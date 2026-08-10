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El Paso Cristo Redentor sigue cerrado y alcanza un histórico récord: 27 días de inactividad y 2.000 camiones varados

La Comisión Nacional de Fronteras informó que continuará cerrado de manera preventiva debido a la persistencia de intensas nevadas y fuertes vientos en la cordillera. El cierre prolongado genera un fuerte impacto económico.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El Paso Internacional Cristo Redentor alcanzó 27 días consecutivos de inactividad y 2.000 camciones varados.
El Paso Internacional Cristo Redentor alcanzó 27 días consecutivos de inactividad y 2.000 camciones varados. Foto: NA (Gonzalo Calvelo)
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El Paso Internacional Cristo Redentor, principal corredor terrestre entre la Argentina y Chile, alcanzó este lunes un récord inédito al cumplir 27 días consecutivos cerrado por las condiciones climáticas extremas en la cordillera. La prolongada inhabilitación supera la marca registrada durante el invierno de 2023, cuando el cruce permaneció clausurado durante 26 jornadas.

La interrupción del tránsito internacional, vigente desde el 14 de julio, mantiene varados a unos 2.000 camiones de carga y genera un fuerte impacto económico tanto para transportistas como para las cadenas logísticas que dependen de este estratégico corredor bioceánico.

Récord histórico de cierre en el principal paso entre Argentina y Chile

La Comisión Nacional de Fronteras informó que el paso continuará cerrado de manera preventiva debido a la persistencia de intensas nevadas y fuertes vientos en alta montaña. Según detallaron las autoridades, las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables, con ráfagas que oscilan entre los 100 y 160 kilómetros por hora.

El paso seguirá cerrado de manera preventiva debido a la persistencia de intensas nevadas y fuertes vientos. Foto: NA

Frente a este escenario, se recomendó a los conductores reprogramar sus viajes y evitar circular por la zona cordillerana. No obstante, destacaron que los organismos viales de ambos países continúan trabajando para restablecer la conectividad.

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Las vialidades de ambos países realizaron arduos trabajos y esfuerzos, con despejes de rutas y dotaciones que hacen posible el funcionamiento de los complejos fronterizos”, señalaron desde los organismos responsables del operativo.

Más de 2.000 camiones varados y pérdidas millonarias por día

Además de las complicaciones operativas, el cierre prolongado genera un fuerte impacto económico. De acuerdo con estimaciones difundidas por medios mendocinos, cada camión detenido representa una pérdida cercana a los 600 dólares diarios.

Cada camión detenido en el Paso Cristo Redentor representa una pérdida cercana a los 600 dólares diarios. Foto: NA

Si se toma en cuenta el volumen de vehículos afectados, el perjuicio económico asciende a aproximadamente US$1.200.000 por día. La situación preocupa tanto a empresas de transporte como a exportadores e importadores que utilizan habitualmente este corredor para el traslado de mercaderías hacia los puertos del Pacífico.

El Paso Cristo Redentor es una de las principales vías para el comercio bilateral entre Argentina y Chile, y resulta clave para la salida de cargas hacia mercados internacionales.

Advierten que un nuevo temporal podría extender el cierre

La posibilidad de una reapertura inmediata también parece lejana. Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor advirtieron que el cierre podría prolongarse debido a la llegada de un nuevo temporal pronosticado para el próximo lunes 17 de agosto.

El cierre en el Paso Cristo Redentor podría prolongarse debido a la llegada de un nuevo temporal el 17 de agosto. Foto: NA

La preocupación se mantiene en ambos lados de la cordillera, ya que las nevadas acumuladas y el viento intenso continúan dificultando las tareas de despeje y mantenimiento de la infraestructura vial.

El paso fronterizo conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso y constituye una vía estratégica para el transporte internacional de cargas. Mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades mantendrán la restricción al tránsito con el objetivo de resguardar la seguridad de conductores y trabajadores que operan en la zona de alta montaña.

Paso Cristo RedentorChileFrontera
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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