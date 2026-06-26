Agenda Mundial 2026: todos los partidos del sábado 27 de junio de los grupos G, J, K y L, horarios y dónde verlos

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Este sábado 27 de junio se termina la fase de grupos del Mundial 2026 con ocho importantes partidos que empiezan desde la madrugada. Entre los más destacados, se presentan Argentina, Inglaterra, Croacia y Colombia. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este sábado 27 de junio

Este sábado 27 de junio juegan Egipto vs Irán y Nueva Zelanda vs Bélgica por el Grupo G; Croacia vs Ghana y Panamá vs Inglaterra por el Grupo L; Colombia vs Portugal y RD del Congo vs Uzbekistán por el Grupo K; y Argelia vs Austria y Jordania vs Argentina por el Grupo J.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Egipto vs Irán - 00:00hs - Seattle Stadium

Nueva Zelanda vs Bélgica - 00:00hs - BC Place Vancouver

Croacia vs Ghana - 18:00hs - Philadelphia Stadium

Panamá vs Inglaterra - 18:00hs - New York New Jersey Stadium

Colombia vs Portugal - 20:30hs - Miami Stadium

RD del Congo vs Uzbekistán - 20:30hs - Atlanta Stadium

Argelia vs Austria - 23:00hs - Kansas City Stadium

Jordania vs Argentina - 23:00hs - Dallas Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Egipto vs Irán : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Nueva Zelanda vs Bélgica : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Croacia vs Ghana : DGO, Amazon Prime Video y Paramount+

Panamá vs Inglaterra : TyC Sports, TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Colombia vs Portugal : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

RD del Congo vs Uzbekistán : TyC Sports 2, DGO, Amazon Prime Video y Paramount+

Argelia vs Austria : DGO, Amazon Prime Video y Paramount+

Jordania vs Argentina: TV Pública, TyC Sports, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Bélgica vs Irán por el Grupo G. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo está conformado el Grupo G del Mundial 2026

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Resultados del Grupo G

En la primera fecha, Bélgica empató 1 a 1 con Egipto, mientras que Irán y Nueva Zelanda igualaron 2 a 2

Tabla de posiciones del Grupo G

Egipto: 4 pts con 2 partido jugados Irán: 2 pts con 2 partido jugados Bélgica: 2 pts con 2 partido jugados Nueva Zelanda: 1 pts con 2 partido jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo G en 16avos de final

El primero del Grupo G jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que salga de los grupos A, E, H, I o J. Por su parte, el segundo enfrentará a Australia, 2° del Grupo D.

Cómo está conformado el Grupo J del Mundial 2026

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Jordania y Austria.

Resultados del Grupo J del Mundial 2026

En la primera fecha, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia, mientras que Austria le ganó 3 a 1 a Jordania. En la segunda fecha, Argentina le ganó 2 a 0 a Austria.

Posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Argentina: 6 pts en 2 partidos jugados Austria: 3 pts en 2 partidos jugados Argelia: 3 pts en 2 partidos jugados Jordania: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo J en 16avos de final

Argentina, primero del Grupo J jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra el segundo del Grupo H (España o Uruguay). Por su parte, el segundo enfrentará al primero del Grupo H.

Cómo está conformado el Grupo K del Mundial 2026

El Grupo K del Mundial 2026 está conformado por Portugal, RD del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Resultados del Grupo K del Mundial 2026

En la primera fecha, Portugal empató 1 a 1 contra Congo, mientras que Colombia le ganó 3 a 1 a Uzbekistán.

Posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Colombia: 6 pts en 2 partidos jugados Portugal: 4 pts en 2 partidos jugados RD del Congo: 1 pts en 2 partidos jugados Uzbekistán: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo K en 16avos de final

El primero del Grupo K jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que salga de los grupos D, E, I, J o L. Por su parte, el segundo enfrentará al 2° del Grupo L (Inglaterra, Croacia o Ghana).

Cómo está conformado el Grupo L del Mundial 2026

El Grupo L del Mundial 2026 está conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Resultados del Grupo L del Mundial 2026

En la primera fecha, Inglaterra le ganó 4 a 2 a Croacia, mientras que Ghana venció 1 a 0 a Panamá.

Posiciones del Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra: 4 pts en 2 partidos jugados Ghana: 4 pts en 2 partidos jugados Croacia: 3 pts en 2 partidos jugados Panamá: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo L en 16avos de final

El primero del Grupo L jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que salga de los grupos E, H, I, J o K. Por su parte, el segundo enfrentará al 2° del Grupo K (Colombia, Portugal o RD del Congo).

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