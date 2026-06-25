De la aparición de ovnis al regreso de Neymar: los memes del triunfo de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026

Brasil le ganó 3 a 0 a Escocia y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro estuvo marcado por dos grandes sucesos: la vuelta de Neymar a las canchas y la insólita premonición de la vidente Vó Bahiana, quien afirmó que aparecerían ovnis sobre el estadio durante el partido.
Esta insólita teoría se hizo viral en redes sociales y despertó la curiosidad de fanáticos del fútbol y seguidores de fenómenos paranormales por igual. Más allá de las conspiraciones, Internet se llenó de comentarios, memes e ingenio.
Entre ovnis y risas: los memes del partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026
Cómo surgió la teoría sobre los ovnis en Brasil vs Escocia
Todo comenzó con las declaraciones de Vó Bahiana, una influencer brasileña conocida por compartir predicciones y contenidos relacionados con la espiritualidad. Según explicó en distintas publicaciones, tuvo repetidos sueños en los que observaba una gigantesca nave espacial sobrevolando el estadio durante el partido entre Brasil y Escocia.
De acuerdo con su relato, el fenómeno no se iba a limitar a una sola nave, sino que posteriormente aparecerían más objetos voladores y la situación generaría escenas de desconcierto entre jugadores, espectadores y organizadores del evento.
De inmediato, las afirmaciones se expandieron por las redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos de videos, comentarios y distintas teorías.
Lo que más llamó la atención fueron los detalles incluidos en la predicción. Según la versión de la influencer, varios futbolistas brasileños serían abducidos por seres de otro planeta.
La mujer también mencionó en algunas intervenciones públicas a figuras reconocidas del fútbol brasileño como Vinícius Jr. y Neymar, quienes iban a formar parte de las escenas que asegura haber visto en sus sueños.