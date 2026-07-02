Fixture Mundial 2026: todos los partidos del viernes 3 de julio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Juega la Selección Argentina. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este viernes 3 de julio vuelve a jugar la Selección Argentina. Además, los partidos empiezan a la medianoche. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este viernes 3 de julio

Este viernes 3 de julio juegan Suiza vs Argelia, Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Suiza vs Argelia - 00:00hs - BC Place Vancouver

Australia vs Egipto - 15:00hs - Dallas Stadium

Argentina vs Cabo Verde - 19:00hs - Miami Stadium

Colombia vs Ghana - 22:30hs - Kansas City Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Suiza vs Argelia : Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Australia vs Egipto : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Argentina vs Cabo Verde : TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Colombia vs Ghana: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Suiza y Argelia a los 16avos de final del Mundial 2026

Suiza clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo B con 7 puntos, luego de empatar 1 a 1 con Qatar, ganarle 4 a 1 con Bosnia y ganar 2 a 1 ante Canadá.

Por su parte, Argelia quedó 3° del Grupo J con 4 puntos, tras perder 3 a 0 contra Argentina, ganarle 2 a 1 a Jordania y empatar 3 a 3 con Austria.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Suiza vs Argelia en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Suiza y Argelia jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Colombia y Ghana, el martes 7 de julio a las 17:00hs en el BC Place Vancouver.

Suiza enfrenta a Argelia. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo llegaron Australia y Egipto a los 16avos de final del Mundial 2026

Australia clasificó a los 16avos de final tras terminar 2° del Grupo D con 4 puntos, luego de ganarle 2 a 0 a Turquía, perder 2 a 0 con Estados Unidos y empatar 0 a 0 con Paraguay.

Por su parte, Egipto quedó 2° del Grupo G con 5 puntos, tras empatar 1 a 1 con Bélgica, ganarle 3 a 1 a Nueva Zelanda y empatar 1 a 1 con Irán.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Australia vs Egipto en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Australia y Egipto jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Argentina y Cabo Verde, el martes 7 de julio a las 13:00hs en el Atlanta Stadium.

Cómo llegaron Argentina y Cabo Verde a los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo J con 9 puntos, luego de ganarle 3 a 0 Argelia, 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania.

Por su parte, Cabo Verde quedó 2° del Grupo H con 3 puntos, tras empatar con España (0 a 0), Uruguay (2 a 2) y Arabia Saudita (0 a 0).

Cuándo y contra quién juega el ganador de Argentina vs Cabo Verde en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Australia y Egipto, el martes 7 de julio a las 13:00hs en el Atlanta Stadium.

Cómo llegaron Colombia y Ghana a los 16avos de final del Mundial 2026

Colombia clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo K con 7 puntos, luego de ganarle 3 a 1 a Uzbekistán, triunfar 1 a 0 ante RD del Congo y empatar 0 a 0 con Portugal.

Por su parte, Ghana quedó 3° del Grupo L con 4 puntos, tras ganarle 1 a 0 a Panamá, empatar 0 a 0 con Inglaterra y perder 2 a 1 con Croacia.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Colombia vs Ghana en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Colombia y Ghana jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Suiza y Argelia, el martes 7 de julio a las 17:00hs en el BC Place Vancouver.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

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