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Día del Amigo: por qué se celebra cada 20 de julio y quién es el argentino detrás de la idea

En este día especial, las oportunidades de encuentros se multiplican y las excusas no son válidas.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Se viene el Día del Amigo.
Se viene el Día del Amigo. Foto: Unsplash.
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Como cada año, el 20 de julio se festeja el Día del Amigo. Si bien es sabido que se eligió esa fecha para conmemorar la amistad porque es el día en que los astronautas norteamericanos Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron la superficie de la Luna, en 1969, fue un argentino quien propuso la celebración.

¿Por qué se celebra el día del amigo el 20 de julio?

Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, profesor de filosofía e historia y músico, fue quien propuso la fecha en homenaje al aterrizaje de la nave Apolo XI en la Luna.

Aquel día, mientras el astronauta norteamericano ponía su pie izquierdo en la Luna, Febbraro se sentó a escribir desde Lomas de Zamora, donde residía, mil cartas a cien países.

“Viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y al mismo tiempo me dije que un pueblo de amigos sería una nación imbatible. ¡Ya está, el 20 de julio es el día elegido!”, les explicó a sus destinatarios, y así fue.

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Febbraro también era locutor en Radio Splendid, donde mantenía un contacto muy cercano con sus oyentes a través de cartas. Esa experiencia lo inspiró a pensar en una forma de agradecer y celebrar la generosidad humana. Se dio cuenta de que, pese a la existencia de muchas celebraciones, como el Día de la Madre o incluso San Valentín, no había ninguna fecha específica para celebrar la amistad.

Enrique Ernesto Febbraro
Enrique Ernesto Febbraro

El alunizaje representó para Enrique un símbolo de unión global, ya que millones de personas en todo el planeta compartieron ese momento histórico con asombro y emoción y lo interpretó como una oportunidad para pensar en una amistad sin fronteras.

Durante más de una década, recorrió organismos públicos, sedes municipales, oficinas políticas y espacios religiosos para conseguir apoyo oficial. En 1979, su propuesta fue avalada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en 1983, el partido de Lomas de Zamora fue declarado “Capital Provincial de la Amistad”.

A lo largo de su vida, Enrique Febbraro fue nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz, y en 1989 fue reconocido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En 1993, recibió la misma distinción en Miami, Estados Unidos por ser el verdadero creador del Día del Amigo.

Amigos, amistad, primavera, verano. Foto: Pexels.
Amigos, amistad, primavera, verano. Foto: Pexels.

Frases para enviar por Whatsapp en el Día del Amigo

  1. “La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas”. Aristóteles.
  2. “¿Qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo?”. Cicerón.
  3. “Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo; simpatizar con sus éxitos requiere una naturaleza delicadísima”. Oscar Wilde.
  4. “Todos somos viajeros en el desierto de este mundo, y lo mejor que podemos encontrar en nuestros viajes es un amigo honesto”. Robert Louis Stevenson.
  5. “Los verdaderos amigos son aquellos con los que podemos hablar sobre nosotros y nos conocen profundamente”. Julio Cortázar.
  6. “Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial: ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo”. Pablo Neruda.
  7. “Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente”. Simone de Beauvoir.
  8. “Amigo es el que critica de frente y elogia a la espalda”. Carlos Fonseca Amador.
  9. “Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero”. William Shakespeare.
  10. “Una amistad delicadamente cincelada, cuidada como se cuida una obra de arte, es la cima del universo”. José Ortega y Gasset.
Día del Amigo20 de JulioAmistad
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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