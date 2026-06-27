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Colombia y Portugal no se sacaron ventaja y cerraron su participación en el grupo K del Mundial 2026

Fue 0 a 0 en Miami. Los colombianos jugarán los 16avos contra Ghana, mientras que Cristiano Ronaldo y compañía lo harán ante Croacia.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Colombia vs Portugal por el Grupo K.
Colombia vs Portugal por el Grupo K. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Miami de Miami: Colombia 0 - Portugal 0. En partido válido por Mundial 2026, los equipos dejaron todo en la cancha y ahora será tarea de los cuerpos técnicos ver qué cosas se pueden mejorar en la semana.

Colombia vs Portugal por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Colombia y Portugal por Mundial 2026.

94´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gustavo Puerta fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

93´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

93´ ¡Tiro desviado de Portugal!

Disparo de Rafael Leão y el remate se va afuera.

91´ Cambio en Portugal

Entra Matheus Nunes y sale Nuno Mendes.

90´ Fuera de juego en Colombia

Posición adelantada de Dávinson Sánchez.

90´ Córner para Colombia

Ejecuta el tiro de esquina Luis Díaz.

88´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

87´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de Luis Suárez y el remate se va afuera.

86´ Cambio en Colombia

Entra Daniel Muñoz y sale Santiago Arias.

85´ Tarjeta amarilla para Colombia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gustavo Puerta.

79´ Córner para Portugal

Ejecuta el tiro de esquina Bruno Fernandes.

77´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

77´ ¡Tiro desviado de Portugal!

Disparo de Diogo Dalot y el remate se va afuera.

77´ Córner para Portugal

Ejecuta el tiro de esquina Bruno Fernandes.

75´ Cambio en Colombia

Entra Kevin Castaño y sale Jhon Arias.

75´ Cambio en Colombia

Entra Juan Fernando Quintero y sale James Rodrí­guez.

73´ Córner para Colombia

Ejecuta el tiro de esquina Luis Díaz.

72´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Suárez fue bloqueado por Nuno Mendes.

72´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de James Rodrí­guez fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

70´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

69´ Cambio en Portugal

Entra Samuel Almeida Costa y sale Vitinha.

69´ Cambio en Portugal

Entra Rafael Leão y sale João Félix.

66´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de Gustavo Puerta y el remate se va afuera.

66´ Córner para Colombia

Ejecuta el tiro de esquina James Rodrí­guez.

65´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jhon Arias fue bloqueado por Diogo Costa.

64´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

64´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de Dávinson Sánchez y el remate se va afuera.

64´ Córner para Colombia

Ejecuta el tiro de esquina James Rodrí­guez.

64´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Suárez fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

63´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

61´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

61´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de Richard Rios y el remate se va afuera.

59´ Cambio en Colombia

Entra Richard Rios y sale Jefferson Lerma.

59´ Cambio en Colombia

Entra Luis Suárez y sale Jhon Andrés Córdoba Copete.

59´ Fuera de juego en Portugal

Posición adelantada de Cristiano Ronaldo.

56´ ¡Portugal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de João Félix fue bloqueado por Dávinson Sánchez.

54´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jhon Arias fue bloqueado por Diogo Costa.

54´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jefferson Lerma fue bloqueado por Diogo Costa.

50´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

50´ ¡Tiro desviado de Portugal!

Disparo de João Félix y el remate se va afuera.

45´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

45´ Cambio en Portugal

Entra João Neves y sale Rúben Neves.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Miami!

45´ Cambio en Portugal

Entra Diogo Dalot y sale João Cancelo.

Resumen estadístico del primer tiempo.

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Miami! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

47´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de James Rodrí­guez fue bloqueado por Diogo Costa.

46´ ¡Portugal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristiano Ronaldo fue bloqueado por Jhon Lucumí.

46´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Deiver Machado fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

46´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

45´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de Luis Díaz y el remate se va afuera.

44´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gustavo Puerta fue bloqueado por Diogo Costa.

43´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jefferson Lerma fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

43´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de James Rodrí­guez fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

41´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

41´ ¡Tiro desviado de Portugal!

Disparo de João Félix y el remate se va afuera.

