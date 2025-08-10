Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima de Jujuy

El tiempo durante la mañana

Hoy, en Jujuy, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas en esta franja del día fluctuarán entre los 4.2°C y los 18.4°C. Se pronostican vientos moderados con una velocidad máxima de 10 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 13 km/h en algunos momentos. Humedad en la región está estimada en un nivel máximo del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance el día, en la tarde y noche se espera que las condiciones continúen en parte nubosas. Las temperaturas no mostrarán variaciones significativas respecto al período matutino, manteniéndose entre los 4.2°C de mínima y los 18.4°C de máxima. El viento se mantendrá constante con una velocidad máxima que podría llegar hasta los 13 km/h durante la noche. Es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones, especialmente si planea realizar actividades al aire libre.