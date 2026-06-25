Japón vs. Suecia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portadas Mundial 2026 - Fase de grupos fecha 3 Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Japón recibe a Suecia por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Dallas y el pitazo inicial se escuchará a las 20:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!