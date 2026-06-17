Ghana vs. Panamá EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Ghana y Panamá válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 20:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Toronto de Toronto.
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