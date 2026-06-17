Inglaterra vs. Croacia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
35´ Gooool de Croacia
Martin Baturina marca para Croacia con asistencia de Petar Sucic.
30´ ¡Tiro desviado de Inglaterra!
Disparo de Jude Bellingham y el remate se va afuera.
25´ Saque de arco para Croacia
Desde el fondo la pone en juego Dominik Livakovic.
15´ ¡Inglaterra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Elliot Anderson fue bloqueado por Luka Vuskovic.
15´ Córner para Inglaterra
Ejecuta el tiro de esquina Declan Rice.
15´ ¡Inglaterra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Noni Madueke fue bloqueado por Josip Sutalo.
14´ Saque de arco para Inglaterra
Desde el fondo la pone en juego Ezri Konsa.
11´ Goool de Inglaterra
¡Efectivo desde los 12 pasos! Harry Kane anota para Inglaterra tras marcar de penal.
9´ Penal errado
El arquero contiene el lanzamiento penal ejecutado por Harry Kane
8´ Penal para Inglaterra
El árbitro marca falta de Luka Modric y cobra la pena máxima a favor de Inglaterra
7´ Córner para Inglaterra
Ejecuta el tiro de esquina Declan Rice.
7´ ¡Inglaterra se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Harry Kane fue bloqueado por Luka Modric.
2´ Saque de arco para Inglaterra
Desde el fondo la pone en juego Ezri Konsa.
2´ ¡Tiro desviado de Croacia!
Disparo de Josip Sutalo y el remate se va afuera.
2´ Córner para Croacia
Ejecuta el tiro de esquina Ivan Perisic.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Inglaterra y Croacia por el Mundial 2026 será arbitrado por Clément Turpin.
Formación confirmada de Inglaterra
Titulares
- (1) Jordan Pickford
- (24) Reece James
- (2) Ezri Konsa
- (3) Nico O´Reilly
- (5) John Stones
- (8) Elliot Anderson
- (10) Jude Bellingham
- (18) Anthony Gordon
- (20) Noni Madueke
- (4) Declan Rice
- (9) Harry Kane
Suplentes
- (23) James Trafford
- (13) Dean Henderson
- (15) Dan Burn
- (6) Marc Guéhi
- (26) Jarell Quansah
- (25) Djed Spence
- (14) Jordan Henderson
- (16) Kobbie Mainoo
- (17) Morgan Rogers
- (21) Eberechi Eze
- (11) Marcus Rashford
- (7) Bukayo Saka
- (22) Ivan Toney
- (19) Ollie Watkins
Entrenador: Thomas Tuchel
Formación confirmada de Croacia
Titulares
- (1) Dominik Livakovic
- (4) Josko Gvardiol
- (6) Josip Sutalo
- (22) Luka Vuskovic
- (10) Luka Modric
- (14) Ivan Perisic
- (2) Josip Stanisic
- (17) Petar Sucic
- (16) Martin Baturina
- (26) Petar Musa
- (15) Mario Pasalic
Suplentes
- (23) Dominik Kotarski
- (12) Ivor Pandur
- (5) Duje Caleta-Car
- (25) Martin Erlic
- (18) Kristijan Jakic
- (3) Marin Pongracic
- (19) Toni Fruk
- (8) Mateo Kovacic
- (7) Nikola Moro
- (21) Luka Sucic
- (13) Nikola Vlasic
- (11) Ante Budimir
- (9) Andrej Kramaric
- (20) Igor Matanovic
- (24) Marco Pasalic
Entrenador: Zlatko Dalic
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Inglaterra y Croacia?
Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Inglaterra recibe a Croacia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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