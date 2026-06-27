Colombia y Portugal no se sacaron ventaja y cerraron su participación en el grupo K del Mundial 2026

¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Miami de Miami: Colombia 0 - Portugal 0. En partido válido por Mundial 2026, los equipos dejaron todo en la cancha y ahora será tarea de los cuerpos técnicos ver qué cosas se pueden mejorar en la semana.
Colombia vs Portugal por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Colombia y Portugal por Mundial 2026.
94´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gustavo Puerta fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
93´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
93´ ¡Tiro desviado de Portugal!
Disparo de Rafael Leão y el remate se va afuera.
91´ Cambio en Portugal
Entra Matheus Nunes y sale Nuno Mendes.
90´ Fuera de juego en Colombia
Posición adelantada de Dávinson Sánchez.
90´ Córner para Colombia
Ejecuta el tiro de esquina Luis Díaz.
88´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
87´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de Luis Suárez y el remate se va afuera.
86´ Cambio en Colombia
Entra Daniel Muñoz y sale Santiago Arias.
85´ Tarjeta amarilla para Colombia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gustavo Puerta.
79´ Córner para Portugal
Ejecuta el tiro de esquina Bruno Fernandes.
77´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
77´ ¡Tiro desviado de Portugal!
Disparo de Diogo Dalot y el remate se va afuera.
77´ Córner para Portugal
Ejecuta el tiro de esquina Bruno Fernandes.
75´ Cambio en Colombia
Entra Kevin Castaño y sale Jhon Arias.
75´ Cambio en Colombia
Entra Juan Fernando Quintero y sale James Rodríguez.
73´ Córner para Colombia
Ejecuta el tiro de esquina Luis Díaz.
72´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Suárez fue bloqueado por Nuno Mendes.
72´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de James Rodríguez fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
70´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
69´ Cambio en Portugal
Entra Samuel Almeida Costa y sale Vitinha.
69´ Cambio en Portugal
Entra Rafael Leão y sale João Félix.
66´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de Gustavo Puerta y el remate se va afuera.
66´ Córner para Colombia
Ejecuta el tiro de esquina James Rodríguez.
65´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhon Arias fue bloqueado por Diogo Costa.
64´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
64´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de Dávinson Sánchez y el remate se va afuera.
64´ Córner para Colombia
Ejecuta el tiro de esquina James Rodríguez.
64´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Suárez fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
63´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
61´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
61´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de Richard Rios y el remate se va afuera.
59´ Cambio en Colombia
Entra Richard Rios y sale Jefferson Lerma.
59´ Cambio en Colombia
Entra Luis Suárez y sale Jhon Andrés Córdoba Copete.
59´ Fuera de juego en Portugal
Posición adelantada de Cristiano Ronaldo.
56´ ¡Portugal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de João Félix fue bloqueado por Dávinson Sánchez.
54´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhon Arias fue bloqueado por Diogo Costa.
54´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jefferson Lerma fue bloqueado por Diogo Costa.
50´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
50´ ¡Tiro desviado de Portugal!
Disparo de João Félix y el remate se va afuera.
45´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
45´ Cambio en Portugal
Entra João Neves y sale Rúben Neves.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Miami!
45´ Cambio en Portugal
Entra Diogo Dalot y sale João Cancelo.
Resumen estadístico del primer tiempo.
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Miami! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
47´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de James Rodríguez fue bloqueado por Diogo Costa.
46´ ¡Portugal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristiano Ronaldo fue bloqueado por Jhon Lucumí.
46´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Deiver Machado fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
46´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
45´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de Luis Díaz y el remate se va afuera.
44´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gustavo Puerta fue bloqueado por Diogo Costa.
43´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jefferson Lerma fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
43´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de James Rodríguez fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
41´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
41´ ¡Tiro desviado de Portugal!
Disparo de João Félix y el remate se va afuera.
39´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
39´ ¡Tiro desviado de Portugal!
Disparo de Rúben Neves y el remate se va afuera.
