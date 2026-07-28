La línea 28 cambia su recorrido: llegará al Aeroparque Jorge Newbery y modifica varios ramales

La línea 28 cambia su recorrido y llegará hasta Aeroparque Foto: X

A partir de ahora, los usuarios de la línea 28 deberán prestar atención a los cambios que comenzarán a regir por pedido de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La medida modifica los parámetros operativos del servicio que presta la empresa DOTA S.A. con el objetivo de optimizar la red de colectivos y mejorar la conectividad en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre las principales novedades se destaca la extensión de uno de los recorridos hasta el Aeroparque Jorge Newbery, una modificación que busca facilitar el acceso al aeropuerto porteño mediante el transporte público.

La línea 28 cambia su recorrido y llegará hasta Aeroparque Foto: X

Según explicaron desde la cartera de Transporte, la reestructuración también apunta a reducir superposiciones entre recorridos, reforzar los sectores con mayor demanda de pasajeros y mejorar la frecuencia de los servicios.

Atención pasajeros y turistas: la línea 28 llegará al Aeroparque Jorge Newbery

La principal modificación alcanza al recorrido G (antes identificado como ramal H), que extenderá su trazado hasta el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con esta medida, los pasajeros contarán con una nueva alternativa de transporte público para llegar al aeropuerto, mejorando la conectividad con distintos barrios porteños y localidades del conurbano bonaerense.

El 28 llegará hasta Aeroparque

Además, los servicios expresos incorporarán nuevas paradas en el Parque Tecnológico Migueletes, ubicado dentro del predio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), brindando una mejor accesibilidad para trabajadores, estudiantes y visitantes de la zona.

Qué recorridos se eliminan y cuáles cambian

Como parte de la reorganización del servicio, dejarán de funcionar los recorridos F (Ciudad Universitaria-Liniers) y K (Ciudad Universitaria-Liniers), con el fin de redistribuir las unidades en los demás ramales y mejorar la frecuencia de paso.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que esta decisión permitirá optimizar el uso del parque móvil y ofrecer un servicio más equilibrado para los usuarios.

Cómo quedan los recorridos de la línea 28

Tras la reestructuración, la línea 28 contará con los siguientes servicios:

Servicios comunes

Recorrido A: Terminal de Ómnibus de Retiro - Puente de la Noria. Frecuencia: entre 7,5 y 10,4 minutos.

Recorrido B: Retiro - Liniers. Frecuencia: entre 15,5 y 24 minutos.

Recorrido C: Retiro - Barrio José Hernández (La Matanza). Frecuencia: entre 13,5 y 17,5 minutos.

Recorrido D: Ciudad Universitaria - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina). Frecuencia: entre 10 y 14,5 minutos.

Recorrido E: Estación Rivadavia (Línea Mitre) - Puente Ezequiel Demonty. Frecuencia: entre 8 y 11 minutos.

Recorrido F: Puente Ezequiel Demonty - Barrio José Hernández (La Matanza). Frecuencia: entre 12 y 18 minutos.

Recorrido G: Retiro - Puente de la Noria, con extensión hasta el Aeroparque Jorge Newbery. Frecuencia: entre 8 y 12 minutos.

Recorrido H: Estación Rivadavia - Puente de la Noria. Frecuencia: entre 29 y 48 minutos.

Servicios expresos

Recorrido I : Ciudad Universitaria - Puente de la Noria. Frecuencia: entre 8 y 11 minutos.

Recorrido J: Retiro (por avenida Coronel Roca) - Liniers. Frecuencia: entre 18,5 y 25,5 minutos.

La línea 28 cambia su recorrido y llegará hasta Aeroparque Foto: X

Por qué se implementan estos cambios

La Secretaría de Transporte indicó que la modificación forma parte del proceso de reorganización de la red de colectivos del AMBA, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema, reforzar los recorridos más utilizados y facilitar la combinación con otros medios de transporte.

Las autoridades remarcaron que la nueva configuración busca ofrecer un servicio más ágil, con mejores frecuencias y una conectividad más eficiente para miles de pasajeros que utilizan diariamente la línea 28.