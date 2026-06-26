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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del sábado 27 de junio de los grupos G, J, K y L, horarios y dónde verlos

Se termina la fase de grupos de la Copa del Mundo con ocho importantes partidos. Atención, porque dos se juegan a la madrugada. Entre los más destacados, se presentan Argentina, Inglaterra, Croacia y Colombia. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Este sábado 27 de junio se termina la fase de grupos del Mundial 2026 con ocho importantes partidos que empiezan desde la madrugada. Entre los más destacados, se presentan Argentina, Inglaterra, Croacia y Colombia. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este sábado 27 de junio

Este sábado 27 de junio juegan Egipto vs Irán y Nueva Zelanda vs Bélgica por el Grupo G; Croacia vs Ghana y Panamá vs Inglaterra por el Grupo L; Colombia vs Portugal y RD del Congo vs Uzbekistán por el Grupo K; y Argelia vs Austria y Jordania vs Argentina por el Grupo J.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Egipto vs Irán - 00:00hs - Seattle Stadium
  • Nueva Zelanda vs Bélgica - 00:00hs - BC Place Vancouver
  • Croacia vs Ghana - 18:00hs - Philadelphia Stadium
  • Panamá vs Inglaterra - 18:00hs - New York New Jersey Stadium
  • Colombia vs Portugal - 20:30hs - Miami Stadium
  • RD del Congo vs Uzbekistán - 20:30hs - Atlanta Stadium
  • Argelia vs Austria - 23:00hs - Kansas City Stadium
  • Jordania vs Argentina - 23:00hs - Dallas Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Egipto vs Irán: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Nueva Zelanda vs Bélgica: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Croacia vs Ghana: DGO, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Panamá vs Inglaterra: TyC Sports, TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Colombia vs Portugal: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • RD del Congo vs Uzbekistán: TyC Sports 2, DGO, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Argelia vs Austria: DGO, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Jordania vs Argentina: TV Pública, TyC Sports, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Bélgica vs Irán por el Grupo G. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo está conformado el Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Resultados del Grupo G

En la primera fecha, Bélgica empató 1 a 1 con Egipto, mientras que Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2

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Tabla de posiciones del Grupo G

  1. Egipto: 4 pts con 2 partido jugados
  2. Irán: 2 pts con 2 partido jugados
  3. Bélgica: 2 pts con 2 partido jugados
  4. Nueva Zelanda: 1 pts con 2 partido jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo G en 16avos de final

El primero del Grupo G jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que salga de los grupos A, E, H, I o J. Por su parte, el segundo enfrentará a Australia, 2° del Grupo D.

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Resultados del Grupo J del Mundial 2026

En la primera fecha, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia, mientras que Austria le ganó 3 a 1 a Jordania. En la segunda fecha, Argentina le ganó 2 a 0 a Austria.

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

  1. Argentina: 6 pts en 2 partidos jugados
  2. Austria: 3 pts en 2 partidos jugados
  3. Argelia: 3 pts en 2 partidos jugados
  4. Jordania: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo J en 16avos de final

Argentina, primero del Grupo J jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra el segundo del Grupo H (España o Uruguay). Por su parte, el segundo enfrentará al primero del Grupo H.

Cómo está conformado el Grupo K del Mundial 2026

El Grupo K del Mundial 2026 está conformado por Portugal, RD del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Resultados del Grupo K del Mundial 2026

En la primera fecha, Portugal empató 1 a 1 contra Congo, mientras que Colombia le ganó 3 a 1 a Uzbekistán.

Posiciones del Grupo K del Mundial 2026

  1. Colombia: 6 pts en 2 partidos jugados
  2. Portugal: 4 pts en 2 partidos jugados
  3. RD del Congo: 1 pts en 2 partidos jugados
  4. Uzbekistán: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo K en 16avos de final

El primero del Grupo K jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que salga de los grupos D, E, I, J o L. Por su parte, el segundo enfrentará al 2° del Grupo L (Inglaterra, Croacia o Ghana).

Cómo está conformado el Grupo L del Mundial 2026

El Grupo L del Mundial 2026 está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Resultados del Grupo L del Mundial 2026

En la primera fecha, Inglaterra le ganó 4 a 2 a Croacia, mientras que Ghana venció 1 a 0 a Panamá.

Posiciones del Grupo L del Mundial 2026

  1. Inglaterra: 4 pts en 2 partidos jugados
  2. Ghana: 4 pts en 2 partidos jugados
  3. Croacia: 3 pts en 2 partidos jugados
  4. Panamá: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo L en 16avos de final

El primero del Grupo L jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que salga de los grupos E, H, I, J o K. Por su parte, el segundo enfrentará al 2° del Grupo K (Colombia, Portugal o RD del Congo).

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección EgiptoSelección IránSelección Nueva ZelandaSelección BélgicaSelección CroaciaSelección GhanaSelección PanamáSelección InglaterraSelección ArgentinaSelección JordaniaSelección AustriaSelección Argelia
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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