Día del Amigo: por qué se celebra cada 20 de julio y quién es el argentino detrás de la idea

Se viene el Día del Amigo. Foto: Unsplash.

Como cada año, el 20 de julio se festeja el Día del Amigo. Si bien es sabido que se eligió esa fecha para conmemorar la amistad porque es el día en que los astronautas norteamericanos Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron la superficie de la Luna, en 1969, fue un argentino quien propuso la celebración.

¿Por qué se celebra el día del amigo el 20 de julio?

Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, profesor de filosofía e historia y músico, fue quien propuso la fecha en homenaje al aterrizaje de la nave Apolo XI en la Luna.

Aquel día, mientras el astronauta norteamericano ponía su pie izquierdo en la Luna, Febbraro se sentó a escribir desde Lomas de Zamora, donde residía, mil cartas a cien países.

“Viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y al mismo tiempo me dije que un pueblo de amigos sería una nación imbatible. ¡Ya está, el 20 de julio es el día elegido!”, les explicó a sus destinatarios, y así fue.

Febbraro también era locutor en Radio Splendid, donde mantenía un contacto muy cercano con sus oyentes a través de cartas. Esa experiencia lo inspiró a pensar en una forma de agradecer y celebrar la generosidad humana. Se dio cuenta de que, pese a la existencia de muchas celebraciones, como el Día de la Madre o incluso San Valentín, no había ninguna fecha específica para celebrar la amistad.

Enrique Ernesto Febbraro

El alunizaje representó para Enrique un símbolo de unión global, ya que millones de personas en todo el planeta compartieron ese momento histórico con asombro y emoción y lo interpretó como una oportunidad para pensar en una amistad sin fronteras.

Durante más de una década, recorrió organismos públicos, sedes municipales, oficinas políticas y espacios religiosos para conseguir apoyo oficial. En 1979, su propuesta fue avalada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en 1983, el partido de Lomas de Zamora fue declarado “Capital Provincial de la Amistad”.

A lo largo de su vida, Enrique Febbraro fue nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz, y en 1989 fue reconocido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En 1993, recibió la misma distinción en Miami, Estados Unidos por ser el verdadero creador del Día del Amigo.

Amigos, amistad, primavera, verano. Foto: Pexels.

Frases para enviar por Whatsapp en el Día del Amigo