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España vs. Cabo Verde EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre España y Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre España y Cabo Verde por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 13:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Atlanta de Atlanta.

España vs Cabo Verde por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

40´ Saque de arco para Cabo Verde

Desde el fondo la pone en juego Josimar José Évora Dias.

40´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Fabián Ruiz y el remate se va afuera.

39´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Pedri.

38´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mikel Oyarzábal fue bloqueado por Josimar José Évora Dias.

38´ Tiro en el palo de España

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Ferran Torres pega en el palo.

37´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.

37´ ¡Tiro desviado de Cabo Verde!

Disparo de Jovane Eduardo Borges Cabral y el remate se va afuera.

36´ Fuera de juego en España

Posición adelantada de Marc Cucurella.

35´ Saque de arco para España

Desde el fondo la pone en juego Unai Simón.

34´ ¡Tiro desviado de Cabo Verde!

Disparo de Dailon Livramento y el remate se va afuera.

32´ Fuera de juego en Cabo Verde

Posición adelantada de Ryan Mendes.

19´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Pau Cubarsi fue bloqueado por Roberto Carlos Lopes.

29´ Saque de arco para Cabo Verde

Desde el fondo la pone en juego Josimar José Évora Dias.

28´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Marc Cucurella y el remate se va afuera.

28´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gavi fue bloqueado por Roberto Carlos Lopes.

26´ ¡Cabo Verde se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Steven Moreira fue bloqueado por Marc Cucurella.

25´ Saque de arco para Cabo Verde

Desde el fondo la pone en juego Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges.

21´ Fuera de juego en Cabo Verde

Posición adelantada de Ryan Mendes.

19´ Fuera de juego en Cabo Verde

Posición adelantada de Dailon Livramento.

19´ Saque de arco para Cabo Verde

Desde el fondo la pone en juego Josimar José Évora Dias.

19´ ¡Tiro desviado de España!

Disparo de Pau Cubarsi y el remate se va afuera.

15´ Tarjeta amarilla para Cabo Verde

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sidny Lopes.

14´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Pedri fue bloqueado por Josimar José Évora Dias.

10´ Córner para España

Ejecuta el tiro de esquina Pedri.

6´ ¡España se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Pedri fue bloqueado por Josimar José Évora Dias.

3´ Saque de arco para Cabo Verde

Desde el fondo la pone en juego Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Atlanta, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de España y Cabo Verde por el Mundial 2026 será arbitrado por Adham Makhadmeh.

Formación confirmada de España

Titulares

  • (23) Unai Simón
  • (22) Pau Cubarsi
  • (24) Marc Cucurella
  • (14) Aymeric Laporte
  • (5) Marcos Llorente
  • (20) Pedri
  • (16) Rodri
  • (8) Fabián Ruiz
  • (21) Mikel Oyarzábal
  • (9) Gavi
  • (7) Ferran Torres

Suplentes

  • (13) Joan García
  • (1) David Raya
  • (4) Eric García
  • (3) Alex Grimaldo
  • (12) Pedro Porro
  • (2) Marc Pubill
  • (15) Álex Baena
  • (6) Mikel Merino
  • (10) Dani Olmo
  • (18) Martín Zubimendi
  • (26) Borja Iglesias
  • (25) Víctor Muñoz
  • (19) Lamine Yamal
  • (11) Yéremy Pino
  • (17) Nico Williams

Entrenador: Luis de la Fuente

Formación confirmada de Cabo Verde

Titulares

  • (1) Vozinha
  • (4) Pico Lopes
  • (13) Sidny Lopes
  • (3) Diney Borges
  • (22) Steven Moreira
  • (7) Jovane Cabral
  • (15) Laros Duarte
  • (6) Kevin Pina
  • (20) Ryan Mendes
  • (10) Jamiro Monteiro
  • (19) Dailon Livramento

Suplentes

  • (12) Marcio Rosa
  • (23) Carlos Dos Santos
  • (24) Wagner Pina
  • (5) Logan Costa
  • (2) Stopira
  • (25) Kelvin Pires
  • (21) Nuno da Costa
  • (14) Deroy Duarte
  • (18) Telmo Arcanjo
  • (11) Garry Rodrigues
  • (8) João Paulo
  • (26) Hélio Varela
  • (17) Willy Semedo
  • (16) Yannick Semedo
  • (9) Gilson Benchimol

Entrenador: Pedro Brito

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de España y Cabo Verde?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. España recibe a Cabo Verde en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección EspañaSelección Cabo VerdeMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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