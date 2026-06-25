De la aparición de ovnis al regreso de Neymar: los memes del triunfo de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026

Memes de la victoria de Brasil ante Escocia. Foto: X @FrontoFronto1

Brasil le ganó 3 a 0 a Escocia y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro estuvo marcado por dos grandes sucesos: la vuelta de Neymar a las canchas y la insólita premonición de la vidente Vó Bahiana, quien afirmó que aparecerían ovnis sobre el estadio durante el partido.

Esta insólita teoría se hizo viral en redes sociales y despertó la curiosidad de fanáticos del fútbol y seguidores de fenómenos paranormales por igual. Más allá de las conspiraciones, Internet se llenó de comentarios, memes e ingenio.

Entre ovnis y risas: los memes del partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026

Los memes del triunfo de Brasil. Video: @alucard_again

Una astróloga predijo la presencia de ovnis en el partido entre Escocia y Brasil en el Mundial 2026. Video: X @nosoypitti

Una vidente predijo la presencia de OVNIS durante el partido de Brasil vs Escocia. Foto: X (@Gallarddok) | CONTENIDO ELABORADO CON IA.

Meme tras la premonición de la presencia de ovnis en el partido de Escocia-Brasil en el Mundial 2026. Foto: X @Bebragaoficial

Cómo surgió la teoría sobre los ovnis en Brasil vs Escocia

Todo comenzó con las declaraciones de Vó Bahiana, una influencer brasileña conocida por compartir predicciones y contenidos relacionados con la espiritualidad. Según explicó en distintas publicaciones, tuvo repetidos sueños en los que observaba una gigantesca nave espacial sobrevolando el estadio durante el partido entre Brasil y Escocia.

De acuerdo con su relato, el fenómeno no se iba a limitar a una sola nave, sino que posteriormente aparecerían más objetos voladores y la situación generaría escenas de desconcierto entre jugadores, espectadores y organizadores del evento.

De inmediato, las afirmaciones se expandieron por las redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos de videos, comentarios y distintas teorías.

Una vidente predijo la presencia de OVNIS durante el partido de Brasil vs Escocia. Video: X / @ConclusionRos.

Lo que más llamó la atención fueron los detalles incluidos en la predicción. Según la versión de la influencer, varios futbolistas brasileños serían abducidos por seres de otro planeta.

La mujer también mencionó en algunas intervenciones públicas a figuras reconocidas del fútbol brasileño como Vinícius Jr. y Neymar, quienes iban a formar parte de las escenas que asegura haber visto en sus sueños.