Qué hacer el Día del Amigo en CABA: el festival al aire libre con música, gastronomía y entrada gratis

El evento Afters BA reune a vecinos y grupos de amigos en Villa Devoto para celebrar el Día del Amigo con música y propuestas gastronómicas al aire libre Foto: LINDA BA

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar el Día del Amigo con un after office a gran escala. El lunes 20 de julio, la intersección de Fernández de Enciso y Asunción, en pleno corazón de Villa Devoto, será escenario de una jornada al aire libre con DJs, gastronomía y actividades gratuitas abiertas a todo público.

La propuesta forma parte de Afters BA 24 hs, un ciclo que busca transformar espacios urbanos en puntos de encuentro donde la música funciona como motor social. La iniciativa apunta a quienes salen de trabajar y quieren extender la jornada en un ambiente relajado, sin necesidad de reservas ni consumo obligatorio.

Una celebración urbana para el Día del Amigo

Con un formato pensado para el espacio público, el evento combina sets en vivo, activaciones y la participación de comercios gastronómicos de la zona, que ampliarán sus horarios y ofrecerán promociones especiales durante la jornada.

El evento Afters BA reune a vecinos y grupos de amigos en Villa Devoto para celebrar el Día del Amigo con música y propuestas gastronómicas al aire libre Foto: LINDA BA

La programación musical comenzará a las 17:00 horas, con la presentación de Miss Jeanette, y continuará desde las 19:30 hasta las 22:00 con un set compartido por Fran Ramírez y UltraVerónika. La propuesta sonora recorrerá distintos estilos electrónicos y urbanos.

Datos clave del evento:

Fecha: lunes 20 de julio

Horario: 17:00 a 22:00

Lugar: Fernández de Enciso y Asunción

Entrada: libre y gratuita

DJs: Miss Jeanette / Fran Ramírez junto con UltraVerónika

Música en vivo y gastronomía en Devoto

El cruce de calles será intervenido como peatonal para que el público pueda circular y disfrutar sin restricciones. La idea es generar una experiencia similar a un festival, pero integrada al tejido barrial y con acceso completamente gratuito.

El evento Afters BA reune a vecinos y grupos de amigos en Villa Devoto para celebrar el Día del Amigo con música y propuestas gastronómicas al aire libre Foto: LINDA BA

Además de la música, la gastronomía será otro de los ejes centrales. Bares y restaurantes cercanos se suman con opciones para consumir in situ o llevar, creando una oferta amplia que acompaña el clima festivo.

Un ciclo que se expande por la ciudad

El evento del 20 de julio será el primero de una serie de tres encuentros previstos para este mes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Cada fecha tendrá una identidad musical propia, con ediciones dedicadas a la electrónica y al reggaetón.

La siguiente parada será en Belgrano, con una jornada orientada a la música electrónica, mientras que el cierre llegará en Caballito con una edición centrada en ritmos urbanos.

Villa Devoto, Día del Amigo: lunes 20 de julio de 2026

Belgrano, edición electrónica: miércoles 22 de julio de 2026

Caballito, edición reggaetón: miércoles 29 de julio de 2026

Cómo participar del Afters BA

El ingreso es libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. La recomendación es llegar temprano, especialmente en el marco de una fecha tan convocante como el Día del Amigo.

El evento Afters BA reune a vecinos y grupos de amigos en Villa Devoto para celebrar el Día del Amigo con música y propuestas gastronómicas al aire libre Foto: LINDA BA

Con esta propuesta, Afters BA 24 hs busca consolidarse como una opción para vivir la ciudad de otra manera: al aire libre, con música y con la posibilidad de compartir sin las limitaciones habituales de los espacios cerrados.