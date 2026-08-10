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Remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez: los fanáticos pueden elegir entre cuatro diseños del futuro circuito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió una consulta pública para que los aficionados puedan participar en una elección vinculada a la imagen que tendrá uno de los sectores del renovado circuito. Mirá las imágenes y elegí tu favorito.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Remodelación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
Remodelación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Foto: Instagram chinoturnes
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El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires continúa atravesando un importante proceso de transformación y, mientras avanzan las obras de remodelación, el Gobierno de la Ciudad lanzó una propuesta que busca involucrar directamente a los seguidores del automovilismo.

Los trabajos comenzaron en enero y forman parte del proyecto de modernización del histórico escenario porteño, una de las sedes más emblemáticas del deporte motor argentino. En este contexto, las autoridades decidieron abrir una consulta pública para que los aficionados puedan participar en una elección vinculada a la imagen que tendrá uno de los sectores del renovado circuito.

Remodelación del Autódromo Gálvez: cuatro diseños para que elijan los fanáticos

La iniciativa fue presentada por Fabián “Chino” Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, quien compartió a través de sus redes sociales cuatro alternativas de diseño y convocó a los usuarios a expresar cuál es su favorita.

El Gobierno de la Ciudad abrió una consulta pública para que los fanáticos puedan elegir el futuro diseño del Gálvez. Foto: Instagram chinoturnes

La Ciudad de Buenos Aires sigue trabajando. ¿Qué diseño te gusta más?”, escribió el funcionario junto a las imágenes de las propuestas, invitando a los fanáticos a sumarse a la elección.

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La publicación generó rápidamente interacciones entre los amantes del automovilismo, que comenzaron a debatir y votar por las distintas opciones. La consulta busca que los seguidores tengan un rol activo en una parte del proceso de renovación de un espacio que forma parte de la historia deportiva de la Argentina.

Quién es Fabián “Chino” Turnes, el funcionario que impulsó la consulta

Además de su actual cargo en el Gobierno porteño, Turnes cuenta con una extensa trayectoria vinculada al deporte. Durante su carrera fue integrante de Los Pumas y, posteriormente, formó parte del cuerpo técnico del seleccionado argentino de rugby.

Su participación en esta propuesta refleja la intención de acercar el proyecto a los fanáticos y generar un vínculo más directo entre la obra de renovación y quienes siguen de cerca la actividad automovilística.

Datos sobre la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Foto: Instagram chinoturnes

Mientras las obras continúan avanzando, la expectativa crece en torno al futuro del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La elección del diseño representa un gesto simbólico dentro de una transformación más amplia que apunta a modernizar el circuito, manteniendo al mismo tiempo el sentido de pertenencia y la pasión que despierta entre generaciones de aficionados.

Jorge Macri aseguró que el Gálvez estará preparado para recibir a la Fórmula 1 y MotoGP

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, recorrió las instalaciones y destacó el avance de los trabajos durante una entrevista exclusiva con Julián Ronaldo, periodista de Carburando. El mandatario aseguró que el histórico circuito porteño se está adecuando para cumplir con los estándares internacionales más exigentes.

Fabián “Chino” Turnes y Jorge Macri presentes en la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Foto: Instagram chinoturnes

Durante la visita, Macri remarcó que las reformas contemplan intervenciones clave en distintos sectores del trazado: “El autódromo va a estar listo para la Fórmula 1. Con el túnel, la horquilla, la extensión de boxes y todos los requisitos técnicos. Trabajamos en una carpeta asfáltica para MotoGP y Fórmula 1”.

Por último, el jefe de Gobierno sostuvo que el proyecto busca convertir al Gálvez en un espacio multifuncional capaz de albergar congresos, exbibiciones, recitales y otros eventos. Según Macri, esta transformación no solo potenciará la actividad deportiva, sino que también impulsará la generación de empleo y contribuirá al posicionamiento de Buenos Aires como sede de grandes acontecimientos nacionales e internacionales.

Autódromo GálvezCiudad de Buenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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