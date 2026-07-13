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Día del Amigo 2026: cómo celebrar en casa y compartir una noche diferente con amigos

No es novedad que cada vez más personas eligen reunirse en el hogar para festejar el Día del Amigo. Cenas temáticas, juegos, degustaciones y maratones de películas aparecen entre las opciones más elegidas para convertir una reunión en una experiencia compartida.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Las reuniones en el hogar se consolidan como una de las principales opciones para festejar el Día del Amigo.
Las reuniones en el hogar se consolidan como una de las principales opciones para festejar el Día del Amigo. Foto: Freepik.
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El Día del Amigo es una de las fechas más esperadas del año y, aunque salir a comer o a un bar sigue siendo un clásico, las reuniones en casa ganan cada vez más protagonismo. Con un ambiente más relajado, la posibilidad de cocinar entre todos y un presupuesto más accesible, el hogar se convirtió en el escenario elegido por muchos grupos para celebrar.

En esa línea, distintas empresas comenzaron a desarrollar propuestas pensadas para disfrutar puertas adentro. Entre ellas, Bigbox elaboró una selección de experiencias que buscan transformar una simple reunión en un momento especial, con actividades que van desde la gastronomía hasta el entretenimiento.

Desde cenas temáticas hasta noches de juegos, las alternativas para compartir con amigos se multiplican. Foto: Gobierno de la Ciudad

Día del Amigo en casa: seis ideas originales para compartir y festejar

1. Maratón de películas con sushi

Una de las alternativas consiste en organizar una noche de cine en casa. Elegir una saga o una temática, preparar el living como una pequeña sala de cine y acompañar la velada con sushi y vino puede convertir una reunión habitual en un plan diferente.

Desde Bigbox sugieren complementar esta experiencia con propuestas gastronómicas que incluyen sushi estilo omakase acompañado por una botella de vino seleccionada por un sommelier.

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Una noche de cine, sushi y vino puede convertirse en un plan ideal para celebrar con amigos. Foto: Bigbox.

2. Cocinar entre amigos

Otra tendencia que gana adeptos es convertir la cocina en el centro del encuentro. En lugar de pedir comida, cada integrante puede participar en la preparación del menú, dividir tareas y compartir el proceso antes de sentarse a la mesa.

Las cenas temáticas, inspiradas en distintas gastronomías del mundo, también aparecen entre las opciones más elegidas para quienes buscan una experiencia distinta sin salir de casa.

Preparar la cena en grupo es una alternativa que combina gastronomía, diversión y trabajo en equipo. Foto: Bigbox.

3. Juegos de mesa y tragos

Los juegos de mesa volvieron a instalarse como una alternativa para compartir entre amigos. Si a eso se suma una barra casera con cócteles preparados por los propios invitados, la reunión puede adquirir un formato mucho más dinámico.

Como complemento, Bigbox ofrece propuestas como la Dálmata Box, que incluye un gin, un copón, botánicos y acceso mediante un código QR a distintas recetas para experimentar con nuevas combinaciones.

Los clásicos juegos de mesa regresan como protagonistas de las reuniones entre amigos. Foto: Bigbox.

4. Un viaje gastronómico sin salir del hogar

Otra idea consiste en elegir un país como temática de la noche. Cada invitado puede aportar una receta, una bebida, una playlist o alguna historia vinculada con ese destino, generando una experiencia colaborativa.

Para quienes buscan sumar productos gourmet, Bigbox también cuenta con experiencias gastronómicas que incluyen especialidades internacionales, como jamón serrano y sangría española.

Elegir un país como temática de la noche permite viajar a través de los sabores sin salir de casa. Foto: Bigbox.

5. Aprender algo nuevo en grupo

Las reuniones también pueden convertirse en una oportunidad para incorporar nuevos conocimientos. Los cursos online compartidos aparecen como una propuesta en crecimiento para quienes prefieren una actividad diferente.

En este sentido, Bigbox ofrece experiencias como clases de fotografía con celular, cursos de magia o introducción al mundo del vino, que pueden realizarse desde casa y en compañía.

Los cursos y talleres online también pueden ser una forma diferente de compartir el Día del Amigo. Foto: Bigbox.

5. Una degustación para cerrar la noche

El momento del postre también puede transformarse en una actividad. Una degustación de chocolates, café o pastelería permite extender la sobremesa mientras cada participante prueba, compara y elige sus sabores favoritos.

Dentro de su catálogo, Bigbox propone opciones como cajas de chocolates artesanales combinadas con espumantes, además de selecciones de bombones y tabletas para quienes disfrutan de este tipo de experiencias.

Chocolates, café y pastelería son protagonistas de una propuesta ideal para cerrar la noche. Foto: Bigbox.

Más allá del plan elegido, la tendencia refleja un cambio en la forma de celebrar. El foco ya no está únicamente en el lugar o el regalo, sino en compartir tiempo de calidad con amigos.

En ese contexto, las reuniones en casa se consolidan como una alternativa cada vez más elegida para festejar el Día del Amigo, mientras propuestas como las de Bigbox buscan acompañar esa manera de encontrarse con experiencias pensadas para disfrutar en grupo.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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