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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del viernes 3 de julio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Vuelve a jugar la Selección Argentina, esta vez ante Cabo Verde. Además, los partidos empiezan a la medianoche. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Juega la Selección Argentina.
Juega la Selección Argentina. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)
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Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este viernes 3 de julio vuelve a jugar la Selección Argentina. Además, los partidos empiezan a la medianoche. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este viernes 3 de julio

Este viernes 3 de julio juegan Suiza vs Argelia, Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Suiza vs Argelia - 00:00hs - BC Place Vancouver
  • Australia vs Egipto - 15:00hs - Dallas Stadium
  • Argentina vs Cabo Verde - 19:00hs - Miami Stadium
  • Colombia vs Ghana - 22:30hs - Kansas City Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Suiza vs Argelia: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Australia vs Egipto: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Argentina vs Cabo Verde: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Colombia vs Ghana: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Suiza y Argelia a los 16avos de final del Mundial 2026

Suiza clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo B con 7 puntos, luego de empatar 1 a 1 con Qatar, ganarle 4 a 1 con Bosnia y ganar 2 a 1 ante Canadá.

Por su parte, Argelia quedó 3° del Grupo J con 4 puntos, tras perder 3 a 0 contra Argentina, ganarle 2 a 1 a Jordania y empatar 3 a 3 con Austria.

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Cuándo y contra quién juega el ganador de Suiza vs Argelia en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Suiza y Argelia jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Colombia y Ghana, el martes 7 de julio a las 17:00hs en el BC Place Vancouver.

Mundial 2026, Suiza vs. Canadá.
Suiza enfrenta a Argelia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo llegaron Australia y Egipto a los 16avos de final del Mundial 2026

Australia clasificó a los 16avos de final tras terminar 2° del Grupo D con 4 puntos, luego de ganarle 2 a 0 a Turquía, perder 2 a 0 con Estados Unidos y empatar 0 a 0 con Paraguay.

Por su parte, Egipto quedó 2° del Grupo G con 5 puntos, tras empatar 1 a 1 con Bélgica, ganarle 3 a 1 a Nueva Zelanda y empatar 1 a 1 con Irán.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Australia vs Egipto en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Australia y Egipto jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Argentina y Cabo Verde, el martes 7 de julio a las 13:00hs en el Atlanta Stadium.

Cómo llegaron Argentina y Cabo Verde a los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo J con 9 puntos, luego de ganarle 3 a 0 Argelia, 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania.

Por su parte, Cabo Verde quedó 2° del Grupo H con 3 puntos, tras empatar con España (0 a 0), Uruguay (2 a 2) y Arabia Saudita (0 a 0).

Cuándo y contra quién juega el ganador de Argentina vs Cabo Verde en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Australia y Egipto, el martes 7 de julio a las 13:00hs en el Atlanta Stadium.

Cómo llegaron Colombia y Ghana a los 16avos de final del Mundial 2026

Colombia clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo K con 7 puntos, luego de ganarle 3 a 1 a Uzbekistán, triunfar 1 a 0 ante RD del Congo y empatar 0 a 0 con Portugal.

Por su parte, Ghana quedó 3° del Grupo L con 4 puntos, tras ganarle 1 a 0 a Panamá, empatar 0 a 0 con Inglaterra y perder 2 a 1 con Croacia.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Colombia vs Ghana en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Colombia y Ghana jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Suiza y Argelia, el martes 7 de julio a las 17:00hs en el BC Place Vancouver.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección ArgeliaSelección AustraliaSelección EgiptoSelección GhanaSelección ColombiaSelección SuizaSelección Cabo Verde
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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