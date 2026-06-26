Paraguay vs. Australia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Paraguay choca ante Australia, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio San Francisco ya está lista para que el balón comience a moverse a las 23:00, y tú no te lo puedes perder.
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Paraguay vs Australia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Paraguay y Australia por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.