Día del Amigo, versión “girly”: regalos beauty por menos de $70.000 para sorprender a tu mejor amiga

Belleza; maquillaje. Foto: Pinterest | Mejorada con Copilot IA para Canal26.com.

El Día del Amigo es la excusa perfecta para tener un detalle con esa persona que siempre está presente. Si tu mejor amiga es fan del maquillaje, el skincare o las rutinas de belleza, hay opciones para todos los presupuestos: desde un combo con descuento hasta productos icónicos que se volvieron virales en redes sociales.

Una de las propuestas que se lanza especialmente para esta fecha reúne dos básicos que funcionan mejor juntos: maquillaje y limpieza facial. Pero también hay otros regalos de Maybelline New York y Garnier que pueden convertirse en un acierto.

No hace falta gastar una fortuna para encontrar un regalo especial: estas alternativas de maquillaje y cuidado facial ofrecen opciones por menos de $70.000. Foto: Freepik.

El combo beauty ideal para regalar en el Día del Amigo

Pensado para quienes disfrutan de completar su rutina de belleza, Maybelline New York y Garnier lanzaron un combo que une dos productos complementarios.

La propuesta incluye la Super Stay Teddy Tint de Maybelline, una tinta multifunción para labios y mejillas con acabado difuminado y textura liviana, ideal para lograr desde un look natural hasta uno más intenso. Su precio es de $35.990.

Super Stay Teddy Tint de Maybelline. Foto: Prensa Mazalán Comunicaciones.

El segundo producto es el Agua Micelar Todo en 1 de Garnier, uno de los desmaquillantes más populares de la marca. Gracias a su tecnología micelar, limpia, elimina impurezas y retira el maquillaje sin necesidad de frotar, dejando la piel lista para la rutina de cuidado. Su valor es de $21.900.

Agua Micelar Todo en 1 de Garnier. Foto: Prensa Mazalán Comunicaciones.

Con motivo del Día del Amigo, el combo podrá conseguirse con un 40% de descuento, una promoción pensada para regalar o compartir entre “girls”.

Otras ideas de regalos beauty para amigas

Si buscás más opciones para sorprender este 20 de julio, estos productos también son una buena alternativa.

Kit Básicos Garnier Vitamina C: este combo de sérum y gel hidratante es ideal para quienes buscan luminosidad y frescura diaria. Está disponible por $61.980, con la opción de pagar en 4 cuotas de $15.495.

Combo skincare de Garnier. Foto: Farmacity.

Combo Hair Food Anti-Quiebre Ananá: pensado para fortalecer el cabello y evitar quiebres, incluye shampoo, acondicionador y mascarilla. Su precio original es de $36.370, pero actualmente se consigue por $25.459, lo que representa un ahorro de $10.911.

Combo para cabello de Garnier. Foto: Farma Online.

Set de Maquillaje Maybelline Vinyl Ink: tres labiales de larga duración con acabado vinilo, perfectos para quienes buscan color intenso y brillo. El set cuesta $62.982 con un descuento del 40% sobre el precio original de $104.970. Se puede pagar en 4 cuotas de $15.746.

Combo de maquillaje Maybelline. Foto: Farmacity.

Set de Maquillaje Maybelline Sky High + Vinyl Ink: combina la máscara de pestañas Sky High Cosmic Black con un labial Vinyl Ink en tono Cheeky. Su precio original es de $81.980, pero con el 40% de descuento queda en $49.188. También disponible en 4 cuotas de $12.297.

Combo de maquillaje Maybelline. Foto: Farmacity.

Más allá del presupuesto, la clave está en elegir un regalo que se adapte a los gustos de esa amiga. Desde un gloss viral hasta un combo de maquillaje y skincare, los productos beauty siguen siendo una de las opciones favoritas para celebrar el Día del Amigo sin complicarse demasiado.