Polémica en San Juan: manejó sobre la Pampa del Leoncito y provocó un daño que podría tardar un siglo de recuperación

La camioneta Toyota Hilux que causó un daño irreversible en la Pampa del Leoncito, San Juan. Foto: Rosario3

Un hombre oriundo de Mendoza quedó bajo investigación en la provincia de San Juan después de ingresar con una camioneta a la Pampa del Leoncito, una de las planicies secas más emblemáticas del departamento Calingasta, y provocar profundas huellas sobre la superficie del terreno. Las autoridades locales advirtieron que el impacto ambiental generado podría tardar décadas en revertirse debido a las características particulares del ecosistema.

El hecho ocurrió durante este fin de semana y fue dado a conocer por el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien cuestionó la conducta del conductor y reclamó la aplicación de una sanción ejemplificadora. Mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades del caso, la Toyota Hilux blanca involucrada permanece bajo custodia de efectivos de Gendarmería Nacional.

Identificaron al conductor de la camioneta involucrada

La situación tomó estado público luego de que la Municipalidad de Calingasta difundiera un video en el que se observan las marcas dejadas sobre la planicie. Las imágenes también permitieron identificar la patente del vehículo, radicado en la provincia de Mendoza.

El video viral sobre el daño irreversible que causó un conductor en la Pampa del Leoncito. Créditos: X @pibesanjua

Según informó Diario de Cuyo, en base a fuentes vinculadas a la investigación, quien conducía la camioneta era Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años. La titular registral del vehículo es una mujer con domicilio en Godoy Cruz, aunque no se encontraba en el lugar al momento del episodio.

Huellas de hasta 25 centímetros y un rescate que agravó el daño

La principal preocupación de las autoridades radica en la fragilidad ambiental de la Pampa del Leoncito, un espacio natural donde las alteraciones sobre el suelo pueden permanecer visibles durante largos períodos. De acuerdo con la explicación brindada por Carbajal, las huellas generadas por la camioneta alcanzaron una profundidad cercana a los 25 centímetros.

Las huellas generadas por la camioneta alcanzaron una profundidad cercana a los 25 centímetros. Foto: X @intriper

Según reconstruyeron los investigadores, el conductor habría avanzado sobre la planicie y posteriormente debió retroceder entre 200 y 300 metros al quedar atascado. Ese intento por abandonar el sector habría agravado los daños ya ocasionados. Además, el operativo improvisado para rescatar el vehículo también habría dejado nuevas marcas sobre el terreno.

En ese contexto, el intendente indicó que las personas que acompañaban a la camioneta utilizaron una escalera plegable destinada al traslado de motocicletas para intentar liberarla. Sin embargo, la estructura terminó hundida en el suelo. Posteriormente, una de las motos habría circulado por la zona, generando nuevas huellas sobre la superficie protegida.

Por qué la Pampa del Leoncito es un ecosistema tan vulnerable

La Pampa del Leoncito posee características geológicas y ambientales que dificultan enormemente la recuperación natural del terreno. Por esa razón, especialistas y autoridades consideran especialmente grave cualquier ingreso de vehículos a sectores donde la circulación está prohibida.

La Pampa del Leoncito posee características geológicas y ambientales que dificultan la recuperación natural. Foto: X @intriper

Las extensas planicies secas de la zona forman parte de uno de los paisajes más distintivos de San Juan y atraen cada año a numerosos visitantes. Sin embargo, las condiciones naturales que le dan esa apariencia única también hacen que cualquier alteración sobre la superficie permanezca visible durante mucho tiempo.

Estiman que la recuperación del terreno podría demorar hasta 100 años

El antecedente más reciente se había registrado en noviembre de 2025, cuando varios vehículos UTV dejaron huellas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad en el mismo sector. En aquella oportunidad, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que la recuperación del área afectada podría demandar entre 40 y 60 años.

La situación actual genera aún más preocupación debido a que las marcas detectadas son considerablemente más profundas. Sobre esa base, Carbajal consideró que la restauración natural del terreno podría extenderse hasta cerca de 100 años, aunque esa estimación deberá ser evaluada por expertos.

El jefe comunal también cuestionó el régimen de sanciones vigente y sostuvo que las multas actuales resultan insuficientes frente a los daños que pueden ocasionarse en ambientes de alta sensibilidad ecológica. En sintonía, remarcó la necesidad de revisar las penalidades para desalentar este tipo de conductas y reforzar la protección de uno de los paisajes naturales más valiosos de San Juan.