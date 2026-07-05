Ørjan Nyland, el arquero de handball que eliminó a Brasil del Mundial: la increíble historia del “guardían” de Noruega

Ørjan Nyland, el arquero de handball que eliminó a Brasil del Mundial. Foto: Reuters (Vincent Carchietta)

La Selección de Noruega sigue escribiendo una historia inolvidable en el Mundial 2026 y buena parte de esa ilusión tiene nombre y apellido: Ørjan Nyland. El experimentado arquero fue una de las grandes figuras en la clasificación del conjunto escandinavo a los cuartos de final tras dejar en el camino a Brasil, una de las máximas potencias del fútbol mundial.

A sus 35 años, Nyland protagonizó la actuación más importante de su carrera en el escenario más grande posible. Seguro bajo los tres palos, firme en cada intervención y transmitiendo tranquilidad a toda la defensa, el guardameta se convirtió en el héroe de una tarde que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol noruego.

Ørjan Nyland, el arquero que construyó su carrera a base de constancia

La historia del arquero nacido el 10 de septiembre de 1990 en Volda (Noruega), es también una historia de perseverancia. Formado en el fútbol de su país, se destacó inicialmente en Hødd y luego en Molde FK, rendimiento que le abrió las puertas del fútbol europeo.

Ørjan Nyland le atajó un penal a Bruno Guimarães en la victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martinez)

A lo largo de los años defendió los colores de FC Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading y RB Leipzig, construyendo una trayectoria marcada por la regularidad y la capacidad de adaptación.

Su etapa más consolidada fuera de Noruega llegó en Sevilla, donde se adueñó de la portería durante tres temporadas. Allí disputó 66 partidos antes de finalizar su vínculo en 2026, dejando una imagen de arquero confiable, con reflejos seguros y una destacada habilidad para iniciar el juego desde el fondo.

Su seguridad bajo los tres palos y su buen manejo del balón con los pies le permitieron sostenerse durante años en el máximo nivel europeo y transformarse en una referencia para la selección nacional.

Ørjan Nyland defendió los colores de FC Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading y RB Leipzig. Foto: Reuters (John Sibley)

Mundial 2026: el héroe de Noruega que hizo posible una clasificación histórica

Aunque ya acumulaba más de 70 partidos internacionales, Nyland debió esperar hasta los 35 años para disputar su primera Copa del Mundo. Lejos de resignarse, el arquero se convirtió en una pieza clave del seleccionado que logró romper una sequía de 28 años sin presencias mundialistas, devolviendo a Noruega a la élite del fútbol internacional.

Ahora, además de ser uno de los responsables del regreso de su país al torneo más importante del planeta, escribió una nueva página dorada al ser determinante en la eliminación de Brasil, después de atajarle un penal a Bruno Guimarães, y darle la clasificación a Noruega a los cuartos de final.

Ørjan Nyland tuvo un tenso cruce con Neymar Jr. después del penal del astro brasileño en los últimos minutos. Foto: Reuters (Mike Segar)

Su actuación fue el reflejo de una carrera construida con paciencia, resiliencia y trabajo. En un Mundial repleto de jóvenes talentos y figuras consagradas, Nyland demostró que la experiencia también puede marcar la diferencia cuando más importa.

La tarde en la que Brasil quedó eliminada tendrá muchos protagonistas, pero en Noruega habrá un nombre que sobresaldrá al igual que de Erling Braut Haaland. El de Ørjan Nyland, el experimentado arquero que esperó toda una carrera para cumplir el sueño de jugar un Mundial y terminó convirtiéndose en el guardián de una de las mayores hazañas en la historia del fútbol noruego.