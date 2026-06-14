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Australia vs. Turquía EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Australia y Turquía por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Australia y Turquía por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 01:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio BC Place Stadium de Vancouver.

Australia vs Turquía por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

28´ Saque de arco para Australia

Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.

26´ Gooool de Australia

Nestory Irankunda marca para Australia con asistencia de Paul Okon-Engstler.

26´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Arda Güler fue bloqueado por Patrick Beach.

19´ Saque de arco para Turquía

Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.

18´ Saque de arco para Australia

Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.

18´ ¡Tiro desviado de Turquía!

Disparo de Ferdi Kadioglu y el remate se va afuera.

17´ Saque de arco para Turquía

Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.

16´ ¡Tiro desviado de Australia!

Disparo de Nestory Irankunda y el remate se va afuera.

16´ Córner para Australia

Ejecuta el tiro de esquina Connor Metcalfe.

14´ Fuera de juego en Turquía

Posición adelantada de Baris Yilmaz.

14´ Saque de arco para Turquía

Desde el fondo la pone en juego Ugurcan Cakir.

13´ Saque de arco para Australia

Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.

3´ Saque de arco para Australia

Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.

3´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ismail Yüksek fue bloqueado por Harry Souttar.

10´ Saque de arco para Australia

Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.

7´ Saque de arco para Australia

Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.

7´ Córner para Australia

Ejecuta el tiro de esquina Connor Metcalfe.

3´ ¡Tiro desviado de Turquía!

Disparo de Abdulkerim Bardakci y el remate se va afuera.

6´ Saque de arco para Australia

Desde el fondo la pone en juego Patrick Beach.

6´ ¡Tiro desviado de Turquía!

Disparo de Arda Güler y el remate se va afuera.

3´ Córner para Turquía

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

3´ ¡Tiro desviado de Turquía!

Disparo de Ismail Yüksek y el remate se va afuera.

3´ Córner para Turquía

Ejecuta el tiro de esquina Hakan Çalhanoglu.

2´ ¡Turquía se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Hakan Çalhanoglu fue bloqueado por Cameron Burgess.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el BC Place Stadium, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Australia y Turquía por el Mundial 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.

Formación confirmada de Australia

Titulares

  • (18) Patrick Beach
  • (5) Jordan Bos
  • (21) Cameron Burgess
  • (3) Alessandro Circati
  • (4) Jacob Italiano
  • (19) Harry Souttar
  • (8) Connor Metcalfe
  • (24) Paul Okon-Engstler
  • (13) Aiden O´Neill
  • (17) Nestory Irankunda
  • (9) Mohamed Touré

Suplentes

  • (12) Paul Izzo
  • (1) Mathew Ryan
  • (16) Aziz Behich
  • (2) Milos Degenek
  • (6) Jason Geria
  • (25) Lucas Herrington
  • (15) Kai Trewin
  • (14) Cameron Devlin
  • (22) Jackson Irvine
  • (10) Ajdin Hrustic
  • (7) Mathew Leckie
  • (11) Awer Mabil
  • (23) Nishan Velupillay
  • (20) Cristian Volpato
  • (26) Tete Yengi

Entrenador: Tony Popovic

Formación confirmada de Turquía

Titulares

  • (23) Ugurcan Cakir
  • (14) Abdulkerim Bardakci
  • (2) Zeki Celik
  • (3) Merih Demiral
  • (20) Ferdi Kadioglu
  • (10) Hakan Çalhanoglu
  • (6) Orkun Kökçü
  • (16) Ismail Yüksek
  • (7) Kerem Aktürkoglu
  • (8) Arda Güler
  • (21) Baris Yilmaz

Suplentes

  • (12) Altay Bayindir
  • (1) Mert Günok
  • (25) Samet Akaydin
  • (13) Eren Elmali
  • (15) Ozan Kabak
  • (18) Mert Müldür
  • (4) Çaglar Söyüncü
  • (22) Kaan Ayhan
  • (5) Salih Ozcan
  • (19) Yunus Akgün
  • (24) Oguz Aydin
  • (9) Deniz Gül
  • (17) Irfan Kahveci
  • (26) Can Uzun
  • (11) Kenan Yildiz

Entrenador: Vincenzo Montella

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Australia y Turquía?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Australia recibe a Turquía en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 01:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
Soccer Football - International Friendly - United States v Germany - Soldier Field, Chicago, Illinois, U.S. - June 6, 2026 Germany's Nico Schlotterbeck and Kai Havertz after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague

La Copa del Mundo tendrá este domingo 14 de junio una jornada cargada de fútbol, ya que el primer partido será a la 1 de la madrugada y el último a las 23. El calendario completo, con los esperados debuts de -entre otros- Países Bajos, Alemania, Japón y el inesperado Curazao.

Leer la nota completa
Selección AustraliaSelección TurquíaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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