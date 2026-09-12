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El terrible golpe que sufrió Emanuel Mammana en el Newell´s - Vélez: cómo evoluciona tras ser operado de urgencia y quedar internado en cuidados intensivos

El defensor del Fortín se llevó la peor parte tras un choque con su propio arquero Tomás Marchiori. Mirá el momento en la nota y el parte médico de Vélez.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lesión de Emmanuel Mammana en el Newell´s - Vélez.
Lesión de Emmanuel Mammana en el Newell´s - Vélez. Foto: X
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Emanuel Mammana, defensor de Vélez, debió ser operado de urgencia luego de un fuerte golpe que sufrió durante el partido entre el Fortín y Newell´s y quedó internado en Cuidados Intensivos.

El ex central de River sufrió múltiples fracturas de costillas, lo que derivó en un neumotórax, producto del fuerte choque con el arquero de Vélez, Tomás Marchiori, en un centro a los 10 minutos del segundo tiempo del encuentro que terminó igualado 1-1.

Lesión de Mammana tras su choque con Marchiori en el Newell´s - Vélez

Según detalló Vélez en sus redes sociales, “Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que le provoca la fractura de varias costillas y neumotórax”.

Además, el Fortín aclaró que el defensor “fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución”.

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“Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales”, finaliza el comunicado.

Qué es un neumotórax

Un neumotórax es la acumulación de aire en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica (cavidad pleural), lo que provoca el colapso total o parcial del órgano respiratorio.

Entre los síntomas principales, se encuentran el dolor repentino y agudo en el pecho o en el costado del lado afectado, la falta de aire o dificultad para respirar y los seca y persistente.

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