38´ ¡Portugal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristiano Ronaldo fue bloqueado por Dávinson Sánchez.
38´ ¡Portugal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Fernandes fue bloqueado por Camilo Vargas.
38´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
37´ ¡Portugal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Vitinha fue bloqueado por Jhon Arias.
31´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
31´ Fuera de juego en Portugal
Posición adelantada de Cristiano Ronaldo.
23´ ¡Portugal se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristiano Ronaldo fue bloqueado por Camilo Vargas.
21´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhon Arias fue bloqueado por Renato Palma Veiga.
17´ Fuera de juego en Colombia
Posición adelantada de Luis Díaz.
17´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhon Arias fue bloqueado por Diogo Costa.
17´ Córner para Colombia
Ejecuta el tiro de esquina James Rodríguez.
16´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Díaz fue bloqueado por Rúben Dias.
16´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhon Andrés Córdoba Copete fue bloqueado por Diogo Costa.
14´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
13´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de Gustavo Puerta y el remate se va afuera.
11´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
11´ ¡Tiro desviado de Portugal!
Disparo de Bruno Fernandes y el remate se va afuera.
9´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
7´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
7´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de James Rodríguez y el remate se va afuera.
5´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
5´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de Luis Díaz y el remate se va afuera.
6´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
4´ ¡Tiro desviado de Portugal!
Disparo de Rúben Neves y el remate se va afuera.
4´ Saque de arco para Colombia
Desde el fondo la pone en juego Camilo Vargas.
1´ Fuera de juego en Colombia
Posición adelantada de Jhon Andrés Córdoba Copete.
1´ Saque de arco para Portugal
Desde el fondo la pone en juego Diogo Costa.
0´ ¡Tiro desviado de Colombia!
Disparo de Jhon Andrés Córdoba Copete y el remate se va afuera.
0´ ¡Colombia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Díaz fue bloqueado por .
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Miami, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Colombia y Portugal por el Mundial 2026 será arbitrado por Alireza Faghani.
Formación confirmada de Colombia
Titulares
- (12) Camilo Vargas
- (4) Santiago Arias
- (3) Jhon Lucumí
- (22) Deiver Machado
- (23) Dávinson Sánchez
- (11) Jhon Arias
- (16) Jefferson Lerma
- (14) Gustavo Puerta
- (9) Jhon Córdoba
- (7) Luis Díaz
- (10) James Rodríguez
Suplentes
- (24) Álvaro Montero
- (1) David Ospina
- (18) Willer Ditta
- (13) Yerry Mina
- (17) Johan Mojica
- (2) Daniel Muñoz
- (8) Jorge Carrascal
- (5) Kevin Castaño
- (6) Richard Rios
- (15) Juan Portilla
- (20) Juan Fernando Quintero
- (21) Jaminton Campaz
- (26) Andrés Gómez
- (19) Juan Hernández
- (25) Luis Suárez
Entrenador: Néstor Lorenzo
Formación confirmada de Portugal
Titulares
- (1) Diogo Costa
- (20) João Cancelo
- (13) Renato Veiga
- (3) Rúben Dias
- (25) Nuno Mendes
- (8) Bruno Fernandes
- (21) Rúben Neves
- (18) Pedro Neto
- (23) Vitinha
- (11) João Félix
- (7) Cristiano Ronaldo
Suplentes
- (22) Rui Silva
- (12) José Sá
- (24) Samu Costa
- (2) Nélson Semedo
- (5) Diogo Dalot
- (14) Gonçalo Inácio
- (4) Tomás Araújo
- (10) Bernardo Silva
- (15) João Neves
- (6) Matheus Nunes
- (17) Rafael Leão
- (26) Francisco Conceição
- (19) Gonçalo Guedes
- (16) Francisco Trincão
- (9) Gonçalo Ramos
Entrenador: Roberto Martínez
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Colombia y Portugal?
Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Colombia recibe a Portugal en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Colombia vs Portugal en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.