Australia vs. Turquía EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Australia vs Turquía por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
28´ Saque de arco para Australia
Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.
26´ Gooool de Australia
Nestory Irankunda marca para Australia con asistencia de Paul Okon-Engstler.
26´ ¡Turquía se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Arda Güler fue bloqueado por Patrick Beach.
19´ Saque de arco para Turquía
Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.
18´ Saque de arco para Australia
Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.
18´ ¡Tiro desviado de Turquía!
Disparo de Ferdi Kadioglu y el remate se va afuera.
17´ Saque de arco para Turquía
Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.
16´ ¡Tiro desviado de Australia!
Disparo de Nestory Irankunda y el remate se va afuera.
16´ Córner para Australia
Ejecuta el tiro de esquina Connor Metcalfe.
14´ Fuera de juego en Turquía
Posición adelantada de Baris Yilmaz.
14´ Saque de arco para Turquía
Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.
13´ Saque de arco para Australia
Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.
3´ Saque de arco para Australia
Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.
3´ ¡Turquía se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ismail Yüksek fue bloqueado por Harry Souttar.
10´ Saque de arco para Australia
Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.
7´ Saque de arco para Australia
Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.
7´ Córner para Australia
Ejecuta el tiro de esquina Connor Metcalfe.
3´ ¡Tiro desviado de Turquía!
Disparo de Abdulkerim Bardakci y el remate se va afuera.
6´ Saque de arco para Australia
Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.
6´ ¡Tiro desviado de Turquía!
Disparo de Arda Güler y el remate se va afuera.
3´ Córner para Turquía
Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.
3´ ¡Tiro desviado de Turquía!
Disparo de Ismail Yüksek y el remate se va afuera.
3´ Córner para Turquía
Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.
2´ ¡Turquía se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Hakan Çalhanoglu fue bloqueado por Cameron Burgess.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el BC Place Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Australia y Turquía por el Mundial 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.
Formación confirmada de Australia
Titulares
- (18) Patrick Beach
- (5) Jordan Bos
- (21) Cameron Burgess
- (3) Alessandro Circati
- (4) Jacob Italiano
- (19) Harry Souttar
- (8) Connor Metcalfe
- (24) Paul Okon-Engstler
- (13) Aiden O´Neill
- (17) Nestory Irankunda
- (9) Mohamed Touré
Suplentes
- (12) Paul Izzo
- (1) Mathew Ryan
- (16) Aziz Behich
- (2) Milos Degenek
- (6) Jason Geria
- (25) Lucas Herrington
- (15) Kai Trewin
- (14) Cameron Devlin
- (22) Jackson Irvine
- (10) Ajdin Hrustic
- (7) Mathew Leckie
- (11) Awer Mabil
- (23) Nishan Velupillay
- (20) Cristian Volpato
- (26) Tete Yengi
Entrenador: Tony Popovic
Formación confirmada de Turquía
Titulares
- (23) Ugurcan Cakir
- (14) Abdulkerim Bardakci
- (2) Zeki Celik
- (3) Merih Demiral
- (20) Ferdi Kadioglu
- (10) Hakan Çalhanoglu
- (6) Orkun Kökçü
- (16) Ismail Yüksek
- (7) Kerem Aktürkoglu
- (8) Arda Güler
- (21) Baris Yilmaz
Suplentes
- (12) Altay Bayindir
- (1) Mert Günok
- (25) Samet Akaydin
- (13) Eren Elmali
- (15) Ozan Kabak
- (18) Mert Müldür
- (4) Çaglar Söyüncü
- (22) Kaan Ayhan
- (5) Salih Ozcan
- (19) Yunus Akgün
- (24) Oguz Aydin
- (9) Deniz Gül
- (17) Irfan Kahveci
- (26) Can Uzun
- (11) Kenan Yildiz
Entrenador: Vincenzo Montella
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Australia y Turquía?
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Australia recibe a Turquía en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 01:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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