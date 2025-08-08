Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima Salta

En la mañana de este viernes 8 de agosto de 2025, Salta amanecerá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 3.4°C, lo que obliga a abrigarse adecuadamente. Además, los vientos llegarán a una velocidad máxima de 8 km/h durante el día, lo cual, si bien es moderado, se hará sentir en algunos momentos. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre pero considerando que el clima estará fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, pero con temperaturas más agradables que alcanzarán un máximo de 21.2°C. Si bien durante el día la humedad alcanzará un 91%, algunas brisas ligeras disminuirán su impacto. El atardecer será alrededor de las 18:40 horas, proporcionando un entorno perfecto para paseos al aire libre. Sin embargo, es recomendado tener a mano un abrigo ligero para la caída del sol.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

El amanecer está previsto para las 08:03 AM, y se espera que el día termine con un bello atardecer a las 18:40. La falta de nubes en la mañana podrá permitir disfrutar de las primeras luces del día, mientras que el ocaso en horas de la tarde-noche garantizará momentos de relajación visuales muy atractivos. Seguramente querrás disfrutar cada uno de estos momentos mágicos del día, ya sea con una caminata o un tiempo de contemplación.