39´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

39´ ¡Tiro desviado de Portugal!

Disparo de Rúben Neves y el remate se va afuera.

38´ ¡Portugal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristiano Ronaldo fue bloqueado por Dávinson Sánchez.

38´ ¡Portugal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Bruno Fernandes fue bloqueado por Camilo Vargas.

38´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

37´ ¡Portugal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vitinha fue bloqueado por Jhon Arias.

31´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

31´ Fuera de juego en Portugal

Posición adelantada de Cristiano Ronaldo.

23´ ¡Portugal se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristiano Ronaldo fue bloqueado por Camilo Vargas.

21´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jhon Arias fue bloqueado por Renato Palma Veiga.

17´ Fuera de juego en Colombia

Posición adelantada de Luis Díaz.

17´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jhon Arias fue bloqueado por Diogo Costa.

17´ Córner para Colombia

Ejecuta el tiro de esquina James Rodrí­guez.

16´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Díaz fue bloqueado por Rúben Dias.

16´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jhon Andrés Córdoba Copete fue bloqueado por Diogo Costa.

14´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

13´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de Gustavo Puerta y el remate se va afuera.

11´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

11´ ¡Tiro desviado de Portugal!

Disparo de Bruno Fernandes y el remate se va afuera.

9´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

7´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

7´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de James Rodrí­guez y el remate se va afuera.

5´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

5´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de Luis Díaz y el remate se va afuera.

6´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

4´ ¡Tiro desviado de Portugal!

Disparo de Rúben Neves y el remate se va afuera.

4´ Saque de arco para Colombia

Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.

1´ Fuera de juego en Colombia

Posición adelantada de Jhon Andrés Córdoba Copete.

1´ Saque de arco para Portugal

Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.

0´ ¡Tiro desviado de Colombia!

Disparo de Jhon Andrés Córdoba Copete y el remate se va afuera.

0´ ¡Colombia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luis Díaz fue bloqueado por .

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Miami, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Colombia y Portugal por el Mundial 2026 será arbitrado por Alireza Faghani.

Formación confirmada de Colombia

Titulares

  • (12) Camilo Vargas
  • (4) Santiago Arias
  • (3) Jhon Lucumí
  • (22) Deiver Machado
  • (23) Dávinson Sánchez
  • (11) Jhon Arias
  • (16) Jefferson Lerma
  • (14) Gustavo Puerta
  • (9) Jhon Córdoba
  • (7) Luis Díaz
  • (10) James Rodrí­guez

Suplentes

  • (24) Álvaro Montero
  • (1) David Ospina
  • (18) Willer Ditta
  • (13) Yerry Mina
  • (17) Johan Mojica
  • (2) Daniel Muñoz
  • (8) Jorge Carrascal
  • (5) Kevin Castaño
  • (6) Richard Rios
  • (15) Juan Portilla
  • (20) Juan Fernando Quintero
  • (21) Jaminton Campaz
  • (26) Andrés Gómez
  • (19) Juan Hernández
  • (25) Luis Suárez

Entrenador: Néstor Lorenzo

Formación confirmada de Portugal

Titulares

  • (1) Diogo Costa
  • (20) João Cancelo
  • (13) Renato Veiga
  • (3) Rúben Dias
  • (25) Nuno Mendes
  • (8) Bruno Fernandes
  • (21) Rúben Neves
  • (18) Pedro Neto
  • (23) Vitinha
  • (11) João Félix
  • (7) Cristiano Ronaldo

Suplentes

  • (22) Rui Silva
  • (12) José Sá
  • (24) Samu Costa
  • (2) Nélson Semedo
  • (5) Diogo Dalot
  • (14) Gonçalo Inácio
  • (4) Tomás Araújo
  • (10) Bernardo Silva
  • (15) João Neves
  • (6) Matheus Nunes
  • (17) Rafael Leão
  • (26) Francisco Conceição
  • (19) Gonçalo Guedes
  • (16) Francisco Trincão
  • (9) Gonçalo Ramos

Entrenador: Roberto Martí­nez

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Colombia y Portugal?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Colombia recibe a Portugal en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección ColombiaSelección PortugalMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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