Los memes de Brasil vs Japón: del error de Danilo al sorpresivo gol de Kaishu Sano

Los memes de Brasil vs Japón. Foto: Captura X

El Mundial 2026 sigue regalando partidos increíbles. Este lunes 29 de junio, Japón abrió el marcador ante Brasil por los 16avos de final y sorprendió a todos. De inmediato, las redes sociales se llenaron de memes, videos y reacciones que mezclan humor y asombro por el golazo de Kaishu Sano a los 29 minutos.

El mayor apuntado fue Danilo, defensor brasileño que cometió un claro error en el gol japonés en el Houston Stadium. Además, los hinchas argentinos aprovecharon para “burlar” al eterno rival, de nivel irregular en esta Copa del Mundo.

Los mejores memes de Brasil vs Japón

Los memes de Brasil vs Japón. Foto: Captura X

Los memes de Brasil vs Japón. Foto: Captura X

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Los memes de Brasil vs Japón. Foto: Captura X