Los jugadores de la Selección Argentina palpitaron la despedida de Lionel Messi: “Agradecerle por todo lo que nos hizo ganar”

Los jugadores de la Selección palpitaron la despedida de Lionel Messi.

La cuenta regresiva ya comenzó. Mientras la Selección Argentina se prepara para afrontar los tres amistosos que disputará en el país durante la próxima fecha FIFA, los jugadores convocados por Lionel Scaloni empiezan a llegar al territorio nacional con una sensación compartida: la certeza de que están por vivir uno de los momentos más trascendentes de la historia reciente de la “Albiceleste”.

El próximo encuentro marcará la despedida oficial de Lionel Messi con la camiseta argentina en suelo nacional, y el impacto emocional ya se siente puertas adentro del plantel campeón del mundo. Uno tras otro, los futbolistas fueron expresando sus sensaciones ante el inminente adiós del capitán que cambió para siempre la historia de la Selección.

Nadie imagina una Selección sin Messi: el mensaje que resume el sentimiento del plantel

Uno de los primeros en arribar fue Valentín Barco. El lateral del Chelsea reflejó el sentimiento generalizado que atraviesa al grupo y reconoció que resulta difícil imaginar el futuro sin el rosarino como principal referencia dentro del campo de juego.

“Nadie se imagina una selección sin él, es un vacío muy grande que va a dejar, imposible de llenar”, aseguró el ex Boca, evidenciando cuánto significa Messi para las nuevas generaciones de futbolistas argentinos.

Nicolás Tagliafico destacó la magnitud de la era Messi y admitió que la transición no será sencilla. Foto: Reuters

Quien también tomó la palabra fue Nicolás Tagliafico, uno de los hombres que más años compartió junto al capitán en el actual ciclo. El defensor campeón del mundo destacó la magnitud de la era Messi y admitió que la transición no será sencilla.

“Pasaron 20 años con el mejor jugador, va a ser duro, pero hay que asimilarlo”, expresó. En un tono reflexivo, incluso dejó entrever que su propia etapa en la Selección podría estar acercándose al final: “Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible”.

Tristeza y gratitud: cómo recibieron los campeones del mundo la noticia del adiós

Desde otro lugar, Lautaro Martínez confesó que la noticia no sorprendió completamente al grupo. El delantero del Inter explicó que las señales ya eran evidentes y que los futbolistas intentan enfocarse en valorar todo lo que el capitán les dejó. “Es una triste noticia, pero disfrutamos siempre lo que Leo nos dio y el legado que nos dejó”, sostuvo el goleador.

Lautaro Martínez explicó que las señales eran evidentes y que intentan enfocarse en valorar todo lo que les dejó Messi. Foto: Reuters

La emoción también atravesó las palabras de Facundo Medina. El defensor destacó la influencia que tuvo Messi tanto dentro como fuera de la cancha y pidió que la despedida esté a la altura de su legado. “Nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Hay que despedirlo de la mejor manera y que lo disfruten tanto él como su familia. Es un ejemplo para todos”, remarcó.

El futuro sin Leo: la advertencia de Mac Allister y la ilusión de los más jóvenes

Alexis Mac Allister profundizó en la idea del futuro que se avecina. El mediocampista del Liverpool anticipó una jornada cargada de emociones y remarcó la necesidad de agradecerle a Messi por una etapa irrepetible para el fútbol argentino. “Hay que agradecerle por todo lo que nos hizo ganar”, afirmó.

Pero también puso el foco en el desafío deportivo que enfrentará la Selección una vez consumada la despedida. “Hay que empezar a entender que ya no tenemos al jugador que hacía la diferencia. Va a ser un proceso diferente con chicos que se sumarán”, analizó, marcando el inicio de una nueva etapa para el equipo de Scaloni.

Alexis Mac Allister remarcó la necesidad de agradecerle a Messi por una etapa irrepetible para la Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Además, Mac Allister se refirió a la posibilidad de que Messi vuelva a quedarse con el Balón de Oro, una posibilidad que ilusiona a todos los argentinos. “Como argentinos nos encantaría que lo gane Leo. Hizo un Mundial increíble y no veo por qué no dárselo”, señaló.

La despedida de Messi todavía no ocurrió, pero ya empezó a sentirse. En cada declaración aparece la misma mezcla de orgullo, nostalgia y gratitud. Porque más allá de los títulos, de los récords y de los momentos históricos, sus compañeros saben que están a punto de despedir al futbolista que marcó una era irrepetible en la Selección Argentina.