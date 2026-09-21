Qué fue de la vida de “Sportacus”, el protagonista de LazyTown: de ser ídolo infantil a manejar un restaurante de comida escandinava

Magnús Scheving interpretó a Sportacus durante una década en la serie infantil LazyTown. Foto: Prime Video | Reddit.

Para millones de chicos que crecieron durante los 2000, Sportacus era la cara de una vida activa y saludable. Con sus acrobacias, su velocidad y su característico traje azul, el personaje de LazyTown se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la televisión infantil. Pero detrás del héroe estaba un deportista que ya había conseguido títulos internacionales antes de ponerse frente a las cámaras.

Se trata de Magnús Scheving, creador de LazyTown, productor, escritor, empresario y actor. Nacido el 10 de noviembre de 1964, creció en Borgarnes, una pequeña localidad de Islandia, y tuvo una trayectoria mucho más particular de lo que podía imaginarse al verlo interpretar a Sportacus.

Antes de convertirse en una estrella de la televisión infantil, Scheving trabajó como carpintero y fue deportista profesional en Islandia. Foto: Facebook / Ayer y Hoy.

La curiosa apuesta que llevó a Magnús Scheving a convertirse en campeón

Una de las historias más llamativas de la vida de Scheving comenzó con una apuesta entre amigos.

Durante su juventud, él y su amigo Fjölnir Þorgeirsson decidieron desafiarse a dominar un deporte que el otro eligiera. Scheving eligió el billar para su amigo, mientras que Fjölnir le propuso a él practicar gimnasia aeróbica, una disciplina que hasta entonces desconocía.

El desafío tenía un plazo de tres años, y la apuesta terminó de una manera inesperada: ambos consiguieron convertirse en campeones nacionales de sus respectivos deportes. Pero para Scheving, aquello fue apenas el comienzo.

El actor que interpretó a Sportacus fue campeón europeo de gimnasia aeróbica en 1994 y 1995. Foto: X / @Lightbolt80370.

En 1992 se consagró campeón islandés individual de gimnasia aeróbica. Al año siguiente obtuvo el título escandinavo y, en 1994 y 1995, consiguió algo todavía más importante: fue campeón europeo durante dos años consecutivos. En 1994, además, fue elegido Deportista del Año en Islandia.

También consiguió medallas en campeonatos mundiales de gimnasia aeróbica, incluyendo una de plata en 1994. Por eso, muchas de las acrobacias que años después realizaba Sportacus frente a las cámaras no eran solamente parte de la ficción: Scheving tenía una extensa trayectoria deportiva detrás.

Antes de LazyTown fue carpintero y hasta construyó su propia casa

La vida de Scheving tampoco comenzó en los escenarios ni en los estudios de televisión. Durante su juventud trabajó en distintos oficios y se formó en carpintería. Su conocimiento de la construcción llegó al punto de que construyó su propia casa, incluyendo buena parte de la estructura y el techo.

Incluso cuando ya había alcanzado reconocimiento como deportista, mantuvo actividades vinculadas a la carpintería y la construcción. Según una entrevista publicada por The Guardian, ese negocio también le permitió financiar sus viajes y otras actividades profesionales.

El origen de LazyTown fue un libro para niños

La serie que millones de niños conocieron como LazyTown tampoco nació originalmente como un programa de televisión. En 1995, Scheving publicó el libro infantil Áfram Latibær! (“¡Vamos a LazyTown!”), en el que planteaba la importancia de que los chicos incorporaran hábitos saludables y actividad física. Ese libro fue el primer gran paso de lo que posteriormente se transformaría en una franquicia internacional.

El personaje de Sportacus nació antes de la serie de televisión, en los libros y obras teatrales creados por Scheving. Foto: Fandom.

Un año después, la historia llegó al teatro en Islandia. Allí apareció una primera versión de Sportacus, interpretado por el propio Scheving, aunque el personaje todavía tenía características diferentes a las que tendría en la serie televisiva.

La propuesta fue creciendo con nuevas obras teatrales y personajes hasta desembocar en la producción televisiva.

De deportista a Sportacus: cómo llegó LazyTown a la televisión

La serie LazyTown fue encargada por Nickelodeon en 2003 y su primer episodio se estrenó el 16 de agosto de 2004. Scheving fue mucho más que el actor protagonista: también fue el creador y productor de la franquicia.

Durante la serie interpretó a Sportacus, el personaje encargado de incentivar a los habitantes de LazyTown, y especialmente a los chicos, a moverse, jugar y adoptar hábitos saludables.

Scheving creó LazyTown con el objetivo de promover hábitos saludables y actividad física entre los chicos. Foto: Rotten Tomatoes.

Una curiosidad es que Scheving originalmente no tenía como objetivo convertirse en el actor principal. En una entrevista de 2014 contó que inicialmente había pensado en dirigir y que incluso buscó a otra persona para interpretar a Sportacus. Finalmente terminó poniéndose el traje y permaneció en el papel durante años.

El traje tampoco era precisamente cómodo. Scheving contó que había pasado un tiempo equivalente a casi cuatro años dentro del vestuario de Sportacus si se sumaban todas las jornadas de filmación.

¿Cuándo terminó LazyTown?

La serie estuvo al aire entre 2004 y 2014, con cuatro temporadas y 78 episodios registrados.

En 2014, Scheving anunció su salida del papel de Sportacus y también dejó su posición al frente de LazyTown Entertainment después de que la franquicia hubiera sido adquirida por Turner Broadcasting.

Así terminó una etapa de una década en la que el islandés pasó de ser un campeón de gimnasia aeróbica a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión infantil alrededor del mundo.

¿Qué fue de Sportacus después de LazyTown?

Después de dejar la serie, Scheving continuó trabajando como empresario, conferencista y creador de contenidos vinculados con la actividad física y los hábitos saludables.

También se dedicó a la gastronomía. Desde 2016 estuvo vinculado al restaurante ROK, ubicado en Reikiavik y especializado en cocina escandinava. El establecimiento continúa funcionando y ofrece, entre otros platos, pescados, carnes y productos de la gastronomía islandesa. Pero Scheving nunca terminó de alejarse de LazyTown.

Después del final de LazyTown, Scheving continuó vinculado a los negocios y a proyectos relacionados con la alimentación con ROK, un restaurante de mariscos. Foto: Tumblr.

La inesperada vuelta de LazyTown

Una de las novedades más llamativas de los últimos años ocurrió en 2024, cuando Scheving volvió a adquirir los derechos de LazyTown, recuperando el control de la marca y de la propiedad intelectual que había creado.

El regreso de los derechos reavivó las especulaciones sobre el futuro de la franquicia. En entrevistas recientes, Scheving también habló de su relación con los seguidores de distintas generaciones y de la vigencia que todavía conserva la serie.

De hecho, en 2025 volvió a aparecer públicamente relacionado con LazyTown: asistió al estreno de una nueva producción teatral de Glanni glæpur í Latabæ, una de las historias surgidas del universo original, y recibió al elenco en su restaurante.

El traje azul y las acrobacias convirtieron a Sportacus en uno de los personajes infantiles más reconocidos de los 2000. Foto: Genial.guru.

Así, aunque el Sportacus de la televisión dejó de correr por LazyTown hace más de una década, Magnús Scheving continúa ligado a la creación que transformó su vida.

Y quizá esa sea una de las mayores curiosidades de LazyTown: Sportacus no era un superhéroe inventado desde cero. Gran parte de lo que hacía frente a las cámaras tenía detrás la historia real de su propio creador.