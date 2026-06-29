Quién es Zion Suzuki: la historia del arquero de la Selección de Japón que sorprende en el Mundial 2026

Zion Suzuki, la historia del arquero de la Selección de Japón que sorprende en el Mundial. Foto: Reuters (Eloisa Sánchez)

Zion Suzuki se convirtió en una de las grandes historias del Mundial 2026. El arquero japonés, figura en ascenso del fútbol europeo, llegó a la cita global como titular indiscutido de los “Samuráis Azules” y protagonista de un equipo que no deja de sorprender en la Copa del Mundo que disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Zion Suzuki, de promesa olímpica a figura en la Serie A

Suzuki es, hoy, uno de los guardametas más destacados de la Serie A (Italia), un dato que no pasa inadvertido en un país históricamente exportador de futbolistas ofensivos, pero con menor tradición en el arco. Su irrupción en el máximo nivel europeo no solo rompió moldes, sino que lo convirtió en el primer arquero japonés en jugar en dicha liga.

Zion Suzuki hizo historia tras convertirse en el primer arquero japonés en jugar en la Serie A. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

Su vínculo con la selección no fue inmediato ni lineal. Convocado en 2021 de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Suzuki formó parte del plantel que finalizó en el cuarto puesto, tras caer ante México en el partido por la medalla de bronce. Sin embargo, no sumó minutos en ese torneo. Recién en 2022 comenzó a vestir el uniforme azul bajo los tres palos, iniciando un proceso de consolidación que hoy lo tiene como titular indiscutido.

Origen multicultural y carrera internacional: la historia detrás del arquero japonés

La historia personal de Zion Suzuki es tan rica como su presente deportivo. Nacido en Nueva Jersey (Estados Unidos), es hijo de madre japonesa y padre ghanés. Su infancia estuvo marcada por el traslado a Japón, donde desarrolló su carrera futbolística desde temprana edad.

Su crecimiento físico acompañó su evolución deportiva. Con apenas 18 años alcanzó los 1,90 metros de altura, una característica que lo posicionó rápidamente como un arquero de gran presencia en el área. Ese mismo año debutó profesionalmente con el Urawa Red Diamonds. Su talento no tardó en llamar la atención fuera de su país.

Zion Suzuki nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, su madre es de Japón y su papá de Ghana. Foto: Reuters (Issei Kato)

El salto al fútbol europeo llegó con su pase al Sint-Truiden (Bélgica), antes de dar el gran salto al Parma. En la exigente Serie A, Suzuki no solo se adaptó, sino que logró destacarse, consolidándose como una pieza clave y reafirmando su condición de talento de exportación.

Racismo, resiliencia y liderazgo: el respaldo a Suzuki y su presente en Japón

Pero su camino no estuvo exento de obstáculos. Su herencia multicultural, que en muchos aspectos representa una fortaleza, también lo expuso a momentos difíciles. Uno de los episodios más complejos ocurrió durante la Copa Asiática de 2024, cuando Japón cayó ante Iraq en la fase de grupos. Tras ese resultado, las redes sociales se llenaron de cuestionamientos hacia su figura.

Zion Suzuki sufrió racismo en Japón, pero fue respaldado por entrenador Hajime Moriyasu. Foto: Reuters (Troy Taormina)

La respuesta no tardó en llegar. El entrenador Hajime Moriyasu condenó públicamente los ataques y respaldó al arquero, enviando un mensaje claro sobre la inclusión y el respeto dentro del deporte. Suzuki, lejos de victimizarse, respondió como mejor sabe: con rendimiento.

Hasta los 16avos de final, Japón se mantuvo invicto en la competencia y el nombre de Suzuki se instaló entre los puntos altos del equipo. Su seguridad bajo los tres palos, su capacidad de reacción y su liderazgo lo convirtieron en una referencia a pesar de su juventud.

En un Mundial cargado de historias, la de Suzuki sintetiza el espíritu de un Japón moderno, diverso y competitivo, decidido no solo a competir, sino también a dejar su marca en la élite del fútbol internacional.