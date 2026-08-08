Cuánto cuesta sacar el registro en Provincia de Buenos Aires en agosto 2026: valores, requisitos y multa por circular vencido

Licencia de conducir. Foto: San Fernando Municipio

Quienes necesiten sacar, renovar o modificar la licencia de conducir en la Provincia de Buenos Aires deben hacer el trámite en el municipio que corresponda al domicilio informado en el DNI. La Licencia Nacional de Conducir permite manejar en calles y rutas de todo el país y, según informa la Provincia, también tiene alcance en países adheridos a la Convención de Ginebra de 1949.

En agosto de 2026, el costo final del trámite no es único para todo el territorio bonaerense, ya que además de los certificados obligatorios se suma una tasa municipal, cuyo valor depende de cada jurisdicción. Para trámites como licencia original, renovación o reemplazo, los valores informados son: CENAT: $3.520, CEPAT: $2.227,50 y la tasa local que determine cada municipio.

En el caso de duplicados, triplicados o emisiones posteriores, el monto cambia: el CENAT cuesta $5.940, el CEPAT se mantiene en $2.227,50 y, nuevamente, debe agregarse la tasa municipal correspondiente.

Dónde se hace el trámite para obtener la licencia bonaerense

El trámite se realiza en los Centros Emisores de Licencias, conocidos como CEL. Cada conductor debe presentarse en el centro habilitado por el municipio vinculado al domicilio que figura en su DNI vigente. Esto significa que no se puede elegir libremente cualquier sede de la provincia, sino que la gestión queda asociada a la jurisdicción declarada oficialmente.

Licencia de conducir. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

En esos centros se gestionan diferentes tipos de trámites: licencia original, renovación, reemplazo, ampliación de categoría y duplicado por robo, pérdida o deterioro. La renovación aplica cuando la licencia está vigente o vencida hace menos de 90 días corridos, mientras que si el vencimiento superó ese plazo puede corresponder iniciar el proceso como licencia original.

Cómo pagar el CENAT y el CEPAT antes del turno

Antes de asistir al CEL es necesario generar y abonar las boletas correspondientes al CENAT y al CEPAT. El portal oficial de Licencias BA indica que las boletas deben pagarse como mínimo 96 horas hábiles antes de concurrir al Centro Emisor de Licencias. Además, las boletas tienen 7 días de validez para ser abonadas y, una vez pagas, cuentan con 60 días de vigencia para presentarlas en el trámite.

Los medios de pago informados por el sistema bonaerense son Banco Provincia y Provincia NET. También se recomienda llevar el comprobante el día del turno, ya que el pago habilita el derecho a iniciar el proceso, pero no garantiza automáticamente la entrega de la licencia.

Requisitos para sacar o renovar el registro en Provincia

Para obtener o renovar la licencia de conducir en Provincia de Buenos Aires, el solicitante debe cumplir una serie de condiciones básicas. Entre ellas figuran saber leer y escribir, presentar DNI vigente con fotocopia de ambos lados, abonar las tasas correspondientes, contar con los comprobantes del CENAT y CEPAT, y regularizar infracciones municipales con sentencia firme cuando corresponda.

Licencia de conducir. Foto: Vialidad Nacional

También puede solicitarse la licencia anterior en caso de renovación, denuncia por extravío si se perdió el documento, certificado de legalidad cuando la licencia proviene de otra provincia o no tiene formato nacional, y certificados médicos actualizados si la persona se encuentra bajo tratamiento o presenta alguna condición de salud relevante.

Además, los aspirantes deben aprobar los exámenes psicofísicos y, si el municipio lo exige, estudios complementarios. Para quienes sacan la licencia por primera vez, se requiere realizar el curso obligatorio de Educación Vial, aprobar la evaluación teórica presencial y superar el examen práctico de manejo.

Qué pasa si la licencia está vencida o si es la primera vez

Si una persona obtiene su licencia por primera vez, deberá circular durante seis meses en condición de principiante. Este período implica mayores cuidados y restricciones específicas, por lo que conviene consultar con el municipio antes de retirar el registro.

En cambio, si la licencia venció hace menos de 90 días corridos, puede tramitarse como renovación. Pero si el plazo superó los tres meses, el trámite puede pasar a considerarse como licencia original, con exigencias adicionales como curso, examen teórico y prueba práctica.

Multa por manejar sin registro o con la licencia vencida

Circular sin licencia vigente puede salir mucho más caro que hacer el trámite a tiempo. En Provincia de Buenos Aires, manejar sin registro o con el documento vencido está sancionado con una multa de 300 a 1.000 unidades fijas, lo que en agosto de 2026 equivale a un rango aproximado de $681.300 a $2.271.000.

Por eso, antes de salir a manejar, es clave revisar la fecha de vencimiento y pedir turno con anticipación. Aunque el trámite tenga un costo variable según el municipio, regularizar la licencia evita multas altas, demoras administrativas y posibles inconvenientes en controles de tránsito.

La clave para no pagar de más ni perder el turno

El mejor consejo para quienes deben sacar o renovar el registro en agosto 2026 es simple: verificar el CEL correspondiente, generar las boletas correctas, pagarlas con anticipación y llevar toda la documentación el día del turno. Un error en los datos, una boleta vencida o la falta de un comprobante puede obligar a reprogramar la gestión.

En definitiva, el valor del registro en Provincia de Buenos Aires se compone de certificados obligatorios, tasa municipal y, según el caso, requisitos adicionales. Hacer el trámite con tiempo permite evitar multas y circular con la documentación al día.