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Inglaterra vs. Croacia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Inglaterra y Croacia por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Inglaterra vs Croacia por el Grupo L del Mundial 2026.
Inglaterra vs Croacia por el Grupo L del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Inglaterra y Croacia por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 17:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Dallas de Arlington.

Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

35´ Gooool de Croacia

Martin Baturina marca para Croacia con asistencia de Petar Sucic.

30´ ¡Tiro desviado de Inglaterra!

Disparo de Jude Bellingham y el remate se va afuera.

25´ Saque de arco para Croacia

Desde el fondo la pone en juego Dominik Livakovic.

15´ ¡Inglaterra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Elliot Anderson fue bloqueado por Luka Vuskovic.

15´ Córner para Inglaterra

Ejecuta el tiro de esquina Declan Rice.

15´ ¡Inglaterra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Noni Madueke fue bloqueado por Josip Sutalo.

14´ Saque de arco para Inglaterra

Desde el fondo la pone en juego Ezri Konsa.

11´ Goool de Inglaterra

¡Efectivo desde los 12 pasos! Harry Kane anota para Inglaterra tras marcar de penal.

9´ Penal errado

El arquero contiene el lanzamiento penal ejecutado por Harry Kane

8´ Penal para Inglaterra

El árbitro marca falta de Luka Modric y cobra la pena máxima a favor de Inglaterra

7´ Córner para Inglaterra

Ejecuta el tiro de esquina Declan Rice.

7´ ¡Inglaterra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Harry Kane fue bloqueado por Luka Modric.

2´ Saque de arco para Inglaterra

Desde el fondo la pone en juego Ezri Konsa.

2´ ¡Tiro desviado de Croacia!

Disparo de Josip Sutalo y el remate se va afuera.

2´ Córner para Croacia

Ejecuta el tiro de esquina Ivan Perisic.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Inglaterra y Croacia por el Mundial 2026 será arbitrado por Clément Turpin.

Formación confirmada de Inglaterra

Titulares

  • (1) Jordan Pickford
  • (24) Reece James
  • (2) Ezri Konsa
  • (3) Nico O´Reilly
  • (5) John Stones
  • (8) Elliot Anderson
  • (10) Jude Bellingham
  • (18) Anthony Gordon
  • (20) Noni Madueke
  • (4) Declan Rice
  • (9) Harry Kane

Suplentes

  • (23) James Trafford
  • (13) Dean Henderson
  • (15) Dan Burn
  • (6) Marc Guéhi
  • (26) Jarell Quansah
  • (25) Djed Spence
  • (14) Jordan Henderson
  • (16) Kobbie Mainoo
  • (17) Morgan Rogers
  • (21) Eberechi Eze
  • (11) Marcus Rashford
  • (7) Bukayo Saka
  • (22) Ivan Toney
  • (19) Ollie Watkins

Entrenador: Thomas Tuchel

Formación confirmada de Croacia

Titulares

  • (1) Dominik Livakovic
  • (4) Josko Gvardiol
  • (6) Josip Sutalo
  • (22) Luka Vuskovic
  • (10) Luka Modric
  • (14) Ivan Perisic
  • (2) Josip Stanisic
  • (17) Petar Sucic
  • (16) Martin Baturina
  • (26) Petar Musa
  • (15) Mario Pasalic

Suplentes

  • (23) Dominik Kotarski
  • (12) Ivor Pandur
  • (5) Duje Caleta-Car
  • (25) Martin Erlic
  • (18) Kristijan Jakic
  • (3) Marin Pongracic
  • (19) Toni Fruk
  • (8) Mateo Kovacic
  • (7) Nikola Moro
  • (21) Luka Sucic
  • (13) Nikola Vlasic
  • (11) Ante Budimir
  • (9) Andrej Kramaric
  • (20) Igor Matanovic
  • (24) Marco Pasalic

Entrenador: Zlatko Dalic

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Inglaterra y Croacia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Inglaterra recibe a Croacia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección InglaterraSelección CroaciaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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