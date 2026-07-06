Efecto Balogun: Inglaterra y Francia le pidieron a la FIFA que levante las sanciones contra Quansah y Olise en el Mundial

Jarell Quansah vio la tarjeta roja en México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

El “caso Balogun” repercutió de lleno en el Mundial 2026. El levantamiento de la sanción al delantero estadounidense luego de una llamada entre Donald Trump y Gianni Infantino no sólo generó polémica, sino que empujó a las demás selecciones a pedir “indultos” para sus estrellas. Así es el caso de Inglaterra y Francia, que ya se metieron a cuartos de final y buscan “limpiar” a Jarell Quansah y Michael Olise, respectivamente.

Cabe señalar que el ente madre del fútbol decidió que el cumplimiento de la sanción a Folarin Balogun, que fue expulsado con roja directa en el triunfo del equipo norteamericano ante Bosnia y Herzegovina, quede suspendido durante un año.

Inglaterra pide “indultar” a Quansah

El tema escaló no solo al mundo fútbol, sino también a la política. Noah Law, político británico del Partido Laborista y miembro del Parlamento británico, escribió una carta oficial dirigida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en donde si bien reconoce que la expulsión de Quansah fue “correcta”, insta a la organización del torneo a retrasar dicha suspensión, al igual que lo hizo con el delantero de la Selección estadounidense.

“La integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que los jugadores y los árbitros respeten las reglas, sino también de que dichas reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes”, señala el texto.

Jarell Quansah vio la tarjeta roja en México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Y añade: “Estoy seguro de que no podremos justificar una situación en la que un jugador se beneficie de una suspensión diferida mientras que otro, en circunstancias similares, no”.

“En un momento en que nuestro sistema multilateral y el orden internacional basado en reglas se encuentran amenazados, les insto a que traten este asunto con la máxima seriedad”, cierra la carta oficial.

Francia le pidió a la FIFA anular la amarilla que recibió Olise ante Paraguay

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol apeló ante la FIFA para que actúe igual que con Balogun y levante la suspensión por la amarilla que recibió Michael Olise en el duelo de octavos de final ante Paraguay.

El extremo francés fue sancionado luego de un encontronazo con Matías Galarza, que cayó al suelo agarrándose la cara. Pese a la situación, las repeticiones mostraron que el delantero de Bayern Múnich solo lo había sujetado de la camiseta.

Michael Olise fue amonestado durante el duelo entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial. Foto: REUTERS

Para la Federación Francesa, esa acción nunca debió terminar con una amonestación. Por ese motivo, presentó un pedido formal ante la FIFA para que la sanción sea anulada.

¿Por qué Francia pide “limpiar” a Olise? Su amonestación implicaría que se pierda una hipotética semifinal del Mundial en caso de que viera otra tarjeta amarilla y los “Bleus” avanzaran de ronda tras el partido de cuartos de final contra Marruecos, programado para este jueves a las 17.