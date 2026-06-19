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Brasil no dejó dudas ante Haití y sumó su primera victoria en el Mundial 2026

Se impuso 3 a 0 con un doblete de Matheus Cunha y el restante de Vinicius. El Scracht quedó en la cima de la zona con Marruecos y buscará quedar primero en el último juego, cuando enfrente a Escocia.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Mundial 2026, Brasil vs. Haití.
Mundial 2026, Brasil vs. Haití. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Filadelfia de Philadelphia: Brasil 3 - Haití 0. En partido válido por Mundial 2026, los equipos dejaron todo en la cancha y ahora será tarea de los cuerpos técnicos ver qué cosas se pueden mejorar en la semana.

Brasil vs Haití por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Brasil y Haití por Mundial 2026.

93´ Fuera de juego en Haití

Posición adelantada de Jean-Kevin Duverne.

93´ Córner para Haití

Ejecuta el tiro de esquina Derrick Etienne Jr..

93´ ¡Haití se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Danley Jean Jacques fue bloqueado por Alisson.

90´ Saque de arco para Haití

Desde el fondo la pone en juego Jhony Placide.

90´ ¡Tiro desviado de Brasil!

Disparo de Éderson Silva y el remate se va afuera.

89´ Fuera de juego en Haití

Posición adelantada de Louicius Deedson.

88´ Saque de arco para Brasil

Desde el fondo la pone en juego Alisson.

88´ ¡Tiro desviado de Haití!

Disparo de Ricardo Adé y el remate se va afuera.

87´ Córner para Haití

Ejecuta el tiro de esquina Louicius Deedson.

86´ ¡Haití se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Wilson Isidor fue bloqueado por Alisson.

81´ Cambio en Haití

Entra Derrick Etienne Jr. y sale Jean-Ricner Bellegarde.

80´ Cambio en Brasil

Entra Éderson Silva y sale Bruno Guimarães.

80´ Cambio en Brasil

Entra Danilo dos Santos de Oliveira y sale Vinicius Júnior.

77´ Fuera de juego en Brasil

Posición adelantada de Endrick.

76´ Saque de arco para Haití

Desde el fondo la pone en juego Jhony Placide.

75´ ¡Tiro desviado de Brasil!

Disparo de Douglas dos Santos Justino de Melo y el remate se va afuera.

71´ Tarjeta amarilla para Haití

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Danley Jean Jacques.

70´ Cambio en Haití

Entra Lenny Joseph y sale Ruben Providence.

67´ Fuera de juego en Brasil

Posición adelantada de Vinicius Júnior.

65´ Saque de arco para Brasil

Desde el fondo la pone en juego Alisson.

65´ ¡Tiro desviado de Haití!

Disparo de Jean-Kevin Duverne y el remate se va afuera.

65´ ¡Haití se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ruben Providence fue bloqueado por Danilo.

64´ Tarjeta amarilla para Brasil

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Douglas dos Santos Justino de Melo.

63´ Cambio en Brasil

Entra Endrick y sale Matheus Santos Carneiro Da Cunha.

63´ Cambio en Brasil

Entra Gabriel Martinelli y sale Lucas Paquetá.

62´ ¡Haití se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ricardo Adé fue bloqueado por Alisson.

62´ Córner para Haití

Ejecuta el tiro de esquina Jean-Ricner Bellegarde.

61´ Cambio en Haití

Entra Louicius Deedson y sale Josue Casimir.

58´ Fuera de juego en Brasil

Posición adelantada de Douglas dos Santos Justino de Melo.

56´ ¡Haití se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dominique Simon fue bloqueado por Alisson.

52´ Saque de arco para Brasil

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Magalhães.

48´ ¡Haití se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Wilson Isidor fue bloqueado por Gabriel Magalhães.

45´ Cambio en Haití

Entra Wilson Isidor y sale Frantzdy Pierrot.

45´ Cambio en Haití

Entra Dominique Simon y sale Carlens Arcus.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Filadelfia!

Resumen estadístico del primer tiempo.

51´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Filadelfia! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

49´ Tarjeta amarilla para Haití

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Frantzdy Pierrot.

47´ Gooool de Brasil

Vinicius Júnior marca para Brasil con asistencia de Lucas Paquetá.

44´ Saque de arco para Haití

Desde el fondo la pone en juego Jhony Placide.

