Feriado sorpresa en noviembre: el Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó quienes tendrán el día libre por única vez

Se viene una nueva jornada de descanso para los argentinos según el calendario oficial. Foto: Radio Pichincha

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un feriado extraordinario establecido para noviembre de 2026 debido al operativo especial que se prepara por la visita del papa León XIV a la Argentina. La jornada está prevista para el miércoles 11 de ese mes y alcanzará a algunas localidades.

La medida estará vinculada principalmente con la llegada del pontífice a Luján, donde se espera una importante concentración de personas. Por ese motivo, las autoridades bonaerenses diagramaron un esquema especial para reducir la circulación habitual y facilitar los traslados durante esa jornada.

Calendario del próximo feriado Foto: Freepik

Cabe destacar que este feriado tendrá carácter extraordinario y no se agregará una nueva fecha al calendario de días libres. En este mismo sentido, la disposición contempla un cese de actividades en la administración pública y en las escuelas de la provincia, con el objetivo de disminuir el movimiento cotidiano en las zonas que estarán afectadas por el operativo.

Por tratarse de una medida provincial y extraordinaria, es importante diferenciarla de los feriados nacionales establecidos en el calendario oficial de la Argentina. La jornada no implica que automáticamente todos los trabajadores del país tengan un día no laborable.

Por qué habrá feriado el 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires

La decisión está relacionada con la visita del papa León XIV, quien llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre como parte de una gira por distintos puntos del país. Uno de los principales destinos será Luján, donde encabezará un encuentro masivo.

El operativo contempla medidas especiales para organizar el tránsito y garantizar la seguridad ante la cantidad de personas que se espera que lleguen a la zona.

El feriado será con motivo de la visita del Papa a Argentin Foto: REUTERS

Entre las acciones previstas figura el cierre total de la circulación en sectores de las rutas nacionales 5, 6 y 7 a la altura de Luján. También se desplegarán recursos sanitarios y ambulancias en puntos estratégicos para atender eventuales emergencias.

La concentración de fieles será uno de los principales factores que determinarán el esquema de movilidad durante esos días. Por eso, el feriado apunta a reducir el tránsito habitual y facilitar el funcionamiento del dispositivo preparado para la visita papal.

En este sentido, la medida contempla a la administración pública y las escuelas bonaerenses, que tendrán cese de actividades durante la jornada del miércoles 11 de noviembre. En el caso de los trabajadores del sector privado, la situación puede ser diferente y dependerá del alcance concreto de la disposición correspondiente.