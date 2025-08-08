Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima Diario

Hoy en Río Negro, el clima será parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 6.8°C y una máxima de 17.1°C. Durante la mañana, se esperan cielos mayormente nublados. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 82%, lo que no es un problema. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h, proporcionando una ligera brisa durante esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que el día avance hacia la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo similares, aunque el clima podría volverse un poco más fresco. Las nubes persistirán, pero no se esperan precipitaciones ni cambios significativos en la temperatura. La tranquilidad del viento continuará, aliviando cualquier sensación de frío que podría generarse. Aunque el día será tranquilo para realizar actividades al aire libre, siempre es recomendable estar preparado ante cualquier cambio repentino en el tiempo. Disfruta de un viernes sin sobresaltos climáticos en Río Negro.