Neymar anunció que se retira de la Selección tras la derrota de Brasil ante Noruega: “Lo intenté, pero ahora se acabó”

Neymar anunció que se retira de la Selección de Brasil tras la derrota ante Noruega. Foto: REUTERS

“Lo intenté, pero ahora se acabó”. Esa fue la contundente frase con la cual Neymar anunció que se retira de la Selección de Brasil tras la derrota 2 a 1 ante Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. El ex jugador de Barcelona y PSG llegó a la Copa del Mundo entre lesiones y cuestionamientos y se despide con un gol y llanto desconsolado.

El entrenador Carlo Ancelotti decidió mantenerlo en el plantel pese a llegar con lo justo físicamente al torneo más importante y el hoy futbolista del Santos tuvo así su “Last Dance”, que terminó de manera temprana y triste.

Así fue el último partido de Neymar en Brasil

En el duelo por octavos de final ante Noruega, Neymar ingresó a los 67 minutos con la ilusión de aprovechar el puñado de minutos que le dio Ancelotti y ser el héroe de Brasil.

Pese a su insistencia, el fútbol le preparada una triste historia: su gol de penal a los 100’ no sirvió ante el doblete de Erling Haaland y la “Canarinha” quedó afuera del Mundial 2026. De inmediato, “Ney” se desplomó en la cancha y no pudo contener el llanto.

Su derechazo, pausado, rasante y al poste izquierdo del hasta entonces imbatible arquero Ørjan Nyland ilusionó a todo Brasil con remontar el partido en tiempo de descuento. Pero la sensación duró apenas unos segundos.

Neymar anunció que se retira de la Selección de Brasil tras la derrota ante Noruega. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Esas fueron las últimas imágenes de Neymar con la camiseta de Brasil. Después del encuentro, el “10″ anunció que no continuará en el seleccionado.

Apenas terminó el partido, el delantero del Santos empezó a consolar a sus compañeros en el centro del campo de juego del MetLife Stadium de Nueva York. Tras felicitar a los jugadores noruegos, se alejó de todos, se puso de rodillas y, después de rezarle a Dios, las lágrimas firmaron una postal histórica.

El ídolo se mostró vencido, con los ojos desbordados de llanto. Raphinha fue el primero que se acercó para motivarlo, pero no hizo efecto. “Lo intenté, pero ahora se acabó”, dijo Neymar y le puso fin a una larga carrera en la Selección de Brasil.

Los números de Neymar en el Mundial 2026