Bosnia-Herz. vs. Catar EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bosnia-Herz. vs Catar por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
44´ ¡Tiro desviado de Catar!
Disparo de Boualem Khoukhi y el remate se va afuera.
43´ Córner para Bosnia-Herz.
Ejecuta el tiro de esquina Kerim Alajbegovic.
41´ Gooool de Catar
Hassan Alhaydos marca para Catar con asistencia de Edmilson Junior Paulo da Silva.
38´ Saque de arco para Catar
Desde el fondo la pone en juego Mahmoud Abunada.
37´ Tiro en el palo de Bosnia-Herz.
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Edin Dzeko pega en el palo.
37´ Saque de arco para Catar
Desde el fondo la pone en juego Mahmoud Abunada.
33´ Autogol de Catar
¡Qué mala suerte! Gol en propio arco de Sultan Al Brake para Catar
33´ Saque de arco para Catar
Desde el fondo la pone en juego Mahmoud Abunada.
32´ ¡Tiro desviado de Bosnia-Herz.!
Disparo de Nikola Katic y el remate se va afuera.
32´ Córner para Bosnia-Herz.
Ejecuta el tiro de esquina Ivan Basic.
32´ ¡Bosnia-Herz. se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ivan Basic fue bloqueado por Ahmed Fathy.
28´ Gooool de Bosnia-Herz.
Kerim Alajbegovic marca para Bosnia-Herz. con asistencia de Ivan Basic.
27´ Saque de arco para Catar
Desde el fondo la pone en juego Boualem Khoukhi.
27´ ¡Tiro desviado de Bosnia-Herz.!
Disparo de Nikola Katic y el remate se va afuera.
22´ ¡Bosnia-Herz. se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kerim Alajbegovic fue bloqueado por Boualem Khoukhi.
19´ Fuera de juego en Catar
Posición adelantada de Akram Afif.
18´ Córner para Bosnia-Herz.
Ejecuta el tiro de esquina Ivan Basic.
17´ ¡Bosnia-Herz. se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ivan Basic fue bloqueado por Karim Boudiaf.
16´ Saque de arco para Catar
Desde el fondo la pone en juego Mahmoud Abunada.
16´ ¡Tiro desviado de Bosnia-Herz.!
Disparo de Ivan Basic y el remate se va afuera.
10´ Fuera de juego en Catar
Posición adelantada de Edmilson Junior Paulo da Silva.
7´ Córner para Catar
Ejecuta el tiro de esquina Akram Afif.
6´ Saque de arco para Bosnia-Herz.
Desde el fondo la pone en juego Nikola Vasilj.
5´ Saque de arco para Catar
Desde el fondo la pone en juego Boualem Khoukhi.
3´ ¡Bosnia-Herz. se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Arjan Malic fue bloqueado por Gueye Seydinaissa Laye.
2´ Córner para Bosnia-Herz.
Ejecuta el tiro de esquina Ivan Basic.
2´ ¡Bosnia-Herz. se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ivan Sunjic fue bloqueado por Mahmoud Abunada.
1´ Saque de arco para Catar
Desde el fondo la pone en juego Mahmoud Abunada.
1´ ¡Bosnia-Herz. se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ermedin Demirovic fue bloqueado por Mahmoud Abunada.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Seattle, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Bosnia-Herz. y Catar por el Mundial 2026 será arbitrado por Jesús Valenzuela.
Formación confirmada de Bosnia-Herz.
Titulares
- (1) Nikola Vasilj
- (18) Nikola Katic
- (5) Sead Kolasinac
- (24) Arjan Malic
- (21) Stjepan Radeljic
- (19) Kerim Alajbegovic
- (20) Esmir Bajraktarevic
- (13) Ivan Basic
- (14) Ivan Sunjic
- (10) Ermedin Demirovic
- (11) Edin Dzeko
Suplentes
- (12) Mladen Jurkas
- (22) Martin Zlomislic
- (7) Amar Dedic
- (3) Dennis Hadzikadunic
- (2) Nihad Mujakic
- (17) Dzenis Burnic
- (8) Armin Gigovic
- (16) Amir Hadziahmetovic
- (26) Ermin Mahmic
- (15) Amar Memic
- (6) Benjamin Tahirovic
- (9) Samed Bazdar
- (25) Jovo Lukic
- (23) Haris Tabakovic
Entrenador: Sergej Barbarez
Formación confirmada de Catar
Titulares
- (1) Mahmoud Abunada
- (18) Sultan Al Brake
- (2) Pedro Miguel
- (16) Boualem Khoukhi
- (4) Issa Laye
- (5) Jassem Gaber
- (12) Karim Boudiaf
- (20) Ahmed Fathy
- (11) Akram Afif
- (10) Hassan Alhaydos
- (8) Edmilson Junior
Suplentes
- (22) Meshaal Barsham
- (21) Salah Zakaria
- (25) Alhashmi Alhussein
- (13) Ayoub Aloui
- (3) Lucas Mendes
- (17) Ahmed Alganehi
- (6) Abdulaziz Hatem
- (7) Ahmed Alaaeldin
- (19) Almoez Ali
- (24) Tahsin Mohammed
- (26) Mohamed Manai
- (9) Mohammed Muntari
- (15) Yusuf Abdurisag
Entrenador: Julen Lopetegui
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Bosnia-Herz. y Catar?
Argentina: DGO, DSports2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Bosnia-Herz. vs. Catar por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Bosnia-Herz. recibe a Catar en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Bosnia-Herz. vs Catar en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Bosnia-Herz. y Catar por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.