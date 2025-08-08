Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para la mañana

En Jujuy, el clima de la mañana estará mayormente sólido. Se esperan temperaturas mínimas alrededor de 4.2°C. Las condiciones climáticas serán propicias para actividades al aire libre con poco o ningún viento significativo. La humedad se mantendrá en niveles moderados, ofreciendo un comienzo de día agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 18.4°C. Aunque no se prevén lluvias, la presencia de nubes podría mantener el ambiente ligeramente fresco. Vientos moderados de hasta 10 km/h podrían ocasionalmente sentirse, proporcionando una brisa refrescante a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

En Jujuy, el amanecer será a las 7:26 a.m., mientras que el anochecer llegará a las 6:41 p.m. Este será un día relativamente largo, permitiendo disfrutar de la luz natural por gran parte del día.