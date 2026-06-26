Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Paraguay choca ante Australia, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio San Francisco ya está lista para que el balón comience a moverse a las 23:00, y tú no te lo puedes perder.