Se acerca la 7° Fiesta Regional del Choripán: fecha confirmada, shows en vivo y todo lo que tenés que saber

Fiesta Regional del Choripán. Foto: Turismo Buenos Aires

Ranchos es un pueblo bonaerense con paisajes rurales, encantos naturales y casi tan antiguo como el Virreinato del Río de la Plata. Hogar de la Fiesta Regional del Choripán, su celebración resulta una excusa ideal para conocer su rica y pintoresca historia.

Este año, la tradicional celebración se realizará en octubre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, con una jornada de folklore, música y propuestas para disfrutar al aire libre.

7° Fiesta Regional del Choripán en Ranchos. Foto: redes sociales.

Fecha confirmada: cuándo se celebra la 7° Fiesta Regional del Choripán en Ranchos

La 7° Fiesta Regional del Choripán en Ranchos se realizará el feriado del lunes 12 de octubre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos. El evento cuenta con la organización del Ballet Folklórico General Paz y comenzará a las 12 horas.

La celebración ofrecerá una extensa programación cultural con la participación de talentos locales y de la región. A lo largo de la jornada se presentarán numerosos ballets y agrupaciones folklóricas, entre ellos el Ballet “General Paz” y el Ballet Infantil “General Paz”.

Uno de los momentos más esperados será la actuación especial del reconocido violinista y músico Juanjo Abregú, una figura destacada del folclore nacional, quien estará a cargo del gran cierre de la jornada.

Choripán, un clásico argentino Foto: Instagram @elclub_delasado

Guía completa: horario, entradas y qué tener en cuenta antes de ir a Ranchos

La fiesta comenzará a las 12 horas y se desarrollará al aire libre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos.

La organización informó que se cobrará estacionamiento para quienes concurran en vehículo. Además, se recomienda llevar reposera y sombrilla para disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a acercarse para disfrutar de una jornada que combinará folklore, música, danza y gastronomía en un entorno natural.

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

Cómo llegar a Ranchos desde CABA

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Ranchos (Partido de General Paz, Buenos Aires) hay varias opciones:

En auto

Distancia aproximada: 110 km.

Tiempo de viaje: 1h 40 min – 2h (depende del tráfico).

Recorrido más común: salir de CABA por Autopista Buenos Aires – La Plata (AU 1); seguir hasta Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen.

Desde Brandsen tomás la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos. Se llega directo a la Laguna de Ranchos, donde se hace la fiesta.

En colectivo

Empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto: salen desde Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.

El viaje en micro tarda alrededor de 2h 30 min.

Combinando transportes

Tren desde Constitución a La Plata o a Brandsen. Desde allí, un micro o combi local a Ranchos (unos 40 km desde Brandsen).

Ranchos, un pueblo bonaerense que destaca por su laguna y el aire tranquilo que se respira

Fundado en 1781, este pueblo de General Paz conserva su esencia colonial y cada año se transforma en el corazón de una celebración muy esperada: la Fiesta Regional del Choripán, un evento que reúne a locales y turistas alrededor de una de las comidas más tradicionales del país.

La fiesta combina música en vivo, bailes folclóricos, puestos de artesanos y, por supuesto, la presencia de decenas de parrillas que compiten por ofrecer el choripán más sabroso. Más allá de la gastronomía, la celebración se convierte en un espacio de encuentro donde se valoran las costumbres criollas y se fomenta el turismo regional.

Laguna de Ranchos. Foto: Google Maps.

Además de la fiesta, Ranchos invita a recorrer sus calles tranquilas, visitar la laguna que bordea el casco urbano o acercarse al Museo Histórico, donde se preservan piezas que cuentan la vida del pueblo desde sus orígenes. De esta manera, la visita se transforma en una experiencia completa que combina historia, tradición y naturaleza, ideal para una escapada de fin de semana.

Igualmente, el corazón de Ranchos es, sin dudas, el Fortín Nuestra Señora del Pilar, una réplica histórica que revive el fuerte original construido en 1781 para contener el avance de los malones. Caminar por este sitio es revivir la historia colonial, imaginando los días en que los Blandengues y las familias asturianas comenzaban a poblar la zona.

Qué es la Fiesta Regional del Choripán

La Fiesta Regional del Choripán no solo se trata de degustar uno de los clásicos más amados del asado argentino, sino de vivir una jornada completa que hasta ofrece actividades para chicos.

El feriado del lunes 12 de octubre, la Isla Central de la Laguna de Ranchos será escenario de la 7ª edición del evento que ya se consolidó como uno de los más esperados del calendario cultural de la región.

Fiesta Regional del Choripán. Foto: Instagram/fiesta.del.choripan

Todo el evento se desarrolla con un ambiente relajado y familiar, ideal para pasar el día rodeado de verde, con vista al agua y cargado del sabor ahumado que solo el choripán puede ofrecer.