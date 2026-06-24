Ni los guionistas de Hollywood se animaron a tanto: una vidente aseguró que aparecerán ovnis durante el partido de Brasil vs Escocia

Una vidente predijo la presencia de OVNIS durante el partido de Brasil vs Escocia. Foto: Redes sociales | IA.

Este miércoles 24 de junio, se disputa uno de los partidos más convocantes de la fase de grupos del Mundial 2026. Si bien uno esperaría que la emoción nazca del deseo de ver a los dos equipos en la cancha, la realidad es un poco más inusual: es que una insólita teoría se hizo viral en redes sociales y despertó la curiosidad de fanáticos del fútbol y seguidores de fenómenos paranormales por igual y sostiene que durante el encuentro entre Brasil y Escocia podrían aparecer ovnis sobre el estadio, un supuesto acontecimiento que incluso sería captado por las cámaras de televisión en vivo.

Una vidente predijo la presencia de OVNIS durante el partido de Brasil vs Escocia. Video: X / @ConclusionRos.

Cómo surgió la teoría sobre los ovnis en Brasil vs Escocia

La historia tiene su origen en las declaraciones de Vó Bahiana, una influencer brasileña conocida por compartir predicciones y contenidos relacionados con la espiritualidad. Según explicó en distintas publicaciones, tuvo repetidos sueños en los que observaba una gigantesca nave espacial sobrevolando el estadio durante el partido entre Brasil y Escocia.

De acuerdo con su relato, el fenómeno no se limitaría a una sola nave. La vidente aseguró que posteriormente aparecerían más objetos voladores y que la situación generaría escenas de desconcierto entre jugadores, espectadores y organizadores del evento.

Las afirmaciones rápidamente se expandieron por internet, donde miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos de videos, comentarios y teorías vinculadas con la posibilidad de un contacto extraterrestre durante el Mundial.

Según el relato, una enorme nave espacial aparecería sobre el estadio en pleno partido y sería captada por las cámaras de televisión ante millones de espectadores. Foto: Redes sociales.

La supuesta profecía y las versiones sobre abducciones

Lo que más llamó la atención de los internautas fueron los detalles incluidos en la predicción. Según la versión difundida por Vó Bahiana, varios futbolistas brasileños y numerosos aficionados presentes en el estadio serían abducidos por seres de otro planeta.

La mujer también mencionó en algunas intervenciones públicas a figuras reconocidas del fútbol brasileño, entre ellas Vinícius Jr. y Neymar, quienes formarían parte de las escenas que asegura haber visto en sus sueños.

Como es costumbre, tras la predicción de Vó Bahiana los memes no tardaron en llegar, y los internautas desplegaron toda su creatividad en las redes sociales. Foto: X (@Gallarddok) | CONTENIDO ELABORADO CON IA.

Sin embargo, todas estas afirmaciones corresponden exclusivamente a su relato personal y no cuentan con evidencia verificable que permita sostenerlas.

A medida que la teoría ganó notoriedad, también comenzaron a aparecer publicaciones que vinculaban esta supuesta predicción con Baba Vanga, la famosa clarividente búlgara a quien frecuentemente se le atribuyen profecías sobre acontecimientos mundiales.

No obstante, especialistas y verificadores de información señalan que no existe documentación confiable que indique que Baba Vanga haya anticipado una invasión extraterrestre durante el Mundial 2026 o específicamente en el partido entre Brasil y Escocia.

La asociación surgió principalmente a partir de publicaciones virales y cadenas compartidas en redes sociales, sin pruebas que respalden dicha conexión.

Un OVNI es el acrónimo de Objeto Volador No Identificado. Se refiere a cualquier objeto aéreo o fenómeno en el cielo que un observador no puede reconocer inmediatamente y cuyo origen sigue siendo desconocido incluso después de una investigación. Foto: Unsplash.

Hasta el momento, no existe ningún informe científico, reporte oficial ni advertencia de organismos especializados que sugiera la posibilidad de un evento como el descrito en la predicción viral. Solo quedará esperar al inicio del partido para comprobar este suceso.