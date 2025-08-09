Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Hoy Santa Cruz se prepara para un día donde el clima será principalmente parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán suaves, comenzando alrededor de los 4.7°C. La humedad será alta con un porcentaje de hasta 90%, lo cual puede generar una sensación térmica inferior. Es importante destacar la presencia de vientos, alcanzando una velocidad de 13 km/h, lo que puede hacer que la temperatura se sienta aún más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, el tiempo continuará con características similares. Las temperaturas máximas podrían llegar a 40.5°C. El cielo estará parcialmente despejado, permitiendo momentos de sol intermitentes. Los vientos, aunque presentes, disminuirán ligeramente, rondando los 25 km/h, pero los cambios en la velocidad pueden generar variaciones en cómo se percibe el clima. La humedad permanecerá alta, lo que debe tenerse en cuenta si se planea realizar actividades al aire libre.