador habría pedido todas las rosas disponibles en el negocio para enviárselas a Susana Giménez, acompañadas por una tarjeta con una directa declaración de amor.

De esta manera, el local funcionó durante décadas como un discreto intermediario de los romances de la farándula. Detrás de cada ramo podía esconderse una reconciliación, una conquista o un mensaje destinado a ocupar las portadas de las revistas.

El sorprendente llamado desde el Palacio de Kensington

En noviembre de 1995, el teléfono de la florería sonó con un pedido inesperado. La comunicación provenía de Inglaterra: un asistente del Palacio de Kensington necesitaba un ramo para recibir a Diana de Gales durante su visita a la Argentina.

Un ramo de aquí se usó para recibir a Diana de Gales durante su visita a la Argentina. Foto: Shutterstock / archivo

La familia preparó el arreglo que recibió a Lady Di en Buenos Aires y sumó así otro nombre internacional a su extensa lista de destinatarios famosos.

Tiempo después llegó otro encargo desde el exterior. Un hombre español pidió flores para agradecerle a su anfitrión la atención recibida durante una estadía en la Ciudad. Firmó la tarjeta como “Antonio y Melanie”. Al verificar los datos, descubrieron que se trataba de Antonio Banderas y Melanie Griffith.

La florería porteña que todavía resiste

A casi nueve décadas de su inauguración, La Estrella Federal continúa funcionando en Paraguay y Callao. La vidriera permanece como testimonio de una Buenos Aires que ya no existe, mientras el negocio mantiene la tradición de los ramos, las orquídeas y los arreglos para ocasiones especiales.

Su permanencia resulta todavía más sorprendente en una ciudad donde numerosos comercios históricos desaparecieron. Mientras las modas cambian y los edificios se transforman, la florería continúa recordando al inmigrante que dormía detrás del mostrador y que, sin imaginarlo, fundó uno de los rincones más fascinantes de la historia porteña.