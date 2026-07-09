La estrella verde que une a Marruecos: el significado detrás de una de las banderas más emblemáticas del mundo

El significado de la bandera de Marruecos, una de las más emblemáticas del mundo. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

En 2026, Marruecos no solo atrae la atención internacional por su crecimiento económico y su influencia estratégica en África y el Mediterráneo. También lo hace por el estupendo momento que atraviesa en el fútbol. Luego de la histórica campaña de Qatar 2022, donde se convirtió en la primera selección africana en alcanzar una semifinal mundialista, los “Leones del Atlas” volvieron a ser protagonistas en el Mundial 2026, consolidándose entre las potencias emergentes del deporte.

En medio de ese renovado orgullo nacional, la bandera marroquí continúa siendo uno de los símbolos más poderosos del Reino. Su diseño, compuesto por un fondo rojo intenso y una estrella verde entrelazada en el centro, resume siglos de fe, historia y tradición. Comprender por qué Marruecos lleva una estrella de cinco puntas en su bandera es adentrarse en la esencia misma de una nación que supo preservar su identidad mientras proyecta una imagen moderna y ambiciosa hacia el mundo.

El origen histórico de la bandera de Marruecos

La vexilología (estudio de las banderas) marroquí evolucionó notablemente a lo largo de los siglos. Durante las épocas de los imperios almorávide y almohade, los estandartes solían ser blancos o contener inscripciones religiosas. Sin embargo, con la llegada de la Dinastía Alauí en el siglo XVII, el color rojo se consolidó como símbolo oficial del Imperio Jerifiano.

Moulay Youssef promulgó un decreto que incorporó al centro de la bandera una estrella verde de cinco puntas. Foto: Reuters (Paul Childs)

Durante casi 300 años, la bandera fue completamente roja. No obstante, la creciente actividad marítima y diplomática del país generó un problema práctico: el pabellón marroquí podía confundirse fácilmente con el de otros estados y potencias navales.

Para resolver esta situación, en 1915 el sultán Moulay Youssef promulgó un decreto real que incorporó al centro de la bandera una estrella verde de cinco puntas. La decisión permitió dotar al país de una identidad visual única y reconocible en el escenario internacional.

Qué representa la estrella verde de cinco puntas en la bandera de Marruecos

Si bien el fondo rojo tiene una gran relevancia histórica, es la estrella verde, conocida técnicamente como pentagrama, la que concentra el significado más profundo de la bandera.

Este símbolo ya estaba presente en la arquitectura, las monedas y el arte tradicional marroquí antes de su incorporación al pabellón nacional. Desde entonces, pasó a representar la unidad, sabiduría y el equilibrio entre el mundo espiritual y material.

La estrella verde en la bandera representa unidad, sabiduría y equilibrio entre el mundo espiritual y material. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Para muchos marroquíes, la estrella actúa como una guía simbólica que orienta el destino de la nación bajo la protección de sus valores fundamentales. Su presencia en el centro de la bandera expresa la idea de que la fe e identidad cultural constituyen el núcleo sobre el que se construye el Estado.

Los cinco pilares del Islam y el papel de la religión

La interpretación más extendida de las cinco puntas de la estrella está vinculada a los cinco pilares del Islam, las obligaciones esenciales que estructuran la vida religiosa de los creyentes. La formación ciudadana en Marruecos suele vincular cada una de las puntas de la estrella con un deber religioso:

El Hajj : la peregrinación a los lugares santos de La Meca.

El Sawm : el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán.

La Salat : las cinco oraciones diarias que marcan el ritmo del día.

La Shahada : la profesión de fe en la unidad de Dios.

La Zakat: la limosna legal para ayudar a los más necesitados.

La bandera funciona como un reflejo de la profunda relación existente entre la monarquía, sociedad y tradición islámica. Cada una de las puntas recuerda valores y compromisos que forman parte de la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

La bandera es un reflejo de la profunda relación entre la monarquía, sociedad y tradición islámica. Foto: Reuters (Issei Kato)

El color verde refuerza todavía más esta lectura religiosa. Considerado históricamente como el color del Islam, está asociado al paraíso, la esperanza, prosperidad y vida. Al ubicarse sobre el fondo rojo, simboliza que la fe ocupa un lugar central dentro de la fortaleza y la continuidad histórica de la nación.

El Sello de Salomón y su valor simbólico para el Reino

En la cultura marroquí, la estrella recibe frecuentemente el nombre de Sello de Salomón (Khatam Soulaymane). Este símbolo posee una fuerte tradición en toda la cuenca mediterránea y se relaciona con conceptos como la armonía, protección y sabiduría.

Su diseño entrelazado tiene además una lectura espiritual particular. Al estar compuesto por líneas continuas que parecen no tener principio ni fin, representa la unidad divina, eternidad y la continuidad histórica del pueblo marroquí.

La figura aparece de manera recurrente en los mosaicos de zellige, las tallas de madera y numerosos elementos ornamentales presentes en palacios, mezquitas y edificios históricos. Por este motivo, su incorporación a la bandera nacional fue interpretada también como un acto de protección simbólica para el Reino.