Homero Pettinato fue amenazado de muerte en plena transmisión de OLGA: el alarmante episodio que vivió en vivo

El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo Foto: captura video

Un inquietante episodio modificó por completo el clima de Soñé que volaba, el programa de streaming de Olga. Durante la transmisión, Homero Pettinato aseguró que vio frente al estudio a un hombre que presuntamente le envía amenazas desde hace aproximadamente dos años.

El conductor contó lo sucedido inmediatamente ante sus compañeros. Según explicó, hasta ese momento consideraba que los mensajes intimidatorios pertenecían únicamente al mundo virtual. Sin embargo, la aparición del supuesto acosador a pocos metros del estudio hizo que comenzara a dimensionar el posible peligro.

El perturbador gesto que Homero Pettinato vio en vivo

La situación ocurrió mientras el equipo despedía al psicólogo Gabriel Rolón, quien había participado del programa. Pettinato levantó la mirada hacia el ventanal del estudio y, de acuerdo con su relato, reconoció al hombre que lo habría hostigado por redes sociales.

Amenazaron a Homero Pettinto en vivo. Video: América

“Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?”, preguntó antes de reconstruir la escena. El conductor afirmó que la persona permaneció unos segundos observándolo, pasó un dedo sobre su propio cuello y luego se retiró caminando.

Homero interpretó el movimiento como una amenaza directa contra su vida. El clima distendido del ciclo cambió inmediatamente y sus compañeros comenzaron a recomendarle que tomara medidas.

“Estaba parado acá, mirándome. Me hace el gesto y se va caminando”, explicó ante Lucas Fridman y el resto del equipo.

Las amenazas que habría recibido durante dos años

Durante su descargo, Pettinato sostuvo que el hostigamiento comenzó cuando estaba en pareja con Sofi Gonet, conocida como La Reini. Según su versión, desde entonces recibe mensajes intimidatorios de una persona que también habría anticipado que podría acercarse hasta la puerta de Olga.

Aunque la relación sentimental terminó, las amenazas presuntamente continuaron. El conductor explicó que durante mucho tiempo intentó mantenerse distante porque pensó que la situación perdería intensidad.

Homero Pettinato fue amenazado en vivo Foto: captura video

La aparición del hombre frente al canal representó para él una preocupante escalada del conflicto. “El peligro yo siempre lo sentía lejano. Finalmente se apersonó”, manifestó.

Pettinato remarcó que existe una gran diferencia entre recibir una intimidación por redes sociales y encontrarse presencialmente con quien supuestamente la realizó. Por ese motivo, reconoció que comenzó a evaluar la posibilidad de recurrir a las autoridades.

La decisión que tomó tras el episodio en Olga

Luego del relato, los integrantes del programa le aconsejaron buscar asesoramiento y actuar rápidamente. También surgió la posibilidad de solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, que podrían haber registrado la secuencia frente al ventanal.

“Tengo que ir a hacer la denuncia de esta persona”, adelantó Pettinato. En caso de que las imágenes hayan captado con claridad el momento, podrían convertirse en un elemento importante para respaldar su presentación.

El conductor también aseguró que conserva los mensajes intimidatorios recibidos durante los últimos años. Según contó, algunos incluían amenazas explícitas y menciones a la posibilidad de atacarlo en las inmediaciones del canal.

La preocupación de Homero Pettinato

Lejos de minimizar lo ocurrido, el hijo de Roberto Pettinato admitió sentir miedo. “Terror tengo”, expresó mientras intentaba explicar la rapidez con la que se desarrolló todo.

Según describió, apenas tuvo tiempo de reconocer al hombre, observar el gesto y verlo alejarse del lugar. La situación dejó en alerta al equipo de Soñé que volaba y marcó un punto de inflexión en el hostigamiento que el conductor afirma atravesar desde hace dos años.

Ahora, Pettinato buscaría acceder a las filmaciones del edificio, preservar los mensajes recibidos y avanzar con una denuncia formal. La inesperada aparición frente al estudio hizo que una amenaza que parecía distante se convirtiera, para él, en una situación concreta y alarmante.