39´ Cambio en Brasil

Entra Rayan Vitor Simplicio Rocha y sale Raphinha.

37´ Fuera de juego en Haití

Posición adelantada de Carlens Arcus.

35´ Gooool de Brasil

Matheus Santos Carneiro Da Cunha marca para Brasil con asistencia de Vinicius Júnior.

33´ Córner para Haití

Ejecuta el tiro de esquina Jean-Ricner Bellegarde.

32´ Saque de arco para Brasil

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Magalhães.

32´ Saque de arco para Haití

Desde el fondo la pone en juego Hannes Delcroix.

30´ Fuera de juego en Brasil

Posición adelantada de Vinicius Júnior.

28´ ¡Brasil se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Raphinha fue bloqueado por Jhony Placide.

23´ Gooool de Brasil

Matheus Santos Carneiro Da Cunha marca para Brasil.

22´ ¡Brasil se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vinicius Júnior fue bloqueado por Jhony Placide.

21´ Fuera de juego en Brasil

Posición adelantada de Raphinha.

21´ Córner para Brasil

Ejecuta el tiro de esquina Raphinha.

20´ ¡Brasil se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vinicius Júnior fue bloqueado por Jean-Kevin Duverne.

18´ Fuera de juego en Haití

Posición adelantada de Carlens Arcus.

17´ Córner para Brasil

Ejecuta el tiro de esquina Raphinha.

16´ ¡Brasil se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vinicius Júnior fue bloqueado por Jean-Kevin Duverne.

16´ Córner para Brasil

Ejecuta el tiro de esquina Raphinha.

12´ Fuera de juego en Brasil

Posición adelantada de Danilo.

11´ Fuera de juego en Brasil

Posición adelantada de Raphinha.

11´ Córner para Brasil

Ejecuta el tiro de esquina Raphinha.

8´ Saque de arco para Haití

Desde el fondo la pone en juego Jhony Placide.

5´ Córner para Brasil

Ejecuta el tiro de esquina Raphinha.

4´ Fuera de juego en Brasil

Posición adelantada de Vinicius Júnior.

3´ Tarjeta amarilla para Haití

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Carlens Arcus.

2´ Saque de arco para Brasil

Desde el fondo la pone en juego Alisson.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Filadelfia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Brasil y Haití por el Mundial 2026 será arbitrado por Alejandro Hernández.

Formación confirmada de Brasil

Titulares

  • (1) Alisson
  • (4) Marquinhos
  • (13) Danilo
  • (16) Douglas Santos
  • (3) Gabriel Magalhães
  • (5) Casemiro
  • (20) Lucas Paquetá
  • (8) Bruno Guimarães
  • (9) Matheus Cunha
  • (11) Raphinha
  • (7) Vinicius Júnior

Suplentes

  • (23) Ederson
  • (12) Weverton
  • (24) Roger Ibañez
  • (6) Alex Sandro
  • (15) Léo Pereira
  • (14) Bremer
  • (18) Danilo Santos
  • (2) Éderson Silva
  • (17) Fabinho
  • (21) Luiz Henrique
  • (19) Endrick
  • (25) Igor Thiago
  • (26) Rayan
  • (22) Gabriel Martinelli

Entrenador: Carlo Ancelotti

Formación confirmada de Haití

Titulares

  • (1) Jhony Placide
  • (4) Ricardo Adé
  • (2) Carlens Arcus
  • (5) Hannes Delcroix
  • (22) Jean-Kevin Duverne
  • (8) Martin Expérience
  • (10) Jean-Ricner Bellegarde
  • (17) Danley Jean Jacques
  • (21) Josue Casimir
  • (20) Frantzdy Pierrot
  • (15) Ruben Providence

Suplentes

  • (23) Josué Duverger
  • (12) Alexandre Pierre
  • (13) Duke Lacroix
  • (14) Garven Metusala
  • (24) Wilguens Paugain
  • (3) Keeto Thermoncy
  • (6) Carl Sainte
  • (25) Dominique Simon
  • (26) Oliver Woodensky
  • (19) Yassin Fortune
  • (7) Derrick Etienne Jr.
  • (18) Wilson Isidor
  • (16) Lenny Joseph
  • (11) Louicius Deedson
  • (9) Duckens Nazon

Entrenador: Sébastien Migné

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Brasil y Haití?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Brasil vs. Haití por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Brasil recibe a Haití en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección BrasilSelección HaitíMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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