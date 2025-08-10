Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima de Jujuy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 10 de agosto de 2025, 06:02

El tiempo durante la mañana

Hoy, en Jujuy, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas en esta franja del día fluctuarán entre los 4.2°C y los 18.4°C. Se pronostican vientos moderados con una velocidad máxima de 10 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 13 km/h en algunos momentos. Humedad en la región está estimada en un nivel máximo del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance el día, en la tarde y noche se espera que las condiciones continúen en parte nubosas. Las temperaturas no mostrarán variaciones significativas respecto al período matutino, manteniéndose entre los 4.2°C de mínima y los 18.4°C de máxima. El viento se mantendrá constante con una velocidad máxima que podría llegar hasta los 13 km/h durante la noche. Es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones, especialmente si planea realizar actividades al aire libre.